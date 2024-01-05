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Мини-группа
20 часов
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Чудеса и красоты плато Лаго-Наки
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Начало: Дивноморское
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 января 2024Виды захватывают дух и восхищают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом! Если будет возможность,то с удовольствием повторю такой отдых!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивноморскому в категории «Популярные места»
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