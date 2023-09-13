Северное путешествие: Норильск, Диксон и Карское море

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Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей