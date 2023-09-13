Енисейский меридиан. Двухнедельный тур: круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон

Групповой тур в Диксоне
4.7
3 отзыва
Двухнедельная поездка в далекую Сибирь – это отличный вариант для увлекательного отпуска. Вас ждет круиз по Енисею, путешествие за Полярный круг и перелет на Диксон. Вы поживете в домике рыбака, попробуете местную кухню, увидите бухты Карского моря и плато Путорана. А еще проведете время в отличной компании энтузиастов и путешественников. В туре нет свободных мест.
Енисейский меридиан. Двухнедельный тур: круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Енисейский меридиан. Двухнедельный тур: круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Енисейский меридиан. Двухнедельный тур: круиз по Енисею, Плато Путорана, Диксон
Ближайшие даты:
1
авг

Что вас ожидает:

Активное путешествие
Активное путешествие
Будем много перемещаться, жить в разных местах и успеем объять необъятное за 14 дней
Таймырский Байкал
Таймырский Байкал
Увидим знаменитое озеро Лама
Отправимся за полярный круг
Отправимся за полярный круг
Побываем в зоне распространения вечной мерзлоты

Программа тура по дням

1 день

Красноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. Астафьева

09:30 сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» (адрес: ул. Урицкого д. 94).

Обзорная экскурсия по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на смотровую площадку Красноярской ГЭС, смотровая площадка над Енисеем "Царь-рыба", набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.

Ужин.

Красноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. АстафьеваКрасноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. АстафьеваКрасноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. АстафьеваКрасноярск - пароход-музей Святитель Николай - мемориальный комплекс В.П. Астафьева
2 день

Красноярские Столбы

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».

Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».

В настоящее время его площадь — 47 219 га.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» — открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Возвращение в гостиницу.

Обед в гостинице "Красноярск".

Свободное время.

Ужин.

Красноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские Столбы
3 день

Начало круиза по Енисею

Ранний завтрак.

06:20 трансфер на речной вокзал г. Красноярска.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход «А. Матросов», размещение в 2-х местных каютах I класса (в каюте умывальник с горячей и холодной водой, мягкие диваны, шкаф для одежды, (удобства: душ и туалетная комната на палубе).

Завтрак.

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).

Его длина 4 км.

Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход – до 70 м.

Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!

Многие художники неоднократно писали его виды.

Порог зарождается у Каменного мыса.

Вода в Енисее шумит и пенится у камней.

Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

Обед.

Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.

Ужин.

Прибытие в город Енисейск.

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330 км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Продолжение пути.

Начало круиза по ЕнисеюНачало круиза по ЕнисеюНачало круиза по ЕнисеюНачало круиза по Енисею
4 день

Круиз по Енисею

Завтрак.

Остановка в п. Ярцево.

В 1605 году кетские казаки основали зимовье-острог вблизи устья реки Сым, на месте которого впоследствии образовалось село Ярцево.

Часть населения села – старообрядцы.

Обед.

Остановка в п. Ворогово – одно из самых южных поселений Туруханского района.

На пристанях местными жителями организованы маленькие рыночки.

Товары тут в основном из раздела «таёжная экзотика» - рыба, грибы, лесные ягода, медовуха и знаменитая черничная наливка.

Осиновский порог расположен в 40 км от устья реки Подкаменной Тунгуски (509-511 км от Красноярска).

Легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.

Проход через порог узок (700 м) и извилист.

Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки - самый живописный район в нижнем течении реки.

Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.

Через 20 км от порога, за поворотом, возникают два островка.

Первый похож на корабль.

Покрытый редким леском и с единственной сосной на вершине, он так и называется"Остров Кораблик".

Он возвышается над водой на 50 м.

За ним в 150-200 м - остров Барочка.

Налево от Барочки высится большой каменный остров Монастырский, поросший мощными деревьями.

В старину сюда отправляли в ссылку беглых монахов Спасского монастыря.

Это одно из самых живописных мест на Енисее. Сразу же за островом Енисей резко поворачивает налево и принимает воды Подкаменной Тунгуски.

Ужин.

Остановка в поселке Бор расположен на левом берегу Енисея, в 3 км ниже устья реки Подкаменной Тунгуски.

Современная история посёлка началась в 1946 г., сразу после Великой отечественной войны, с возведения аэропорта на левом, высоком и обрывистом берегу Енисея, напротив устья реки Подкаменная Тунгуска.

Аэропорт двойного назначения являлся стратегическим транспортным центром, расположен почти точно в центре СССР и России.

На территории размещалась воинская часть ПВО.

Затем посёлок стал центром геолого-разведывательных экспедиций.

Граница Центрально-сибирского заповедника находится от поселка Бор на расстоянии в 60 км, там же расположен первый опорный пункт, кордон Комса.

В поселке Бор находится администрация Центрально-сибирского биосферного заповедника.

Круиз по ЕнисеюКруиз по ЕнисеюКруиз по Енисею
5 день

Круиз по Енисею

Проходим: с. Чулково, В. Имбатское.

Завтрак.

Проходим: с. Сургутиху, с. Верещагино.

Обед.

Проходим: с. Костино.

Ужин.

Вечером остановка в Туруханске.

Расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.

Население 4,8 тыс жителей.

Основанный в 1607 как зимовье, с 1619 он заселялся переселенцами сгоревшего города Мангазея.

Бывший Туруханск стал поселком Старотуруханском, а современный поселок с названием Туруханск (административный центр района) ранее носил имя Новотуруханск.

В 19-20 веках — место ссылки (в том числе И. В. Сталина в 1914—1916).

Достопримечательностью поселка является Троицкая церковь (конец 18 — начало 19 в.).

В Туруханске находятся рыбозавод, нефтегазоразведочная экспедиция, речной порт, аэропорт, музей революционеров Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

Здесь Вы увидите правый приток Енисея - Нижняя Тунгуска.

В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.

Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

Ночью переход Полярного круга (р. Курейка).

Круиз по ЕнисеюКруиз по ЕнисеюКруиз по Енисею
6 день

Круиз по Енисею - прибытие в Дудинку

Завтрак.

Прибытие в г. Игарку - город расположен на берегу Игарской протоки Енисея, в 1330 км к северу от Красноярска.

Находится за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты.

Получил свое название по протоке, на которой находился, а та, в свою очередь, — по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку».

Сейчас это порт, доступный для морских судов из Енисейского залива, есть также Аэропорт Игарка, используемый для перевозки грузов и рабочих вахт на нефтяные месторождения.

Обед.

Ужин.

В 21:00 Прибытие в Дудинку.

Трансфер в гостиницу, размещение в 2-х местных номерах.

Круиз по Енисею - прибытие в ДудинкуКруиз по Енисею - прибытие в ДудинкуКруиз по Енисею - прибытие в Дудинку
7 день

Дудинка - Норильск

Завтрак.

Экскурсия в «Таймырский краеведческий музей».

Обзорная экскурсия по г. Дудинка — самый холодный (редко, но бывает до —57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.

И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).

Освобождение номеров.

Отъезд в Норильск, размещение в гостинице "Талнах".

Обед в гостинице.

Обзорная экскурсия по городу Норильску.

Ужин.

Дудинка - НорильскДудинка - НорильскДудинка - НорильскДудинка - Норильск
8 день

Плато Путорана

Завтрак.

Трансфер на причал, посадка на катер на р. Норилка.

Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).

Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Длина — 57 км.

Мост через Норилку отмечен в сборнике ЮНЕСКО «Мостостроение мира» как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».

Озёра Мелкое, Лама, Кета, Глубокое, Собачье, Накомякен и многочисленные небольшие озёра в тундре играют регулирующую роль в водном режиме реки, сглаживая паводки.

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся вверх до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.

Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.

Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.

Берега, в основном пологие, местами заболоченные.

Дно преимущественно песчаное.

На карте азиатской России, изданной в 1911 году Российским генеральным штабом, озеро Мелкое называлась озером Быстровское, хотя названия этого местные жители не знали.

Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.

Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.

Даже имя его похоже на остальные северные гидронимы.

Озеро расположено в глубокой горной впадине.

Его котловина имеет тектоническое происхождение.

По оценке ученых, озеру около 100 миллионов лет.

Имя озера происходит от тунгусо-маньчжурского слова «лааму» - море, океан; эвенкийского «ламу» - море, большая вода.

Кстати, этим же именем – Лама – эвенки, жившие много южнее, называли Байкал.

Экскурсия на водопад "Южный Нералах".

Обед.

Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.

Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.

Из-за её шума не слышно разговоров.

Отъезд на катере в Норильск.

Размещение в отеле "Талнах".

Поздний ужин.

Плато ПуторанаПлато ПуторанаПлато ПуторанаПлато Путорана
9 день

Диксон

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.

Трансфер в п. Диксон.

Прибытие, размещение в гостинице.

Обед.

Обзорная экскурсия по поселку.

Экскурсия на грузовой терминал морского порта.

В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина - самые северные точки Евразии.

Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.

В 1908 году в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев; норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена).

24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра.

На судне было 9 человек команды.

9 сентября «Мод» была зажата льдами у мыса Челюскина, сам Амундсен упал с борта, сломав левую руку в двух местах, спустя 5 недель едва не был растерзан медведицей, а 10 декабря отравился угарным газов из-за неисправности керосиновой лампы.

Отправленные же с почтовым поручением в Диксон Тессем и молодой Кнудсен так и не вернулись на родину, останки были найдены только в 1921-1922 годах.

Мемориал славы, погибшим в период Великой Отечественной войны во время знаменитого Северного боя.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».

В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.

«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» - писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода.

Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея.

Здесь он нашел удобную гавань и назвал ее гавань Диксон, в честь промышленника Оскара Диксона, человека, который помог ему деньгами при снаряжении экспедиции.

А. Норденшельд известен тем, что первым прошёл в 1878—1879 годах по Северному морскому пути из Атлантики в Тихий океан.

Ужин.

ДиксонДиксонДиксонДиксон
10 день

Отъезд на турбазу на Карское море

Завтрак.

Отъезд на турбазу на Карское море.

Размещение в рыбацких домиках.

Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.

Природа восточной части берега Чичагова более суровая.

Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.

Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2 – 3 летних месяцев.

Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений.

Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав.

Берега высокие и обрывистые.

Каменные изваяния поражают своей красотой.

В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.

Возвращение на базу.

Обед.

Фотосессия в заливе.

Ужин.

Отъезд на турбазу на Карское мореОтъезд на турбазу на Карское мореОтъезд на турбазу на Карское мореОтъезд на турбазу на Карское море
11 день

Экскурсия по бухтам Карского моря

Завтрак.

Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.

Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.

Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.

В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре — белка, по озерам — ондатра;

В реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.

Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.

Короткое лето тундры полно звуков живой природы.

Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Экскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моряЭкскурсия по бухтам Карского моря
12 день

Экскурсия по поселку Диксон

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по Диксону.

Поселок Диксон — единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия.

27 августа 1942 года немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» подошел к берегу и открыл огонь по порту и рабочему поселку.

В обороне Диксона приняло участие все население острова.

«Адмирал Шеер» был вынужден отказаться от высадки десанта и повернул назад.

В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт.

Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.

Но развивавшееся судоходство в этом районе Карского моря требовало регулярной информации о погоде и состоянии льда.

В начале июля 1916 г. пароход «Лена» с участниками экспедиции вышел из Красноярска, в июле-августе помощник заведующего гидрометеорологической частью ГГУ И. К. Тихомиров заново организовал метеорологические наблюдения.

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Экскурсия по поселку ДиксонЭкскурсия по поселку ДиксонЭкскурсия по поселку Диксон
13 день

Возвращение в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон.

Вылет в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Ужин.

Возвращение в НорильскВозвращение в НорильскВозвращение в Норильск
14 день

Возвращение домой

Завтрак.

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах по пути следования, а также на рейсовом теплоходе.

Доплата за одноместное размещение в гостиницах,:

  • в отеле Талнах (3 ночи) – 7 800 руб. /чел;
  • в г. Красноярск (2 ночи) – 2 700 руб. /чел.;
  • в Дудинке (1 день) – 1 300 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Талнах»

3 ночи

Находится на севере Сибири, в норильском районе Талнах. Гостям предлагается 48 комфортабельных номеров различных категорий. В ресторане отеля подаются блюда русской, европейской и японской кухни. Каждое утро предлагается континентальный завтрак «шведский стол».

Номера оборудованы по современным стандартам и имеют: телефон, сейф, кабельное телевидение, бесплатный Wi-Fi, все современные средства безопасности, электронную систему замков, современную противопожарную систему.

В номерах Стандарт: двуспальная кровать, рабочий уголок, стулья, шкаф для одежды, принадлежности для приготовления чая/кофе, гостиный уголок. В собственной ванной комнате: душевая кабина, фен.

Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»Отель «Талнах»

Гостиница «Красноярск»

2 ночи

Расположена в центре г. Красноярск, на Театральной площади, с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

Гостям предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки – в лобби-баре.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Теплоход «А. Матросов»

3 ночи

Размещение в 2-х местных каютах I класса (в каюте умывальник с горячей и холодной водой, мягкие диваны, шкаф для одежды. Удобства: душ и туалетная комната на палубе.

Теплоход «А. Матросов»Теплоход «А. Матросов»Теплоход «А. Матросов»Теплоход «А. Матросов»

Гостиница в Дудинке

1 ночь

Размещение в 2-х местных номерах.

Гостиница в Дудинке

Рыбацкие домики на острове Диксон

1 ночь

Размещение в рыбацких домиках (3-х-5 мест.)

Рыбацкие домики на острове ДиксонРыбацкие домики на острове ДиксонРыбацкие домики на острове ДиксонРыбацкие домики на острове Диксон

Гостевой дом в Диксоне

3 ночи

Проживание в гостевом доме с общей кухней и санузлом. Размещение по 3 человека в комнате.

Гостевой дом в ДиксонеГостевой дом в ДиксонеГостевой дом в ДиксонеГостевой дом в Диксоне

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-х, 3-х местное размещение в гостиницах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Авиабилет Норильск-Диксон-Норильск
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно из г. Норильск
  • Трансфер из/в аэропорт или ж/д вокзал в первый и последний день тура
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4000 руб
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Россия, Красноярск, улица Урицкого, 94
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды);
  • спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  • головной убор: кепка, панама (с козырьком);
  • купальный костюм;
  • средства личной гигиены;
  • полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  • для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
  • рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (например в отеле Талнах).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Будет ли сотовая связь?

В Красноярске, Дудинке, Норильске и Талнахе работают все мобильные операторы, но в Диксоне ТОЛЬКО Билайн.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
13 сен 2023
Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
М
8 сен 2023
Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
А
30 авг 2023
Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

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