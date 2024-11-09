Лучшие месяцы для путешествия - с мая по сентябрь. В это время природа наиболее красива, а погодные условия благоприятны для комфортного отдыха на свежем воздухе.

Представьте себе день, полный открытий и впечатлений, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы.Ваше путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья, древнего мегалитического сооружения, где вы почувствуете связь с

древними цивилизациями. Затем, Чаша любви - водопад, окруженный зеленью, подарит моменты умиротворения и вдохновения. Вас ждет восхождение к Крыльям бабочки, где откроется великолепный вид на Геленджик и Черное море. Гора Шахан встретит вас величественными пейзажами, а историческая крепость Грозовые ворота погрузит в эпоху средневековья с ее загадками и легендами. Завершит ваше путешествие Цегельский водопад, где природное чудо водопада оставит неизгладимые впечатления. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и наполненным красотой и волшебством. Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь для комфортного путешествия

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Загадочные дольмены и природные сокровища

Наше увлекательное путешествие начнется с посещения Дольмена здоровья. Это древнее мегалитическое сооружение, наполненное особой энергетикой и тайной. Здесь вы сможете ощутить дух прошлого, находясь рядом с величественными каменными монументами, и установить связь с древней историей.

Чаша любви и водопад на речке Жане

Следующая остановка — Чаша любви, водопад на речке Жане. Здесь вас ждет завораживающая картина водной каскадной красоты. Окруженный зелеными деревьями и живописным пейзажем, этот водопад станет идеальным местом для романтических прогулок и релаксации. Вы сможете насладиться свежим воздухом и мелодией падающей воды.

Крылья бабочки

После этого мы отправимся к уникальному месту — Крыльям бабочки. Поднимаясь на первую смотровую площадку, вы погрузитесь в величественность этого ущелья, находящегося на высоте около 800 метров над уровнем моря. Вас ожидает захватывающий вид на Геленджик и бескрайние просторы.

Гора Шахан и Крепость «Грозовые ворота»

Продолжая наше приключение, мы увидим гору Шахан, где вас ждут величественные виды и красота природы вокруг. Следующей остановкой станет Крепость «Грозовые ворота». Эта историческая крепость, расположенная на высокой скале, окружена внушительными стенами и предлагает великолепные виды на окружающие пейзажи. Вы погрузитесь в богатую историю этого места и узнаете интересные факты о его прошлом.

Цегельский водопад

Завершая наше путешествие, мы направимся к последней остановке — Цегельскому водопаду. Природное чудо этого водопада оставит вас в полном восхищении. Вы сможете насладиться его потрясающей красотой и звуками бушующей воды, создающей удивительную атмосферу. Это идеальное место для фотографий и создания незабываемых воспоминаний.

Важная информация