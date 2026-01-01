2 день

Аул-призрак Гамсутль

Сегодня мы отправляемся покорять Дагестанский Мачу-пикчу заброшенный Аул-призрак Гамсутль. После завтрака выезжаем и по пути сделаем остановку для фото на фоне Чохских террас, они похожи на земледельческие террасы на Балли. Далее проехав к подножию горы, оставим наше авто и пересядем на советские Уазы чтобы сократить наш путь к вершине Гамсутлю. По пути мы найдем родник с водой и сможем пополнить запас. После родника останется немножко, поднимемся к аулу и открывающийся вид будет для нас наградой за проделанный путь. Погуляем по аулу, гид расскажет историю и поведает почему ушли жители, а главное расскажет о последнем жителе и покажет его дом. Теперь после хорошей прогулки отправимся на обед, посетим Аул Гуниб памятник Белых журавлей на площади Гуниба и далее поедем в Салтинскую теснину и если повезет зайдем через теснину к подземному Салтинскому водопаду, наличие воды зависит от осадков. После отправимся на ужин.

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