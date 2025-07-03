Здесь же находится российский полюс недоступности – самая
Программа тура по дням
Прибытие в Норильск и переезд на плато Путорана. Треккинг на смотровую площадку
Встреча утреннего рейса из Москвы (время прилета 7:30-8:05) в аэропорту г. Норильск (Алыкель).
Трансфер 1 час в город с экскурсией.
Завтрак в кафе города Норильск (не включено).
10:00 После завтрака, заезд в супермаркет, переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана.
14:00 Прибываем в парк-отель Нералах, обед, заселение.
16:00 Идем в первый трекинг на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на озеро Лама и окрестные горы.
В рамках данного выхода участники познакомятся с ландшафтом плато Путорана, узнают, что такое курумник, протестируют снаряжение и оценят свою физическую готовность.
На обратном пути останавливаемся около водопада реки Нералах.
По итогам первого выхода будут сформированы две группы: «спорт» и «релакс».
Группа спорт – физически подготовленные туристы, готовые много ходить и покорять вершины; группа релакс – любители не спешить, часто останавливаться, фотографировать, собирать ягоды и наслаждаться моментом.
19:00 Ужин.
Протяжённость:
Трансфер на катере: 120 км (3,5 часа).
Трекинг до смотровой и обратно: 3 км (2,5 часа), сложность низкая.
Треккинг на гору Фестивальная
09:00 Завтрак.
10:00 На открытых лодках с ветерком едем к перешейку полуострова Каменный. Пожалуй, именно здесь находится самая красивая смотровая площадка на всем озере Лама.
Группа релакс идет в спокойном темпе по тропе на гору Фестивальная, с возможностью в любой момент остановиться, насладиться видами, перекусить или просто пообщаться с другими участниками.
Группа спорт – поднимается на верхнюю смотровую площадку к жандарму горы Фестивальная.
Важно, что со всех смотровых площадок открывается панорамный вид на два озера: Лама и Капчук.
Перекус в виде ланч-бокса.
У группы релакс дополнительно будет время на прогулку по перешейку озер Капчук и Лама, где располагается большое разнообразие мхов, некоторые из которых более не встречаются в других частях планеты.
17:00-18:00 Возвращение в глэмпинг, свободное время.
19:00 Ужин.
Протяжённость: переезд на лодках 15 км (30-40 минут).
Треккинг:
Группа релакс: 5 км (4-5 часов), набор высоты 250 м.
Группа спорт: 7,5 км (5-6 часов), набор высоты 550 м.
Водная прогулка, отдых
09:00 Завтрак.
Сегодня у нас день отдыха от треккингов.
В первой половине дня мы совершим водную прогулку на открытых лодках в сторону восточного окончания озера Лама.
Ближе к востоку озеро сужается, а скалы на некоторых участках уходят прямо в воду, именно такие места напоминают норвежские фьорды.
Горы кажутся выше и массивнее.
Если повезёт с погодой, можно увидеть зеркальное отражение плато в чистейшей воде озера Лама.
По пути, вы узнаете об экспедиции знаменитого геолога Урванцева, который провёл на озере 3 недели в поисках богатых месторождений.
К обеду вернемся в парк-отель Нералах.
Обед.
После обеда желающие могут отправиться в путешествие на морских каяках до соседнего притока, покататься на SUP-ах около базы, сходить в баню, пособирать грибы/ягоды, понаблюдать за рыбой или просто отдохнуть, наслаждаясь красотой места.
19:00 Ужин.
Протяжённость:
Переезд на лодках с остановками: 75 км (4 – 5 часов).
Водная экскурсия к Дому на озере Лама, трансфер в Норильск
09:00 Завтрак, сбор вещей, освобождение номеров.
Едем на экскурсию на полуостров Каменный к историческому месту – первому Дому на Ламе.
Кто и зачем построил этот деревянный дворец в форме самолета в глуши плато Путорана; почему соседняя речка называется Витаминка, и что здесь делали Латышские генералы?
Ответы на эти и другие вопросы Вы узнаете в процессе экскурсии.
13:00 Возвращение в парк-отель, обед.
После обеда трансфер на корабле в город Норильск.
18:00 Заселение в гостиницу, ужин в одном из ресторанов города (не включено).
Протяженность:
Водная прогулка к первому Дому на лодке: 2х10 км (1 час).
Экскурсия по территории первого Дома: 1 км (2 часа).
Трансфер в город: 120 км (3 часа).
Экскурсия в Дудинку
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Выезд в город Дудинка.
Город основан в 1667 году и до сих пор является столицей Таймыра.
История города неразрывно связана со всеми северными экспедициями, северным морским путем, а также является центром для всех малочисленных коренных народов Таймыра, ведущих кочевой образ жизни.
12:00 Приезд в Дудинку, обзорная экскурсия по городу: главная площадь, морской порт, мост Беринга, улица без единого дома.
Экскурсия в краеведческий музей (полярные экспедиции, мамонт «Женя», последний шаман на Таймыре).
14:00 Обед в кафе (не включено).
15:00 Идем в гости к коренным малочисленным жителям Таймыра, общаемся с людьми, которые всю жизнь прожили в тундре: забавные и драматические истории из жизни оленеводов, быт, традиции, ремесло.
Посещение сувенирной лавки с работами местных мастеров.
Возвращение в Норильск.
20:00 Ужин в одном из ресторанов Норильска (не включено).
Завершение программы
06:00 Трансфер в аэропорт (самостоятельный завтрак в аэропорту), вылет утренними рейсами.
Прибытие в аэропорт в 07:00.
Внимание: Дни тура целиком или частями могут меняться местами из-за погодных условий.
Проживание
Тур предусматривает проживание 3 ночи в парк-отеле Нералах и 2 ночи в гостинице Норильск 4*.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Лучшее на плато
|1 человек
|2 человека
|3 человека*
|Стандарт на 2-й линии
|350 000 руб
|590 000 руб
|870 000 руб
|Стандарт на 1-й линии)
|380 000 руб
|620 000 руб
|900 000 руб
|Сьют (1-я линия)
|420 000 руб
|660 000 руб
|940 000 руб
Одноместное размещение только в гостинице в городе, номер Стандарт (+ 15 000 руб. / чел.).
Повышение класса номера в гостинице в городе «Стандарт» -> «Люкс» (+ 15 000 руб. / номер).
*Третий человек в номере проживает только в парк-отеле Нералах, в гостинице в городе размещение не более двух человек в номере, соответственно, размещение в двух номерах.
Варианты проживания
Парк-отель Нералах
Премиальный парк-отель в сердце Сибири: здесь тайга смешивается с тундрой, плоские горы изрезаны каньонами, а тысячи водопадов питают тысячи озёр. Единственный круглогодичный глэмпинг в Русском Заполярье: дикая природа, приключения и комфорт 4-звёздочного отеля.
Парк-отель состоит из 10 коттеджей. Формата два: «стандарт» (на площади 17 м² с мансардным этажом прекрасно разместится семья с ребёнком) и «сьют» (две комнаты общей площадью 32 м² подойдут для четырёх взрослых людей). В каждом домике — удобная кровать, дизайнерская мебель, душ и туалет, зона отдыха, панорамное окно с видом на озеро или горы и маленькая терраса. Ресторан совмещён с лобби, на площади 72 м² не будет тесно всем гостям парк-отеля.
Гостиница Норильск 4
«Норильск» является самой крупной гостиницей, расположенной в одноименном городе. К предлагаемым услугам здесь есть зал для спортивных занятий, массаж, бильярдная, парковка.
Огромный номерной фонд в 220 номеров позволит всегда быть уверенным в имеющейся свободной брони. Все они выполнены в различных стилях в зависимости от уровня комфортности и вместимости, это позволит выбрать то, что требуется именно для вас.
На территории гостиницы за отдельную оплату для вас организовано полноценное питание в кафе. Поблизости находятся несколько продуктовых магазинов, и всегда есть возможность воспользоваться сервисом городских доставок еды на ваш вкус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 3 ночи в парк-отеле Нералах, 2 ночи в гостинице Норильск 4
- Питание в парк-отеле ресторанное 3-х разовое по программе, обед в течение продолжительных выходов заменен перекусом (ланч-бокс)
- Наземные трансферы по программе
- Аренда катеров и лодок с экипажем
- Сопровождение гидами-проводниками
- Пропуск в охранную зону заповедника
- Спутниковый телефон, регистрация в МЧС
- Страховка от несчастного случая
- Однодневная экскурсия в Дудинку
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Норильска и обратно
- Обеды и ужины в Норильске
- Личное снаряжение и защита от насекомых
- Одноместное размещение только в гостинице в городе, номер Стандарт (+ 15 000 руб. /чел.)
- Повышение класса номера в гостинице в городе "Стандарт" - & gt; "Люкс" (+ 15 000 руб. /номер)
- Индивидуальный трансфер в/из аэропорта под запрос
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- Высокие трекинговые ботинки. Это основная защита ваших ног от травм при передвижении по пересечённой местности, подъёмах в горы по каменистым склонам и крутым спускам. Правильно выбранная обувь залог комфорта на маршруте. В тур лучше всего брать разношенную обувь, в ином случаи настоятельно рекомендуем запастись пластырем.
- Дополнительная комфортная пара обуви (кроссовки). Вечером после активного дня ноги должны отдыхать, а трекинговые ботинки — сохнуть.
- Непромокаемые штаны и куртка из мембраны. В случае отсутствия таковых дополнительно к верхней одежде обязательно возьмите непромокаемый плащ («Дождевик»). На время активной части тура исключите джинсовую ткань, она долго сохнет, не практична и увеличивает вероятность получения травм.
- Кофта (флис, Polartec, можно свитер). При выборе кофты важно учитывать тепловые качества, а также свойства быстро сохнуть.
- Два комплекта термобелья или аналог (х/б не подходит). Второй комплект необходим в случае, если первый промок и не успел высохнуть.
- Теплая куртка (пуховик) или пуховый жилет. Днем на вершине плато и по вечерам на базе температура может опускаться ниже нуля.
- Флисовые перчатки. Для тепла, защиты от дождя, ветра и комаров.
- Носки для трекинга 2−3 пары, 1−2 пары простых носков, 1 пара теплых (максимально исключить х/б).
- Запасные носки нужны не только на случай загрязнения, но и на случай промокания ног.
- Футболка 2−3 штуки. Футболки синтетические быстрее сохнут.
- Тонкая шапка, бафф, кепка. На плато быстро меняется погода, сегодня жаркое солнце, а на утро холодный ветер со снегом.
- Средства личной гигиены.
- Личная аптечка. У инструктора есть общая аптечка, она содержит все необходимое для оказания первой доврачебной помощи. Индивидуальные медикаменты рекомендуем взять самостоятельно.
- Небольшой рюкзак не более 35 литров, для переноса личных вещей во время радиальных выходов.
- Сланцы для душа и бани.
- Купальные принадлежности.
- Солнцезащитный крем.
- Солнцезащитные очки.
- Спрей от мошки и комаров и/или накомарник. Летом на Ламе бывает много комаров и мошки. Но мы умеем с ними справляться. Ни одно назойливое насекомое не помешает вам насладиться отдыхом на природе.
- Герметичный мешок для телефона.
- Бинокль или подзорная труба.
Будет ли в путешествие связь и интернет?
В городах уверенный прием всех крупных операторов сотовой связи: Теле 2, МТС, Билайн, Мегафон. Самое широкое покрытие: МТС.
На Плато Путорана мобильная связь отсутствует, wi-fi только в зоне отдыха и очень нестабильный — в лучшем случае у вас получится отправить несколько фотографий в вотсап.
Есть ли возможность расплатиться картой? Нужны ли наличные?
В городе есть множество отделений банков и банкоматов (Сбербанк, Альфабанк, Тинькофф, Росбанк, ВТБ, Открытие и другие), есть круглосуточные банкоматы. Почти в любой розничной точке можно расплатиться картой, наличные могут пригодиться для чаевых в кафе и ресторанах, а также при посещении ремесленных мастерских.
Как будет организовано питание?
В городе Норильск сфера общественного питания достаточно развита, есть около десятка достойных кафе и ресторанов. Бизнес-ланч в городе в среднем 500−600 рублей, обед/ужин на человека около 1500−2000 рублей без напитков.
В Дудинке и Талнахе, к сожалению, со сферой питания достаточно сложно, есть 1−2 кафе, но качество оставляет желать лучшего.
А в парк-отеле Нералах вас будет ждать ресторан. В меню есть оленина, местная рыба (хариус, голец, налим), собранные в окрестностях грибы и ягоды (красноголовики, брусника, голубика, черника).
На сколько безопасен маршрут?
Участие в туре на плато Путорана является потенциально опасным. Основные виды опасностей:
- Удаленность от цивилизации. До ближайшего населенного пункта более 100 км, при этом нет дорог и никакого другого регулярного транспортного сообщения. Помощь придет не быстро.
- Сложный ландшафт. Тундра, лесотундра, тайга, болота, густые заросли, курумник, обрывы. Отсутствие оборудованных троп, навигации и связи, повышенные требования к физической подготовке участников. Температура горных озер, рек и ручьев около нуля градусов. Высокий риск получения травм ног, рук и глаз, переохлаждения, а также отставания и потери ориентации в случае самовольного ухода от группы или недостаточной физической готовности.
- Дикие животные плато Путорана, представляющие опасность для человека: бурый медведь, росомаха, волк.
- Насекомые: комары, мошка, гнус. Участникам, имеющим аллергию на укусы подобных насекомых, лучше воздержаться от поездки или позаботиться о своем здоровье с учетом этого фактора, а также обязательно поставить в известность организаторов.
- Другие опасности автономных путешествий в труднодоступной горной местности в Арктической зоне.
Для минимизации рисков необходимо подготовить личное снаряжение в соответствие с прилагаемым списком, корректно оценить свою физическую форму для участия в выбранном туре, соблюдать инструкции по технике безопасности и следовать указаниям сопровождающего. Соблюдение всех рекомендаций значительно снижает риски, но гарантии безопасности нет. Соглашаясь на данное путешествие, Вы принимаете на себя соответствующие риски. Туроператор в свою очередь принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности на маршруте.
Инструкторы проводят инструктаж по технике безопасности и правилам поведения:
- правила посещения и техника безопасности на природе;
- техника безопасности при встрече с дикими животными;
- правила техники безопасности на треккинге;
- техника безопасности на воде;
- правила безопасности при перелётах на вертолётах;
- дополнительные инструктажи в зависимости от программы выбранного тура.
Правила посещения и техника безопасности на природе
На территории заповедника «Путоранский»:
- запрещено собирать коллекции растений, запрещен сбор дикорастущих плодов, цветов и грибов; заготовка древесных соков. Исключение — учебно-ботанические, научные исследования, которые проводятся с разрешения администрации заповедника;
- запрещена рубка деревьев и кустарников, даже если они кажутся засохшими или увядшими. Их стволы и корни являются важным звеном среди всех компонентов ландшафта и обеспечивают взаимосвязь флоры и фауны заповедника;
- запрещены лов рыбы, охота и уничтожение животных, и разрушение их жилищ, с уважением относитесь ко всему животному миру заповедника;
- не следует пугать животных, крича или преследуя их.
- запрещено оставлять надписи на камнях или деревьях;
- разведение костров на территории заповедника СТРОГО запрещено;
- необходимо доносить весь мусор с собой до места, на котором есть организованный пункт для его выброса
- всегда смотрите себе под ноги при движении, чтобы не раздавить гнёзда птиц;
- мхи и лишайники долго восстанавливаются, старайтесь по ним не ходить;
- не рвите растения и плоды, особенно незнакомые, они могут относится к редким, краснокнижным видам или быть ядовитыми и вызывать аллергические реакции.
Техника безопасности при встрече с дикими животными
- На маршрутах по территории «Путоранского» заповедника наиболее высока вероятность встречи с медведем.
- Будьте внимательны на маршрутах, сообщайте гидам о любой замеченной опасности.
- Не ходите поодиночке, включая окрестности территории базы.
- При движении следует придерживаться открытых мест, где можно увидеть дикого зверя заблаговременно и принять необходимые для отпугивания меры. Густые заросли — место возможного нахождения медведя.
- При встрече с медведем не паникуйте и четко выполняйте команды гида.
- При встрече с диким животным не убегайте — это может спровоцировать зверя к преследованию. Если зверь вас заметил и не обратился в бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует попытаться отогнать его криком, ракетой, выстрелом в воздух, постарайтесь выглядеть больше и выше, чем вы есть на самом деле, если вы перемещаетесь в составе группы — соберитесь вместе.
- При близкой встрече с медведем не смотрите ему в глаза пристально. Для любого дикого зверя пристальный взгляд — признак готовящейся атаки.
- Вопреки распространенному мнению, медведь, стоящий на задних лапах, не настроен агрессивно. Он просто поднимается для того, чтобы хорошенько осмотреть окружающую местность и воочию убедиться в том, о чем уже сообщили ему хорошее обоняние и острый слух.
- Чтобы избежать нежелательной встречи с диким зверем, сделайте ваше передвижение громким. Как правило, медведь проявляет агрессию, только если он напуган внезапным появлением человека, застигнут врасплох рядом с добычей.
- Не оставляйте пищу и пищевые отходы после перекусов, их запах может привлечь диких животных.
- Если Вы повстречали медвежонка, то нужно как можно скорее уйти. Не забывайте, что его мать, скорее всего, находится поблизости.
- Не демонстрируйте признаков агрессии по отношению к медведю, не кидайте в него камнями или -палками.
- Если вам не удалось его отпугнуть, ложитесь на землю в позу эмбриона или на живот. Сомкните руки на шее и защищайте голову. Притворитесь мертвым. Не двигайтесь, даже если вам покажется, что медведь на вас не смотрит или что он удаляется. Лучше дождаться, когда он уйдет.
Правила техники безопасности на треккинге
Маршруты по территории буферной зоны заповедника «Путоранский» имеют факторы риска и реальную угрозу здоровью и жизни человека, находящегося в условиях горной природной среды. В данной местности возможны резкие перепады температуры, барометрического давления, быстрые изменения в погоде, грозы, ливни, снег, камнепады, подъем уровня воды в водоемах.
Для безопасного и комфортного отдыха необходимо строго соблюдать правила и технику безопасности на маршрутах:
- важно бережно относится к выданному групповому и специальному снаряжению, до начала маршрута убедиться в работоспособности, отрегулировать под себя, при необходимости воспользоваться помощью гида;
- недопустимо выходить на маршрут под действием алкогольного или наркотического опьянения. При возникновении любой нештатной ситуации с нетрезвым участником, гид-проводник ответственности не несет, претензии не принимаются, страховая компания вправе отказать в выплате по страховке от несчастного случая;
Перед выходом на маршрут необходимо:
- убедиться, что вы взяли достаточный запас питьевой воды и перекус с собой;
- убедиться, что ваша одежда и обувь соответствуют погодным условиям, проконсультироваться по поводу выбора с гидом-проводником;
- сообщить гиду-проводнику о любом недомогании, утомлении или плохом самочувствии, трезво оценивать свои силы при выходе на маршрут и в пути;
- одежда и обувь должны соответствовать погодным условиям и температуре, быть комфортными и максимально закрытыми для защиты от насекомых;
- для защиты от укусов кровососущих насекомых следует пользоваться репеллентами и накомарниками;
- каждому туристу необходимо иметь с собой личную аптечку, при имеющихся хронических заболеваниях, сообщить гиду о возможных проблемах со здоровьем;
- важно не задерживать выход группы на маршрут утром и с привалов;
- при выходе на маршрут группа в целом и каждый турист обязаны подчиняться гиду-проводнику;
- гид-проводник имеет право прекращать движение, изменять маршрут на запасной, возвращаться на базу, переносить выход на другой день при обстоятельствах, делающих продвижение по маршруту опасным;
- при возникновении недомогания, утомления, ухудшении самочувствия в пути необходимо сразу сообщить гиду;
- запрещено ходить по одному, даже в окрестностях базы — всегда кто-то должен знать, где вы находитесь;
- при движении группой четко выполняйте распоряжения гида, выбирайте рекомендованные безопасные пути прохождения различных участков местности. Там, где это возможно, движение осуществляется по тропам;
- важно не отклоняться от тропы выбранной траектории движения и не терять визуального контакта с группой;
- при движении по лесу нужно не отклонять ветки деревьев на величину, предоставляющую угрозу для идущего следом. Если этого не избежать, то придержать ветку и предупредить идущего сзади;
- на технически сложных участках, крутых подъемах по травянистому и осыпному склонам нужно двигаться плотной группой;
- запрещено лазать по крутым склонам без разрешения гида-проводника;
- на крутом горном рельефе запрещено находиться друг над другом — чтоб не вызвать камнепад на идущих ниже;
- в случае смещения камня необходимо громко подать команду «камень», если он угрожает кому-нибудь из группы;
- при получении команды «камень» нужно уклониться от него или прикрыться под скалой, большим камнем или рюкзаком;
- при осмотре водопадов необходимо быть предельно аккуратными, не подходить близко к краю, внимательно смотреть под ноги — камни от брызг воды могут быть очень скользкими;
- важно следить за состоянием ног и при возникновении возможности образования мозолей, потертостей предупредить гида-проводника и прекратить движение, переобуться и защитить опасные места пластырем;
- при движении по любым видам переправ необходимо освободить поясной ремень рюкзака;
- при движении по курумнику нужно освободить руки на треккинговых палках от темляков;
- при движении по снежникам и ледникам необходимо двигаться след в след за гидом-проводником и не подходить к краю трещин;
- при любой замеченной опасности необходимо немедленно сообщить об этом гиду-проводнику;
- при грозе необходимо выключить телефон, слушать указания гида;
- на маршруте запрещено бросать окурки, их необходимо уносить их до мусорного контейнера на базе;
- запрещено пробовать на вкус встречающиеся неизвестные ягоды, грибы, растения;
- запрещено трогать руками насекомых и животных.
Техника безопасности на воде
- перед началом путешествия по воде внимательно выслушать инструктаж от гида-проводника, задать вопросы;
- неукоснительно выполнять все команды и распоряжения гида-проводника;
- вода представляет особую опасность, так как температура в местных реках, водопадах и озерах очень низкая;
- при движении по озеру Лама запрещается уплывать далеко от берега не дальше 7 метров, отрываться от группы, не подчиняться командам гида;
- при передвижении по воде запрещается покидать плавсредство, неприставшее к берегу;
- во время движения запрещается стоять в плавсредстве, сидеть на борту, наклоняться за борт, перемещаться по плавсредству;
- запрещается находиться на плавсредстве без спасательного жилета, жилет должен быть застегнут на все пряжки, включая паховые;
- не допускайте попадания большого количества воды в плавсредство;
- запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические вещества на водных маршрутах;
- при выпадении за борт в первую очередь снимаем юбку и выныриваем на поверхность;
- весло не бросать, принять меры по удержанию за средство сплава (есть специальные леера). Если не удается приблизиться к средству сплава, то спокойно плыть в его направлении, используя для гребли весло. Спас жилет обеспечивает нахождение вашей головы над поверхностью воды;
- если вы находитесь рядом с перевернувшимся плавсредством, необходимо помочь туристам, оказавшимся в воде, максимально быстро добраться до берега;
- при остановках на берегу плавсредство необходимо фиксировать, подняв на берег.
Алкоголь и курение в туре
Во время активной части маршрута употребление алкоголя запрещено. В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения инструктор имеет право отказать туристу в участии в программе. Алкоголя нет в рационе питания. Если Вам необходим алкоголь, позаботьтесь об этом заранее (можно купить в супермаркете в городе Норильск в первый день тура).
В помещениях и общественных зонах курить запрещено. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На плато Путорана большинство маршрутов проходит в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Если Вы курите в течение дня, заранее позаботьтесь о карманной пепельнице. За засорение природоохранной зоны предусмотрены серьезные штрафы.
Климат на плато Путорана
На плато Путорана всего 4 месяца, в течение которых средняя дневная температура выше нуля: июнь, июль, август и сентябрь. В июне и июле солнечных дней в 1,5−2 раза больше чем в другие летние месяцы.
Летний сезон путешествий на плато Путорана начинается с начала июля, когда на озерах сходит лед, и длится до середины сентября, когда новый снег не покрывает горы.
Особенности путешествия по месяцам:
- в июле: тепло, много солнца и мало дождей, полноводные водопады, полярный день (солнце не садится), комары с начала месяца, мошка появляется в конце месяца, при температуре выше 25 градусов появляются слепни и оводы, наиболее стабильная погода для вертолетных экскурсий;
- в августе: грибы и ягоды, красивые и долгие закаты, ночь в виде сумерек, к концу месяца мало комаров, мошка остается до конца месяца, стабильная и теплая погода в первой половине месяца, во второй половине погода ухудшается, температура падает;
- в сентябре: золотая осень, снежные вершины, северное сияние, мало насекомых, обычная темная ночь, возможны заморозки по ночам, во второй половине месяца – совсем не стабильная погода, вероятность вертолетных вылетов очень низкая.