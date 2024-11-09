Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы.
Ваше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья, древнего мегалитического сооружения, где вы почувствуете связь с читать дальше
древними цивилизациями. Затем, Чаша любви - водопад, окруженный зеленью, подарит моменты умиротворения и вдохновения. Вас ждет восхождение к Крыльям бабочки, где откроется великолепный вид на Геленджик и Черное море.
Гора Шахан встретит вас величественными пейзажами, а историческая крепость Грозовые ворота погрузит в эпоху средневековья с ее загадками и легендами.
Завершит ваше путешествие Цегельский водопад, где природное чудо водопада оставит неизгладимые впечатления. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и наполненным красотой и волшебством. Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь для комфортного путешествия
4.9
21 отзыв
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Захватывающие виды на природу
🏰 Интересные исторические места
💧 Прекрасные водопады
🗿 Древние дольмены
📸 Идеальные места для фотографий
🌿 Свежий воздух и живописные пейзажи
Лучшее время для посещения
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ноя
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Лучшие месяцы для путешествия - с мая по сентябрь. В это время природа наиболее красива, а погодные условия благоприятны для комфортного отдыха на свежем воздухе.
Наше увлекательное путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, наполненное особой энергетикой и тайной. Здесь вы сможете ощутить дух прошлого, находясь рядом с величественными каменными монументами, и установить связь с древней историей.
Чаша любви и водопад на речке Жане
Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет завораживающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад станет идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды.
Крылья бабочки
После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы погрузитесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы.
Гора Шахан и Крепость «Грозовые ворота»
Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан, где вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой станет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена внушительными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом.
Цегельский водопад
Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и создания незабываемых воспоминаний.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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1
–
Е
Елена
9 ноя 2024
Ф
Фёдор
25 сен 2024
Д
Дарья
20 сен 2024
Спасибо большое за отличную экскурсию! Эмоции переполняют!!!
Ю
Юлия
12 сен 2024
Поездка получилась просто супер! Подобралась весёлая компания и классный водитель, который на каждом месте посещения рассказывал не большую историю достопримечательности. Спасибо за полученные эмоции! 👍🔥
Х
Хакимов
1 сен 2024
М
Мария
27 авг 2024
В
Вера
26 авг 2024
Виды в горах красивые. Дольмен только один, поэтому непонятно почему написано во множественном числе, водопады этим летом пересохли, остались только ручейки и речки.
О
Ольга
17 авг 2024
Все понравилось
Н
Наталья
15 авг 2024
Было увлекательно. Спасибо работникам за приключение, а также нашему остроумному водителю. Забрали и развезли по домам. Хороший сервис 🍀🌻
А
Анна
6 авг 2024
Великолепный вид на горы. Приятное общение, новые знакомства. Опытные водители умеющие пощекотать нервы. Запоминающееся путешествие.
К
Кирилл
3 авг 2024
А
Алексей
26 июл 2024
Экскурсия отличная. Позитивный водитель Александр все показал и рассказывал, кстати провел дигустацию вина, очень вкусно!!! Виды шикарные, машина вполне себе отличная, компания попалась дружная и весёлая. Спасибо большое за уделённое время, оно того стоило.
С
Серафим
23 июл 2024
А
Алексей
9 июн 2024
Давно мечтал о дольменах. Все увидел-очень понравилось. Прекрасные небольшие водопады, красивые виды гор, экстримальные спуски и подъёмы. Впечатлили "Грозовые ворота". Вкусно готовят, качественные напитки. Кто со мной не поехал очень пожалели. Водитель Виктор много и интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Респект. Делюсь со всеми друзьями и советую. Зарядился на месяцы. Буду ждать встречи снова!
Н
Наталья
30 апр 2024
Это было удивительная поездка. Море впечатлений, неописуемая красотта дикой природы. Спасибо, водителю Владимиру за информацию, донесённую до нас. И дегустация вина супер. Молодцы. Удачи Вам!!!