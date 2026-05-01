Описание тура
Ты наверняка видел Дагестан на фото — отвесные скалы, глубокие каньоны, бирюзовая вода. Но одно дело — смотреть на картинку, и совсем другое — быть там, стоять на краю плато, ощущать ветер, вдыхать горный воздух и ловить момент.
Этот тур для тех, кто хочет увидеть Дагестан красиво, комфортно и без спешки.
Чем этот тур отличается от других?
- Максимальный комфорт в дороге
Забудь про набитые микроавтобусы. Мы путешествуем в Hyundai Staria 2023 — огромные панорамные окна, просторный салон, удобные кресла. Здесь действительно комфортно, и дорога становится частью удовольствия.
- Мини-группа — максимум 7 человек
Без толпы, без очередей на фото, без спешки. Всё успеем, но без гонки.
- Гид, который живёт Дагестаном
Я не просто вожу туры — я здесь живу и знаю республику вдоль и поперёк. Где самые красивые виды? Где действительно вкусно? Где та самая атмосфера, которую не передать словами? Всё покажу.
Для кого этот тур?
Для тех, кто хочет увидеть лучшее в Дагестане и получить удовольствие от путешествия, а не бегать с таймером в руках.
Поехали? Осталось только забронировать место.
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Локации Дня:
- Чиркейское водохранилище
- смотровая Дубки
- пещеры с подвесными мостами Нохъо
- Сулакский каньон
Подробное Описание:
И завершающий день нашего волшебного тура начнётся с поездки к Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему водоёму Северного Кавказа, образованному на реке Сулак. Его бирюзовая гладь, окружённая высокими скалами, создает потрясающие пейзажи. Здесь мы сделаем остановку, чтобы насладиться видами, сделать памятные фото и ощутить всю мощь этого уникального места.
После этого мы поднимемся на смотровую площадку в Дубках, откуда открывается захватывающий дух панорамный вид на Сулакский каньон. С высоты он выглядит особенно величественно: извилистая река, уходящие в бесконечность горы и ощущение грандиозности природы.
Дальше нас ждет путешествие по подвесным мостам в окрестностях пещеры Нохъо. Это место подарит нам дозу адреналина и новых впечатлений — пройтись по качающимся мостам над пропастью, насладиться тишиной гор и увидеть природные красоты с необычного ракурса.
После насыщенного утра отправляемся на обед, где нас будет ждать вкуснейшая горная форель, приготовленная по традиционным рецептам. Свежий воздух, живописные виды и прекрасная кухня сделают этот момент особенно приятным.
Но на этом день не заканчивается! Нас ждет захватывающая прогулка на катере. Ветер в волосах, кристально чистая вода и невероятные виды вокруг — это приключение, которое запомнится надолго!
После такого яркого финала тура у нас будет время, чтобы перевести дух, насладиться последними моментами путешествия и еще раз взглянуть на красоты Дагестана. Мы сможем сделать заключительные фото, обменяться впечатлениями и просто побыть здесь, впитывая атмосферу этого удивительного места.
Наше путешествие подошло к концу, но это не прощание, а всего лишь пауза перед следующей встречей! Мы будем рады видеть вас снова, чтобы вместе открыть ещё больше невероятных уголков природы и создать новые незабываемые воспоминания.
Окончание Тура:
Прибытие в аэропорт запланировано в интервале с 18:00 до 19:00. Рекомендую выбирать обратный вылета с 20-00 или позже.
Если ваш рейс в другое время, могу организовать индивидуальный трансфер за дополнительную плату.
Если у вас остались вопросы, обязательно напишите мне
Возможны изменения в программе тура в зависимости от погодных условий и других непредвиденных обстоятельств.
Сердце Дагестана
Встреча в аэропорту/Махачкале и начинаем наше увлекательное турнэ!
В этот день мы будем проезжать и посещать:
- самый длинный автотоннель России - Гимринский автотоннель
- Ирганайское водохранилище - второе по размеру в Дагестане
- Затем едем наслаждаться захватывающими взгляд Чохскими террасами.
- Далее нас ждет знакомство с аулом-призраком Гамсутлем.
- Следующая локация - национальный обед с видом на горы.
- Также в этот день посещаем Салтинскую теснину - удивительный памятник природы с подземным водопадом.
- Завершаем день ужином и набираемся сил для новых впечатлений.
Примечания автора:
1) Завтрак в первый день отсутствует
2) Надеваем удобную обувь для поднятия в Гамсутль
Язык Тролля и Оборонительные башни
Локации Дня:
- Гоцатлинское водохранилище
- Карадахская теснина
- Датунский храм
- Язык Тролля
- Гоорские оборонительные башни
- секретная смотровая от гида
Подробное Описание:
Ваш насыщенный день начнётся с поездки к Гоцатлинскому водохранилищу — одному из самых живописных мест Дагестана. Здесь вас ждут потрясающие панорамные виды воды, окружённой величественными горами.
Далее отправляемся в Карадахскую теснину — природный каньон, шириной всего 2-4 метра, но с отвесными стенами высотой до 170 метров. Здесь можно почувствовать себя в загадочном мире природы, пройтись по узкому ущелью и сделать невероятные фотографии.
Следующий пункт — Датунский храм. Это древняя христианская церковь Ix века, скрытая в горах, которая до сих пор хранит в себе атмосферу средневековья. Гид расскажет вам о её истории, а вы сможете насладиться тишиной и уединением этого места.
После культурного погружения нас ждёт подъем на уазиках в горный аул. Здесь нас встретят местные жители, угощая домашним обедом с традиционными блюдами. Это отличная возможность попробовать настоящую дагестанскую кухню и увидеть гостеприимство горцев.
Продолжаем маршрут выше, к Гоорским башням — древнему оборонительному комплексу, который называют Дагестанской Троей. Отсюда открываются фантастические виды на горы и ущелья, а также находится знаменитый Язык Тролля — выступающая над пропастью скала, на которой получаются эффектные фото. Здесь же можно взять на прокат красивые платья для ярких снимков на фоне величественной природы.
Если останется время, отвезу вас на секретную локацию, где можно насладиться уединением и атмосферой настоящих гор. В качестве приятного бонуса — свежесваренный кофе в турке прямо под открытым небом.
После насыщенного дня мы отправимся обратно в гостиницу, где можно отдохнуть и переварить все впечатления этого захватывающего путешествия.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на время всего нашего маленького путешествия
- Проживание 2-х местное (гостевые домики-гостиницы со всеми условиями) (личный душ, санузел в каждом номере)
- Питание (3-х разовое)
- Аттестованный гид
- Все входные билеты и экосборы (везде)
- Катер по Сулакскому Каньону, обращаю Ваше внимание, что именно по Каньону (не по водохранилищу)
- Джиппинги (заброски)
- Бонус - съемка дроном на одной из локаций
- Рекомендации по Вашему досугу До/После Тура: куда и когда лучше сходить? где поесть? и тп (по запросу)
- Трансфер в аэропорт (в день окончания тура, либо в Махачкалу, если остаетесь в городе)
Что не входит в цену
- Трансфер с Вашего города до Махачкалы и обратно (могу помочь-сориентировать)
- Завтрак в первый день и ужин в крайний день
- Различного рода активности: катание на лошадях (1000-1500 р.), зиплайн (от 1000 р.), в зависимости от локации, тарзанка (7000 р.), гигантские качели (5000р.) и т. п
- Личные расходы: алкоголь, сувениры и т. п
- Проживание До/После тура
О чём нужно знать до поездки
Встреча в аэропорту/либо в городе Махачкала. По окончании тура, приезд также в аэропорт/либо в город Махачкала.
Пожелания к путешественнику
Соблюдение дресс-кода.