Описание тура
Ох Уж Этот Дагестан! Природа Дагестана поражает воображение даже заядлого путешественника. Кто побывал у нас однажды, тот возвращается снова и снова. За четыре дня Мы:
Познакомимся с невероятными по красоте и колориту локациями Страны Гор. Поразимся панорамой Сулакского каньона и прокатимся на катере по Каньону. Катание на катере именно в Сулакском каньоне с его неповторимыми водопадами.
Посетим аул-призрак Гамсутль и погрузимся в Салтинский водопад. Увидим Карадахскую теснину и полюбуемся Языком Тролля.
Прикоснемся к древнейшему храму Датуна 11-го века. Завершением приключения мы поднимемся на плато Хунзахское плато на высоте 1700 метров над уровнем моря и сможем наблюдать за водопадом высотой 70 метров.
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Если вы только прилетели встречаемся в аэропорту и отправимся на самый высокий в Европе одиночно стоящий Бархан Сарыкум. После отправляемся в ресторан где попробуем местную речную Форель, теперь когда мы пообедали двинемся дальше. При желании сможем прокатиться на катере по Сулакскому каньону. Далее поднимемся в поселок Дубки и увидим каньон с высоты птичьего полета. Еще увидим Чиркейскую Гэс и водохранилище которое называют Чиркейским морем. Далее следуем к месту ночлега и по пути проедем самый длинный автодорожный тоннель России. Остановимся на Ирганайском водохранилище для фото.
Аул-призрак Гамсутль
Сегодня мы отправляемся покорять Дагестанский Мачу-пикчу заброшенный Аул-призрак Гамсутль. После завтрака выезжаем и по пути сделаем остановку для фото на фоне Чохских террас, они похожи на земледельческие террасы на Балли. Далее проехав к подножию горы, оставим наше авто и пересядем на советские Уазы чтобы сократить наш путь к вершине Гамсутлю. По пути мы найдем родник с водой и сможем пополнить запас. После родника останется немножко, поднимемся к аулу и открывающийся вид будет для нас наградой за проделанный путь. Погуляем по аулу, гид расскажет историю и поведает почему ушли жители, а главное расскажет о последнем жителе и покажет его дом. Теперь после хорошей прогулки отправимся на обед, посетим Аул Гуниб памятник Белых журавлей на площади Гуниба и далее поедем в Салтинскую теснину и если повезет зайдем через теснину к подземному Салтинскому водопаду, наличие воды зависит от осадков. После отправимся на ужин.
Карадахская теснина и Язык тролля
После завтрака отправимся во Врата чудес Карадахскую теснину, но путь нам преградит Гоцатлинское водохранилище зеркальная гладь которого стирает горизонт и манит бросить камень. Оставив нашу машину мы пойдем пешком по сухому руслу реки к Карадахской теснине в общей сложности около 1,5 км. После хорошей прогулки не помешает плотно пообедать национальными блюдами, что мы и сделаем)) Теперь пришло время подняться на советском Уазе на высоту 1700метров к старому аулу Гоор где находятся древние оборонительные башни и можно залезть на Язык Тролля (в Дагестане это Орлиный Клюв) И принять позу парящего орла пока гид создает шедевральные кадры для вас! Заключительной достопримечательностью станет Христианский Храм Датуна 9-11 века. После отправимся в отель на ужин.
Долина водопадов Хунзах
В заключительный день нашего путешествие нас ждет подъем по хорошей дороге с серпантинами на высоту 1750 метров над уровнем моря и увидем плоское плато посреди гор. Выйдем на смотровую площадку водопада Тобот высота падения воды у которого 70 метров. Тобот утекает по живописному Цолотлинскому каньону. Дальше отправляемся в другой конец плато и увидем панораму на горные селения в долине, прогуляемся по территории парка Матлас и желающие смогут прокатиться на зиплайне. Отсюда немного проехав дальше спустимся в Каменную чашу, где даже в знойную жару прохладно как под кондиционером. Далее следуем в кафе где нас ждет комплексный обед из национальных блюд. После обеда отправляемся в аэропорт где по пути нас будут сопроваждать головокружительные виды на горы.
Дербент - Шелковый путь
Сегодня мы познакомимся с самым древним и самым южным городом нашей страны Дербентом. Посетим экскурсия на главной Цитадели древнего города Нарын-кала, возведенная еще в далеком 6 веке! После экскурсии спустимся в Магалы и прогуляемся по старым узким улочкам города, которые напоминают лабиринты. Зайдем на территорию старейшей мечети России Джума-мечеть 8-го века. на территории мечети возвышаются четыре огромных платана, один из которых признан деревом года 2021г. Далее мы прогуляемся вдоль крепостных стен у которых раньше шла торговля коврами. В конце посетим городскую набережную и отправимся в аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Полное сопровождение на время тура (от аэропорта до аэропорта)
- Трансфер до Аэропорта в последний день тура
- Трансфер из аэропорта в первый день тура
- Комфортабельный транспорт Внедорожник
- Входные билеты по программе тура
- Кофе в турке на природе со сладостями
- Фотографии в лучших ракурсах от профессионального гида
- Проживание в комфортных номерах
- Питание: завтраки и ужины в отелях или гостевых домах, обеды с национальной кухней на маршруте в гостевых домах или в кафе
- Настоящий шашлык из Дагестанской баранины
Что не входит в цену
- Сувениры
- Катание на катере
- Посещение пещеры Нохъо
- Доп. развлечения
- Катание на лошадях
- Экстремальные развлечения
- Авиа билеты
О чём нужно знать до поездки
Рекомендуем взять в путешествие
- индивидуальная аптечка
- удобная обувь
- головной убор и солнцезащитные очки и крем от загара
- дождевик
- таблетки от укачиваний (если вас тошнит от горных серпантинов)
- набор для личной гигиены
- паспорт Рф, немного наличных денег
- куртка или кофта на случай осадков (в горах быстро меняется погода)
- Платья для фотоссесий
Пожелания к путешественнику
В путешествии необходимо уважать традиции народов этой местности. Дагестан это мусульманская республика, поэтому к вам дорогие гости убедительная просьба обращать внимание на внешний вид. Девушки не одеваем майки, шорты, короткие юбки выше колен, платья без глубоких декольте, не просвечивающие и не облегающие и не вызывающие наряды и закрытые плечи. Мужчины не рекомендуется шорты или бриджи выше колен, майки, вместо этого футболки рубашки, брюки джинсы, бриджи ниже колен.