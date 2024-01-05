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По популярности
Мини-группа
20 часов
Плато Лаго Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Начало: Дивноморское
«Хаджокская теснина и водопады «Руфабго»Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона»
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Пшады: водопады реки Жане, «Дивномедье» и родник Наташа
Начало: По договоренности
«Откройте для себя волшебство Пшады Наше путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на реке Жане»
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Начало: По договорённости
«Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане»
Расписание: Ежедневно в 8:00, 13:00, 15:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор5 января 2024Виды захватывают дух и восхищают,поездка безопасна и сопровождается интересным рассказом! Если будет возможность,то с удовольствием повторю такой отдых!
Ответы на вопросы от путешественников по Дивноморскому в категории «Водопады»
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