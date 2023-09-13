Вы отправитесь в круиз по Енисею, увидите легендарный узкий каньон, купите «таёжные дары» во время остановок в маленьких поселках и насладитесь великолепными видами с палубы. У вас будет возможность погулять по Красноярску, Норильску, Дудинке и Диксону. Вас ждет незабываемая поездка в суровый северный Таймыр. А еще вы посетите плато Путорана, озеро Лама и водопад «Красные камни». Авторский тур разработан с учетом полного погружения и посещения самых интересных мест.
июл
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Красноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. Астафьева
09:30 сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).
Обзорная экскурсия по г. Красноярску.
Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.
Обед.
Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба», набережная г. Дивногорска.
Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.
Возвращение в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Красноярские Столбы
Завтрак.
Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».
Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
В настоящее время его площадь — 47 219 га.
Основной достопримечательностью парка являются скалы.
Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.
Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.
Возвращение в гостиницу.
Обед в гостинице «Красноярск».
Свободное время.
Ужин.
Начало круиза по Енисею
Ранний завтрак.
06:20 трансфер на речной вокзал г. Красноярска.
Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «А. Матросов», размещение в 2-х местных каютах I класса.
Завтрак.
Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).
Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.
Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.
Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70м.
Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!
Порог зарождается у Каменного мыса.
Вода в Енисее шумит и пенится у камней.
Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.
У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
Обед.
Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.
Ужин.
Прибытие в город Енисейск.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Продолжение пути.
Круиз по Енисею
Завтрак.
Остановка в п. Ярцево.
В 1605 году кетские казаки основали зимовье-острог вблизи устья реки Сым, на месте которого впоследствии образовалось село Ярцево.
Часть населения села – старообрядцы.
Обед.
Остановка в п. Ворогово – одно из самых южных поселений Туруханского района.
На пристанях местными жителями организованы маленькие рыночки.
Товары тут в основном из раздела «таёжная экзотика» – рыба, грибы, лесные ягода, медовуха и знаменитая черничная наливка.
Осиновский порог расположен в 40 км от устья реки Подкаменной Тунгуски (509-511 км от Красноярска).
Легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.
Проход через порог узок (700 м) и извилист.
Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.
Порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.
Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.
Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка.
Первый похож на корабль.
Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется «Остров Кораблик».
Он возвышается над водой на 50 м.
За ним в 150-200 м – остров Барочка.
Налево от Барочки высится большой каменный остров Монастырский, поросший мощными деревьями.
В старину сюда отправляли в ссылку беглых монахов Спасского монастыря.
Это одно из самых живописных мест на Енисее.
Сразу же за островом Енисей резко поворачивает налево и принимает воды Подкаменной Тунгуски.
Ужин.
Остановка в поселке Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.
Граница Центральносибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса.
В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.
Круиз по Енисею
Проходим: с. Чулково, В. Имбатское.
Завтрак.
Проходим: с. Сургутиху, с. Верещагино.
Обед.
Проходим: с. Костино.
Ужин.
Вечером остановка в Туруханске.
Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.
Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 – начало 19 в.).
В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.
Ночью переход Полярного круга (р. Курейка).
Круиз по Енисею - прибытие в Дудинку
Завтрак.
Прибытие в г. Игарку – город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска.
Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.
Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, – по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».
Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.
Обед.
21:00 Прибытие в Дудинку.
Трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.
Ужин.
Дудинка - Норильск
Завтрак.
Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».
Обзорная экскурсия по г. Дудинка – самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.
Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.
И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.
По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).
Отъезд в Норильск, размещение в гостинице «Талнах».
Обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Норильску.
Ужин.
Экскурсия в шахту «Ангидрит»
Завтрак.
Экскурсия в шахту "Ангидрит".
Кайерканское месторождение угля открыли в 1943 году.
Заложена первая шахта и уже в 1945 г. началась эксплуатация угольного месторождения.
В феврале 1957 года было принято решение об открытой разработке Кайерканского месторождения угля.
И по сей день рудник "Кайерканский" занимает одно из главных мест в технологической цепочке основного производства, снабжая все подразделения Заполярного филиала "Норильский никель" каменных углем, известняком, доломитом.
Именно здесь 17 декабря 2012 года открылся единственный в России учебный подземный полигон на шахте "Ангидрит".
Площадь полигона 7 000 м. кв.
Возвращение в отель "Талнах".
Поздний обед.
Свободное время.
Ужин.
Красные Камни - музей под открытым небом «НА-Гора»
Ранний завтрак.
Экскурсия к водопаду «Красные камни».
В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.
Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.
Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.
Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский,
Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда. Но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.
Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.
Обед в ресторане «Талнах».
Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района. Музей работает более 40 лет.
Прогулка по смотровой площадке.
Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.
Здесь же располагается музей под открытым небом «НА-Гора».
Лестница, ведущая к пятому микрорайону, стала популярным туристическим маршрутом.
Теперь по ней не только поднимаются и спускаются, но и гуляют, фотографируются
Ужин.
Свободное время.
Плато Путорана
Ранний завтрак.
07:30 Трансфер на причал, посадка на скоростной катер на р. Норилка.
08:00 Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).
Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.
Длина – 57 км.
Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».
Озёра Мелкое, Лама, Кета, Глубокое, Собачье, Накомякен и многочисленные небольшие озёра в тундре играют регулирующую роль в водном режиме реки, сглаживая паводки.
Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.
Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.
Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.
Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.
Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.
Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы.
Озеро расположено в глубокой горной впадине. Его котловина имеет тектоническое происхождение. По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет.
Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» – море, океан; эвенкийского «ламу» – море, большая вода.
Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.
Экскурсия на водопад «Южный Нералах».
Обед.
Экскурсия на водопады реки Витаминка.
На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.
Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.
В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.
Из-за её шума не слышно разговоров.
Отъезд на катере в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Ужин.
Диксон
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт «Алыкель».
Вылет в Диксон.
Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.
Прибытие, размещение в гостинице.
Обед.
Обзорная экскурсия по поселку.
В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.
Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.
В 1908 году в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев; норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена).
24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды.
Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».
В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.
«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» – писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода.
Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея.
Экскурсия на острове Диксон
Завтрак.
Продолжение обзорной экскурсии по Диксону.
Обед.
Отъезд на вездеходе в бухту Карского моря, берег Петра Чичагова – морское побережье юго-западной части Таймырского полуострова между Енисейским заливом и устьем реки Пясина. Протяжённость с запада на восток около 200 км.
Омывается водами Карского моря, в том числе Пясинским заливом.
С юга ограничивается отрогами горного массива Бырранга.
Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)
Знакомство с прилегающей территорией.
Экскурсия по берегу Карского моря.
Ужин.
Экскурсия на запад по заливам Карского моря
Завтрак.
Экскурсия на запад по заливам Карского моря.
Интересна Таймырская лесотундра.
Всего на планете живет около 350 тыс. видов растений, поражающих людей разнообразием своих форм.
И хотя суровый северный Таймыр не может похвастаться богатством видового состава растений, но по красоте летнего убранства может соперничать с альпийскими лугами: здесь и желтые полярные маки, и синие крупные цветки синюхи, голубые незабудки, белые звездочки дриад и ясколок, малиновые, желтые, белые, коричнево-красные камнеломки.
Природа Крайнего Севера оставляет впечатление богатства и изобилия – так много здесь птицы, рыбы, а то и зверя.
Обед.
Отъезд в Диксон.
Ужин.
Возвращение в Норильск
Завтрак.
Трансфер в а/п Диксон.
Вылет в Норильск.
Размещение в отеле «Талнах».
Возвращение домой
Завтрак.
Освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе.
Доплата за одноместное размещение в гостиницах,:
- в отеле Талнах (5 ночей) – 13 000 руб. /чел;
- в г. Красноярск (2 ночи) – 2 700 руб. /чел.;
- в Дудинке (1 день) – 1 300 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Талнах»
Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».
Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.
В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.
Гостиница «Красноярск»
Расположена в центре г. Красноярск, на Театральной площади, с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.
Гостям предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки – в лобби-баре.
Теплоход «А. Матросов»
Заезды 06.07.2024 г. по 20.07.2024 г., 20.07.2024 г. по 03.08.2024 г.
Размещение в 2-х местных каютах I класса (в каюте умывальник с горячей и холодной водой, мягкие диваны, шкаф для одежды. Удобства: душ и туалетная комната на палубе.
Теплоход «В. Чкалов»
Заезд 13.07.2024 г. по 27.07.2024 г.
Размещение в 2-х местных каютах I класса (в каюте умывальник с горячей и холодной водой, мягкие диваны, шкаф для одежды, (удобства: душ и туалетная комната на палубе).
Гостиница в Дудинке
Размещение в 2-х местных номерах.
Рыбацкие домики на острове Диксон
Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)
Гостевой дом в Диксоне
Проживание в гостевом доме с общей кухней и санузлом. Размещение по 3 человека в комнате.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
- 2-х, 3-х местное размещение в гостиницах
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Авиабилет Норильск-Диксон-Норильск
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно из г. Норильск
- Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал в первый и последний день тура
- Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4 000 руб
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
- удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды);
- спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные;
- шорты;
- носки.
- головной убор: кепка, панама (с козырьком);
- купальный костюм;
- средства личной гигиены;
- полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно!);
- очки солнцезащитные.
- для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
- рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (например в отеле Талнах).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании.
Будет ли сотовая связь?
В Красноярске, Дудинке, Норильске и Талнахе работают все мобильные операторы, но в Диксоне ТОЛЬКО Билайн.