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Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и природным сокровищам Геленджика. Насладитесь красотой и загадками
Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы.

Ваше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья, древнего мегалитического сооружения, где вы почувствуете связь с
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древними цивилизациями. Затем, Чаша любви - водопад, окруженный зеленью, подарит моменты умиротворения и вдохновения. Вас ждет восхождение к Крыльям бабочки, где откроется великолепный вид на Геленджик и Черное море.

Гора Шахан встретит вас величественными пейзажами, а историческая крепость Грозовые ворота погрузит в эпоху средневековья с ее загадками и легендами.

Завершит ваше путешествие Цегельский водопад, где природное чудо водопада оставит неизгладимые впечатления. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и наполненным красотой и волшебством. Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь для комфортного путешествия

4.9
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды на природу
  • 🏰 Интересные исторические места
  • 💧 Прекрасные водопады
  • 🗿 Древние дольмены
  • 📸 Идеальные места для фотографий
  • 🌿 Свежий воздух и живописные пейзажи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для путешествия - с мая по сентябрь. В это время природа наиболее красива, а погодные условия благоприятны для комфортного отдыха на свежем воздухе.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Путешествие к дольменам, водопадам и крепости «Грозовые ворота»
Ближайшие даты:
23
июл24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл
Время начала: 08:00, 13:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Дольмен здоровья
  • Чаша любви
  • Крылья бабочки
  • Гора Шахан
  • Крепость «Грозовые ворота»
  • Цегельский водопад

Описание экскурсии

Загадочные дольмены и природные сокровища

Наше увлекательное путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, наполненное особой энергетикой и тайной. Здесь вы сможете ощутить дух прошлого, находясь рядом с величественными каменными монументами, и установить связь с древней историей.

Чаша любви и водопад на речке Жане

Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет завораживающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад станет идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды.

Крылья бабочки

После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы погрузитесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы.

Гора Шахан и Крепость «Грозовые ворота»

Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан, где вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой станет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена внушительными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом.

Цегельский водопад

Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и создания незабываемых воспоминаний.

Важная информация

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Укажите два контактных номера для связи.

Ежедневно в 8:00, 15:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Еда и напитки.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
1
2
1
Е
Елена
9 ноя 2024
Ф
Фёдор
25 сен 2024
Д
Дарья
20 сен 2024
Спасибо большое за отличную экскурсию! Эмоции переполняют!!!
Ю
Юлия
12 сен 2024
Поездка получилась просто супер! Подобралась весёлая компания и классный водитель, который на каждом месте посещения рассказывал не большую историю достопримечательности. Спасибо за полученные эмоции! 👍🔥
Х
Хакимов
1 сен 2024
М
Мария
27 авг 2024
В
Вера
26 авг 2024
Виды в горах красивые. Дольмен только один, поэтому непонятно почему написано во множественном числе, водопады этим летом пересохли, остались только ручейки и речки.
О
Ольга
17 авг 2024
Все понравилось
Н
Наталья
15 авг 2024
Было увлекательно. Спасибо работникам за приключение, а также нашему остроумному водителю.
Забрали и развезли по домам. Хороший сервис 🍀🌻
А
Анна
6 авг 2024
Великолепный вид на горы. Приятное общение, новые знакомства. Опытные водители умеющие пощекотать нервы. Запоминающееся путешествие.
К
Кирилл
3 авг 2024
А
Алексей
26 июл 2024
Экскурсия отличная.
Позитивный водитель Александр
все показал и рассказывал, кстати провел дигустацию вина,
очень вкусно!!!
Виды шикарные, машина вполне себе отличная, компания попалась дружная и весёлая.
Спасибо большое за уделённое
время, оно того стоило.
С
Серафим
23 июл 2024
А
Алексей
9 июн 2024
Давно мечтал о дольменах. Все увидел-очень понравилось. Прекрасные небольшие водопады, красивые виды гор, экстримальные спуски и подъёмы. Впечатлили "Грозовые ворота". Вкусно готовят, качественные напитки. Кто со мной не поехал очень пожалели. Водитель Виктор много и интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Респект. Делюсь со всеми друзьями и советую. Зарядился на месяцы. Буду ждать встречи снова!
Н
Наталья
30 апр 2024
Это было удивительная поездка. Море впечатлений, неописуемая красотта дикой природы. Спасибо, водителю Владимиру за информацию, донесённую до нас. И дегустация вина супер. Молодцы. Удачи Вам!!!

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