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Джип-тур «Всё включено» в Дагестан

Отправьтесь в горы с горцем и проведите свой незабываемый отдых в стране гор
Джип-тур «Всё включено» в ДагестанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур «Всё включено» в ДагестанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Джип-тур «Всё включено» в ДагестанФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Ох Уж Этот Дагестан! Природа Дагестана поражает воображение даже заядлого путешественника. Кто побывал у нас однажды, тот возвращается снова и снова. За четыре дня Мы:

  • Познакомимся с невероятными по красоте и колориту локациями Страны Гор. Поразимся панорамой Сулакского каньона и прокатимся на катере по Каньону. Катание на катере именно в Сулакском каньоне с его неповторимыми водопадами.

  • Посетим аул-призрак Гамсутль и погрузимся в Салтинский водопад. Увидим Карадахскую теснину и полюбуемся Языком Тролля.

  • Прикоснемся к древнейшему храму Датуна 11-го века. Завершением приключения мы поднимемся на плато Хунзахское плато на высоте 1700 метров над уровнем моря и сможем наблюдать за водопадом высотой 70 метров.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон

Если вы только прилетели встречаемся в аэропорту и отправимся на самый высокий в Европе одиночно стоящий Бархан Сарыкум. После отправляемся в ресторан где попробуем местную речную Форель, теперь когда мы пообедали двинемся дальше. При желании сможем прокатиться на катере по Сулакскому каньону. Далее поднимемся в поселок Дубки и увидим каньон с высоты птичьего полета. Еще увидим Чиркейскую Гэс и водохранилище которое называют Чиркейским морем. Далее следуем к месту ночлега и по пути проедем самый длинный автодорожный тоннель России. Остановимся на Ирганайском водохранилище для фото.

Сулакский каньон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Аул-призрак Гамсутль

Сегодня мы отправляемся покорять Дагестанский Мачу-пикчу заброшенный Аул-призрак Гамсутль. После завтрака выезжаем и по пути сделаем остановку для фото на фоне Чохских террас, они похожи на земледельческие террасы на Балли. Далее проехав к подножию горы, оставим наше авто и пересядем на советские Уазы чтобы сократить наш путь к вершине Гамсутлю. По пути мы найдем родник с водой и сможем пополнить запас. После родника останется немножко, поднимемся к аулу и открывающийся вид будет для нас наградой за проделанный путь. Погуляем по аулу, гид расскажет историю и поведает почему ушли жители, а главное расскажет о последнем жителе и покажет его дом. Теперь после хорошей прогулки отправимся на обед, посетим Аул Гуниб памятник Белых журавлей на площади Гуниба и далее поедем в Салтинскую теснину и если повезет зайдем через теснину к подземному Салтинскому водопаду, наличие воды зависит от осадков. После отправимся на ужин.

Аул-призрак ГамсутльАул-призрак Гамсутль
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Карадахская теснина и Язык тролля

После завтрака отправимся во Врата чудес Карадахскую теснину, но путь нам преградит Гоцатлинское водохранилище зеркальная гладь которого стирает горизонт и манит бросить камень. Оставив нашу машину мы пойдем пешком по сухому руслу реки к Карадахской теснине в общей сложности около 1,5 км. После хорошей прогулки не помешает плотно пообедать национальными блюдами, что мы и сделаем)) Теперь пришло время подняться на советском Уазе на высоту 1700метров к старому аулу Гоор где находятся древние оборонительные башни и можно залезть на Язык Тролля (в Дагестане это Орлиный Клюв) И принять позу парящего орла пока гид создает шедевральные кадры для вас! Заключительной достопримечательностью станет Христианский Храм Датуна 9-11 века. После отправимся в отель на ужин.

Карадахская теснина и Язык тролля
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Долина водопадов Хунзах

В заключительный день нашего путешествие нас ждет подъем по хорошей дороге с серпантинами на высоту 1750 метров над уровнем моря и увидем плоское плато посреди гор. Выйдем на смотровую площадку водопада Тобот высота падения воды у которого 70 метров. Тобот утекает по живописному Цолотлинскому каньону. Дальше отправляемся в другой конец плато и увидем панораму на горные селения в долине, прогуляемся по территории парка Матлас и желающие смогут прокатиться на зиплайне. Отсюда немного проехав дальше спустимся в Каменную чашу, где даже в знойную жару прохладно как под кондиционером. Далее следуем в кафе где нас ждет комплексный обед из национальных блюд. После обеда отправляемся в аэропорт где по пути нас будут сопроваждать головокружительные виды на горы.

Долина водопадов Хунзах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Дербент - Шелковый путь

Сегодня мы познакомимся с самым древним и самым южным городом нашей страны Дербентом. Посетим экскурсия на главной Цитадели древнего города Нарын-кала, возведенная еще в далеком 6 веке! После экскурсии спустимся в Магалы и прогуляемся по старым узким улочкам города, которые напоминают лабиринты. Зайдем на территорию старейшей мечети России Джума-мечеть 8-го века. на территории мечети возвышаются четыре огромных платана, один из которых признан деревом года 2021г. Далее мы прогуляемся вдоль крепостных стен у которых раньше шла торговля коврами. В конце посетим городскую набережную и отправимся в аэропорт.

Дербент - Шелковый путьДербент - Шелковый путь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Полное сопровождение на время тура (от аэропорта до аэропорта)
  • Трансфер до Аэропорта в последний день тура
  • Трансфер из аэропорта в первый день тура
  • Комфортабельный транспорт Внедорожник
  • Входные билеты по программе тура
  • Кофе в турке на природе со сладостями
  • Фотографии в лучших ракурсах от профессионального гида
  • Проживание в комфортных номерах
  • Питание: завтраки и ужины в отелях или гостевых домах, обеды с национальной кухней на маршруте в гостевых домах или в кафе
  • Настоящий шашлык из Дагестанской баранины
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Катание на катере
  • Посещение пещеры Нохъо
  • Доп. развлечения
  • Катание на лошадях
  • Экстремальные развлечения
  • Авиа билеты
О чём нужно знать до поездки

Рекомендуем взять в путешествие

  • индивидуальная аптечка
  • удобная обувь
  • головной убор и солнцезащитные очки и крем от загара
  • дождевик
  • таблетки от укачиваний (если вас тошнит от горных серпантинов)
  • набор для личной гигиены
  • паспорт Рф, немного наличных денег
  • куртка или кофта на случай осадков (в горах быстро меняется погода)
  • Платья для фотоссесий
Пожелания к путешественнику

В путешествии необходимо уважать традиции народов этой местности. Дагестан это мусульманская республика, поэтому к вам дорогие гости убедительная просьба обращать внимание на внешний вид. Девушки не одеваем майки, шорты, короткие юбки выше колен, платья без глубоких декольте, не просвечивающие и не облегающие и не вызывающие наряды и закрытые плечи. Мужчины не рекомендуется шорты или бриджи выше колен, майки, вместо этого футболки рубашки, брюки джинсы, бриджи ниже колен.

Визы
Визы и загранпаспорт не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Гаджимагомед
Гаджимагомед — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Гаджимагомед и я люблю то чем я занимаюсь! А занимаюсь я тем, что помогаю вам взглянуть на Дагестан моими глазами. Увидеть красоту моего народа, нашу культуру, самобытность и
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конечно же величественные горы. Мой опыт в туриндустрии более 5-ти лет и более 1000 довольных гостей республики. Я сертифицированным гидом и прошел профессиональную подготовку фотографов, без красивых фотографий вы точно не уедете! Прилетайте в гости!:-)

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