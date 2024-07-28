Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею

Авторский тур по Сибири.

Вас ждет великолепное путешествие в Заполярье, заповедный остров Диксон, древняя культура народов Таймыра, вечные ледники в бухтах Карского моря и живописные озера и водопады Плато Путорана. Вы попробуете местную кухню, поживете в рыбацком домике и совершите круиз по Енисею.
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Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Обзорная экскурсия по Норильску

Прибытие в Норильск, встреча в а/п «Алыкель».

Групповой трансфер в гостиницу «Талнах», 2-х местное размещение в гостинице.

Обед.

Обзорная экскурсия по Норильску.

Ужин.

Встреча группы. Обзорная экскурсия по НорильскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по НорильскуВстреча группы. Обзорная экскурсия по Норильску
2 день

Перелет в Диксон. Обзорная экскурсия

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт «Алыкель».

Вылет в Диксон.

Аэропорт Диксон находится на острове в 5 км от основной части арктического поселка.

Прибытие, размещение в гостинице.

Обед.

Обзорная экскурсия по поселку.

Экскурсия на грузовой терминал морского порта.

В состав Диксонского района входят Северная Земля и мыс Челюскина – самые северные точки Евразии.

Во время своего путешествия мы посетим памятники Н. А. Бегичеву – исследователю полуострова Таймыр.

В 1908 году в устье рек Хатанги и Анабара, впадающих в море Лаптевых, открыл два острова, впоследствии названные его именем – Большой Бегичев и Малый Бегичев; норвежскому моряку П. Тессему (участнику экспедиции Р. Амундсена).

24 июня 1918 г. Руал Амундсен на судне «Мод» вышел из Осло, взяв курс на побережье Таймыра. На судне было 9 человек команды.

Посетим храм «Святителя Николая Чудотворца».

В христианстве Святитель Николай почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей.

«Это гавань – лучшая на всем северном берегу Азии, и со временем будет очень важна для сибирской торговли» – писал Адольф Норденшельд, покоритель Северо-восточного прохода.

Он приобрел небольшое судно Превен и отправился к устью Енисея.

Ужин.

Перелет в Диксон. Обзорная экскурсияПерелет в Диксон. Обзорная экскурсияПерелет в Диксон. Обзорная экскурсияПерелет в Диксон. Обзорная экскурсияПерелет в Диксон. Обзорная экскурсияПерелет в Диксон. Обзорная экскурсияПерелет в Диксон. Обзорная экскурсия
3 день

Экскурсия по заливам Карского моря

Завтрак.

Отъезд на турбазу на Карское море.

Размещение в рыбацких домиках.

Экскурсия по берегу Чичагова, по тундре, по бухтам Карского моря.

Природа восточной части берега Чичагова более суровая.

Ближе к заливу р. Пясины встречаются и айсберги – массивы, отколовшиеся от шельфовых ледников.

Плавание судов без помощи мощных ледоколов в этих местах возможно лишь в течение 2 – 3 летних месяцев.

Скудный разряженный растительный покров состоит преимущественно из многолетних растений.

Преобладают мхи и лишайники, стелящиеся формы кустарников, есть немного трав.

Берега высокие и обрывистые.

Каменные изваяния поражают своей красотой.

В бухтах встречаются никогда не тающие вечные ледники.

Возвращение на базу.

Обед.

Фотосессия в заливе.

Ужин.

4 день

Продолжение экскурсии по заливам Карского моря

Завтрак.

Продолжение экскурсии по бухтам Карского моря.

Очарование тундры сильнее любых предубеждений, сильнее бытовых тягот и трудностей дальнего пути.

Вся жизнь тундрового ландшафта со всеми его биологическими цепями и звеньями лежит на виду.

В таймырской тундре живут заяц-беляк, песец, лисица, волк, северный олень, в лесотундре — белка, по озерам — ондатра; в реках и озерах много ценных рыб, а в морях водятся мореной заяц, белуха, нерпа, морж.

Ежегодно весной на свою суровую родину в тундру возвращаются многочисленные, пернатые.

Короткое лето тундры полно звуков живой природы.

Краем незакатного солнца называют таймырскую тундру летом.

Обед.

Отъезд в Диксон.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Продолжение экскурсии по заливам Карского моряПродолжение экскурсии по заливам Карского моряПродолжение экскурсии по заливам Карского моряПродолжение экскурсии по заливам Карского моряПродолжение экскурсии по заливам Карского моряПродолжение экскурсии по заливам Карского моря
5 день

Экскурсия на острове Диксон

Завтрак.

Экскурсия на острове Диксон.

Остров Диксон вошел в историю Великой отечественной войны как самая восточная территория страны, где произошел бой с немецко-фашистскими захватчиками.

Поселок Диксон – единственный населенный пункт на территории Красноярского края, где проходили боевые действия.

В 1915 г. специалистами русского общества беспроволочных телеграфов и телефонов была установлена радиостанция мощностью 15 киловатт.

Здесь же были установлены метеорологические приборы: флюгер, дождемер и английская психометрическая будка.

Но развивавшееся судоходство в этом районе Карского моря требовало регулярной информации о погоде и состоянии льда.

В начале июля 1916 г. пароход «Лена» с участниками экспедиции вышел из Красноярска, в июле-августе помощник заведующего гидрометеорологической частью ГГУ И. К. Тихомиров заново организовал метеорологические наблюдения.

Обед.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Экскурсия на острове ДиксонЭкскурсия на острове ДиксонЭкскурсия на острове ДиксонЭкскурсия на острове ДиксонЭкскурсия на острове Диксон
6 день

Перелет в Норильск

Завтрак.

Трансфер в а/п Диксон.

Вылет в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Встреча с круизной группой.

Ужин.

Перелет в НорильскПерелет в НорильскПерелет в НорильскПерелет в Норильск
7 день

Плато Путорана

Ранний завтрак.

Трансфер на причал, посадка на скоростной катер на р. Норилка.

Отъезд на катере на Плато Путорана, на озеро Лама (в пути 5 часов).

Река Норильская или Норилка, протекает в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Далее наш путь лежит по реке Талая, поднимаемся до о. Мелкое, которое находится приблизительно в 25 километрах восточнее Норильска.

Озеро расположено в широкой котловине между западными отрогами плато Путорана.

Озеро соединяется с озером Лама проливом или, как называют местные жители, р. Лама (Ламочен) длиной 18 км.

Вот и знаменитое озеро Лама – северная Швейцария, таймырский Байкал, полярная Рица.

Это, пожалуй, самое красивое и знаменитое озеро Таймыра.

Экскурсия на водопад «Южный Нералах».

Обед.

Экскурсия на водопады реки Витаминка.

На территории Плато Путорана тысячи каскадных водопадов, разной высоты и красоты.

Порой кажется, что ты попал в страну водопадов.

В каждом каньоне со всех уступов льётся вода.

Отъезд на катере в Норильск.

Размещение в отеле «Талнах».

Ужин.

Плато ПуторанаПлато ПуторанаПлато ПуторанаПлато Путорана
8 день

Водопад «Красные Камни»

Завтрак.

Экскурсия к водопаду «Красные камни».

В предгорьях плато Путорана, недалеко от Норильска, расположилось ущелье Красные Камни.

Свое название Красные Камни получили благодаря цвету породы, из которой сложены склоны ущелья.

Скалистые берега озерца, в которое падают потоки воды, отличаются выраженным красно-коричневым оттенком.

Водопад, украшающий ущелье, невелик по сравнению с такими водопадами плато Путорана, как Большой Курейский,

Грандиозный, водопады на реках Оран или Канда. Но и он восхищает путешественников, особенно неискушенных северными красотами.

Вода звенящим каскадом спускается по нескольким скалистым уступам и впадает в чистое озеро глубиной до 9 м.

Обед в ресторане «Талнах».

Экскурсия в Талнахский филиал Музея истории освоения и развития Норильского промышленного района. Музей работает более 40 лет.

Прогулка по смотровой площадке.

Смотровая площадка открыта в верхней части города, откуда открывается фантастический вид на нижнюю часть и всю окрестную тундру.

Ужин.

Водопад «Красные Камни»Водопад «Красные Камни»Водопад «Красные Камни»Водопад «Красные Камни»
9 день

Дудинка - Норильск

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отъезд в Дудинку.

Самый холодный (редко, но бывает до -57° по Цельсию) и самый северный (69°21' с. ш.) город на планете.

Расположен на правом берегу р. Енисея в месте слияния с р. Дудинка, названной как считается по имени первого русского промысловика Дудина, поселившегося здесь в первой половине XVII века, чуть выше устья речки.

И уже от названия р. Дудинки получил свое название и город.

По другой версии название города произошло от русской транскрипции эвенкийских слов «дугин» (протока, остров между протоками, устье протоки) и «дугу» (мыс реки).

Экскурсия в «Таймырский Краеведческий музей».

Трансфер на пассажирский причал.

Посадка на рейсовый пассажирский теплоход “А. Матросов”/"В. Чкалов", размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

Отправление теплохода в 12:00 из речного порта г. Дудинка.

Обед.

Экскурсия по теплоходу.

Информация по пути следования теплохода.

Ужин.

Ночью остановка в Игарке.

Дудинка - НорильскДудинка - НорильскДудинка - НорильскДудинка - НорильскДудинка - Норильск
10 день

Круиз по Енисею. Переход полярного круга

Утром переход Полярного круга (р. Курейка).

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Мероприятия в читальном салоне.

Ужин.

Остановка в Туруханске, расположен при впадении Нижней Тунгуски в Енисей, в 1474 км к северу от Красноярска.

Здесь Вы увидите правый приток Енисея – Нижняя Тунгуска.

В 17 веке русские землепроходцы назвали реку Нижней Тунгуской.

Тунгуска – поскольку на ее берегах жили тунгусы (современные эвенки), а определение Нижняя отличало ее от двух других Тунгусок.

Круиз по Енисею. Переход полярного кругаКруиз по Енисею. Переход полярного кругаКруиз по Енисею. Переход полярного кругаКруиз по Енисею. Переход полярного круга
11 день

Круиз по Енисею

Завтрак.

Свободное время.

Обед.

Прохождение села Верхнеимбатск.

Ужин.

Остановка на воде около п. Бахта, названного в честь правого притока Енисея р. Бахта.

Ночью остановка в п. Бор, здесь мы проходим еще один третий по величине приток – Подкаменная Тунгуска.

Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.

Ее протяженность 1865 километров.

Подкаменной названа потому, что пробивается к Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы.

Через 40 километров начинается Осиновский порог – легендарный узкий каньон, который преодолевается с большим трудом.

Проход через порог узок (700 м) и извилист.

Два парохода разойтись не могут, и движение здесь одностороннее.

Круиз по ЕнисеюКруиз по ЕнисеюКруиз по ЕнисеюКруиз по Енисею
12 день

Круиз по Енисею. Прохождение Осиновой системы

Прохождение Осиновской системы.

В 30 метрах от борта теплохода мы наблюдаем остров «Монастырский», хранящий в себе множество легенд и загадок прошлого, далее скалистые острова Кораблик и Барочка неожиданно как будто из дымки возникают перед нами, за ними порогом могучий Енисей входит в Осиновские щеки – самый живописный район в нижнем течении реки.

Высокие гранитные берега образуют коридор высотой 50 м.

Завтрак.

Остановка с. Ворогово – основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17 столетии казаками.

Население представлено разными национальностями: русские, немцы, украинцы, белорусы, кето.

Сейчас насчитывает около 2000 тысяч человек, местные жители к приходу теплохода организуют на причале рыночек с самыми разнообразными товарами и сувенирами местных умельцев.

Обед.

Остановка в с. Ярцево.

Расположено в среднем течении реки Енисей между двумя крупными левыми притоками — реками Кас и Сым, здесь так же к приходу теплохода организован местный рынок.

Ужин.

Круиз по Енисею. Прохождение Осиновой системыКруиз по Енисею. Прохождение Осиновой системыКруиз по Енисею. Прохождение Осиновой системыКруиз по Енисею. Прохождение Осиновой системы
13 день

Прибытие в Енисейск. Экскурсия в краеведческий музей

Завтрак.

Прибытие в Енисейск.

Размещение в гостинице «Енисейская» в 2-х, 3-х местных номерах.

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины.

Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами.

В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Обед.

Экскурсия в Краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Ужин.

Прибытие в Енисейск. Экскурсия в краеведческий музейПрибытие в Енисейск. Экскурсия в краеведческий музейПрибытие в Енисейск. Экскурсия в краеведческий музейПрибытие в Енисейск. Экскурсия в краеведческий музей
14 день

Обзорная экскурсия по Енисейску. Монастырское озеро

Завтрак.

Продолжение обзорной экскурсии по городу Енисейску.

Посещение Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенской церкви, Церкви Троицы Живоначальной, Татарской мечети, а также Казачьей гимназии, где долгое время работал Валентин Феликсович Войно–Ясенецкий – один из лучших хирургов своего времени, анатом, ученый и одновременно священнослужитель Русской Православной Церкви.

Обед.

Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30 км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания.

Ужин.

Обзорная экскурсия по Енисейску. Монастырское озероОбзорная экскурсия по Енисейску. Монастырское озероОбзорная экскурсия по Енисейску. Монастырское озероОбзорная экскурсия по Енисейску. Монастырское озеро
15 день

Экскурсия в Музей рубанка. Место впадения Ангары в Енисей. Отъезд в Красноярск

Завтрак.

Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Отъезд на туристическом автобусе на Стрелку – место впадения Ангары в Енисей.

Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.

Байкал был против их свадьбы, вслед убегающей дочери он бросил дворец, который должен был стать ее свадебным подарком.

Дворец развалился на множество осколков, они и стали Стрелковским порогом, а самый большой камень – Караульный остров.

Ничто не могло остановить своенравную дочь на пути к Енисею: ни свирепые пороги, ни россыпи камней, ни утесы, вставшие на пути беглянки.

Обед-пикник на природе.

Отъезд в Красноярск на туристическом автобусе.

В Красноярске размещение в гостинице «Красноярск» в 2-х местных номерах.

Ужин в гостинице.

Экскурсия в Музей рубанка. Место впадения Ангары в Енисей. Отъезд в КрасноярскЭкскурсия в Музей рубанка. Место впадения Ангары в Енисей. Отъезд в КрасноярскЭкскурсия в Музей рубанка. Место впадения Ангары в Енисей. Отъезд в КрасноярскЭкскурсия в Музей рубанка. Место впадения Ангары в Енисей. Отъезд в Красноярск
16 день

Обзорная экскурсия по Красноярску

Завтрак.

Обзорная экскурсия по г. Красноярску.

Экскурсия в пароход-музей Святитель Николай – корабль-музей, находящийся на вечной стоянке в городе Красноярске.

Обед.

Экскурсия на Красноярскую ГЭС, смотровая площадка над Енисеем «Царь-рыба», набережная г. Дивногорска.

Экскурсия в село Овсянка, с посещением мемориального комплекса В. П. Астафьева.

Возвращение в гостиницу.

Ужин.

Обзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по КрасноярскуОбзорная экскурсия по Красноярску
17 день

Красноярские Столбы

Завтрак.

Экскурсия в национальный парк «Красноярские Столбы».

Основан в 1925 году по инициативе жителей города для сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев – «столбов».

В настоящее время его площадь – 47 219 га.

Основной достопримечательностью парка являются скалы.

Общее для всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы и даже некоторые камни.

Различают непосредственно «Столбы» – открытые для туристов скалы, и «Дикие столбы» – скалы, расположенные в глубине парка, доступ к которым ограничен.

Возвращение в гостиницу.

Обед в гостинице «Красноярск».

Свободное время.

Ужин.

Красноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские СтолбыКрасноярские Столбы
18 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице «Талнах» в Норильске, 2-х местные номера (4 ночи);
  • в гостинице в Диксоне (3 ночи);
  • в турбазе на Карском море (1 ночь);
  • на теплоходе, в каюте 1 класса, 1-2-х местное размещение (4 ночи) (заезд 11.07 теплоход В. Чкалов, заезд 18.07 теплоход А. Матросов);
  • в гостинице «Енисейская» в Енисейске, 2-3-х местные номера (2 ночи);
  • в гостинице «Красноярск» в Красноярске, 2-х местные номера (3 ночи).

Доплата за одноместное размещение в отеле Талнах (4 ночи) – 10400 руб. /чел; в г. Красноярск (3 ночи) – 4000 руб. /чел.; доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (2 ночи) – 4000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Талнах»

4 ночи

В отеле «Талнах» к услугам гостей современные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и стильный ресторан интернациональной кухни. Отель расположен в Норильске, в районе Талнах в северной Сибири.

В классическом ресторане отеля «Талнах» подают блюда русской и европейской кухни. По утрам накрывают континентальный завтрак «шведский стол».

Все просторные номера располагают принадлежностями для чая/кофе, кабельным телевидением и гостиным уголком.

Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»Гостиница «Талнах»

Гостиница в Диксоне

3 ночи

Размещение в жилом фонде Диксона.

Турбаза на Карском море

1 ночь

Размещение в рыбацких домиках.

Теплоход

4 ночи
Рейсовый пассажирский теплоход.
Помимо туристов на теплоходе есть и обычные пассажиры. Никаких развлечений помимо предусмотренных программой нет (бассейна, сауны, кинотеатра нет и т. п.).
Питание на теплоходе, как и на всём маршруте, комплексное (порционное), заказано и проплачено заранее.
Остановки согласно расписанию теплохода, но в случае задержки теплохода или наоборот если теплоход идёт быстрей расписания, то стоянки могут быть сокращены, а могут и увеличены.

Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

ТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоход

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Гостиница «Енисейская» работает с 2005 года. Расположена в тихом и уютном месте города, в историческом центре. Неподалеку находится Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь основан около 1592 года и Успенский кафедральный собор, один из старейших храмов Красноярской епархии. Звон колоколов слышен по праздникам и в период торжественных событий города.

Гостиница находится в старинном двухэтажном купеческом доме 1894 года постройки. Теплое и приветливое деревянное здание сохранило аромат своей эпохи. Тишина и чистота в доме располагают к безмятежному отдыху и глубокому сну.

Гости гостиницы при входе в дом снимают обувь, им предлагают тапочки, поэтому у нас всегда чисто и уютно.

Для гостей, которые разместились в номерах без удобств в номере, предлагается достаточное количество туалетов с умывальниками и душевых.

В гостинице сохранены деревянные полы, которые застелены коврами. Стены украшены картинами интересной работы, полками с коллекциями посуды.

В гостинице имеется библиотека. Коротать зимние вечера можно в гостиной в кругу гостей гостиницы, посмотрев интересный фильм или музицируя на пианино.

Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»

Гостиница «Красноярск» 3

3 ночи

Трехзвездочный отель «Красноярск» с видом на реку Енисей и природный заповедник Столбы расположен в центре города, на Театральной площади Красноярска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

По утрам в отеле «Красноярск» сервируется обильный завтрак «шведский стол» со специальным детским меню. Гости могут заказать блюда в кафе с обслуживанием по меню, которое работает круглосуточно без выходных, а напитки — в лобби-баре.

В отеле «Красноярск» работают сауна, салон красоты и солярий. Сотрудники стойки регистрации гостиницы «Красноярск» помогают заказать трансфер и экскурсии. На территории работает сувенирный магазин.

До железнодорожного вокзала Красноярска — 3 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе (комплексное)
  • Одно/двухместное размещение на теплоходе в каюте I класса
  • 2-х, 3-хместное размещение в гостиницах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Авиабилет Норильск - Диксон - Норильск
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Норильск и обратно из г. Красноярск
  • Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал в последний день тура
  • Доплата не гражданам РФ за въезд на территорию Заполярья с 1 чел: 4 000 руб
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Красноярский край, Норильск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды);
  • спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • дождевик;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • шорты;
    • носки.
  • головной убор: кепка, панама (с козырьком);
  • купальный костюм;
  • средства личной гигиены;
  • полезное снаряжение:
    • небольшой рюкзак (20-30 л);
    • фонарик с запасными батарейками;
    • средство солнцезащитное (обязательно!);
    • очки солнцезащитные.
  • для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
  • рекомендуем не брать больших чемоданов в тур,т. к. в некоторых отелях нет лифта (например в отеле Талнах).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные документы. Более точную информацию уточняйте при бронировании.

Будет ли сотовая связь?

В Красноярске, Дудинке, Норильске и Талнахе работают все мобильные операторы, но в Диксоне ТОЛЬКО Билайн.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 3 отзывах
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28 июл 2024
Тур очень насыщенный. С Диксоном нас познакомила Наталья Григорьевна - уникальный и энергичный человек и организатор этого тура. Далее по туру (Норильск-Плато-круиз-Енисейск) нас сопровождала Екатерина, которая не просто вела нас, но предоставляла всю информацию. Очень понравился Енисейск. И конечной точкой был Красноярск и красноярские столбы. В этом туре я осуществила не одну свою мечту, спасибо за это организатору!!!!
Е
7 авг 2024
Спасибо за хорошо продуманную программу. Удалось многое увидеть, узнать, отлично отдохнуть. Удобное расположение и комфорт гостиниц, хорошее питание. Отличные экскурсоводы. Особые слова благодарности сопровождающей группы Медведевой Алёне. Четкое информирование, внимательное отношение, тактичность, быстрое решение вопросов, отзывчивость с ее стороны оставили приятное впечатление о поездке.
И
6 авг 2024
Наш гид и куратор Алена! Все четко организовано! Много интересных фактов . Море впечатлений! Заботу чувствовали всегда!

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