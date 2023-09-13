3 день

Начало круиза по Енисею

Ранний завтрак.

06:20 трансфер на речной вокзал г. Красноярска.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «А. Матросов», размещение в 2-х местных каютах I класса (в каюте умывальник с горячей и холодной водой, мягкие диваны, шкаф для одежды, (удобства: душ и туалетная комната на палубе).

Завтрак.

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).

Его длина 4 км.

Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70 м.

Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!

Многие художники неоднократно писали его виды.

Порог зарождается у Каменного мыса.

Вода в Енисее шумит и пенится у камней.

Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

Обед.

Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.

Ужин.

Прибытие в город Енисейск.

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Продолжение пути.