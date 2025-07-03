1 день

Прибытие в Норильск и переезд на плато Путорана. Треккинг на смотровую площадку

Встреча утреннего рейса из Москвы (время прилета 7:30-8:05) в аэропорту г. Норильск (Алыкель).

Трансфер 1 час в город с экскурсией.

Завтрак в кафе города Норильск (не включено).

10:00 После завтрака, заезд в супермаркет, переезд в порт, посадка на корабль и продолжительный трансфер на плато Путорана.

14:00 Прибываем в парк-отель Нералах, обед, заселение.

16:00 Идем в первый трекинг на смотровую площадку, с которой открывается панорамный вид на озеро Лама и окрестные горы.

В рамках данного выхода участники познакомятся с ландшафтом плато Путорана, узнают, что такое курумник, протестируют снаряжение и оценят свою физическую готовность.

На обратном пути останавливаемся около водопада реки Нералах.

По итогам первого выхода будут сформированы две группы: «спорт» и «релакс».

Группа спорт – физически подготовленные туристы, готовые много ходить и покорять вершины; группа релакс – любители не спешить, часто останавливаться, фотографировать, собирать ягоды и наслаждаться моментом.

19:00 Ужин.

Протяжённость:

Трансфер на катере: 120 км (3,5 часа).

Трекинг до смотровой и обратно: 3 км (2,5 часа), сложность низкая.