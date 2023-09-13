4 день

Круиз по Енисею

Завтрак.

Остановка в п. Ярцево.

В 1605 году кетские казаки основали зимовье-острог вблизи устья реки Сым, на месте которого впоследствии образовалось село Ярцево.

Часть населения села – старообрядцы.

Обед.

Остановка в п. Ворогово – одно из самых южных поселений Туруханского района.

На пристанях местными жителями организованы маленькие рыночки.

Товары тут в основном из раздела «таёжная экзотика» – рыба, грибы, лесные ягода, медовуха и знаменитая черничная наливка.

Осиновский порог расположен в 40 км от устья реки Подкаменной Тунгуски (509-511 км от Красноярска).

Легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.

Проход через порог узок (700 м) и извилист.

Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.

Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.

Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка.

Первый похож на корабль.

Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется «Остров Кораблик».

Он возвышается над водой на 50 м.

За ним в 150-200 м – остров Барочка.

Налево от Барочки высится большой каменный остров Монастырский, поросший мощными деревьями.

В старину сюда отправляли в ссылку беглых монахов Спасского монастыря.

Это одно из самых живописных мест на Енисее.

Сразу же за островом Енисей резко поворачивает налево и принимает воды Подкаменной Тунгуски.

Ужин.

Остановка в поселке Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.

Граница Центральносибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса.

В поселке Бор находится администрация Центральносибирского биосферного заповедника.