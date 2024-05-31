Экскурсия по Дзержинску и окрестностям на вашем автомобиле

Узнать, почему Дзержинск - город мозаик, столица химии и энциклопедия советской архитектуры
В 2030 году Дзержинску исполнится 100 лет. Для людей это солидный возраст, а для городов — совсем юный.

Вы увидите знаковые места молодого поселения и узнаете, чем он выделяется среди других мест Нижегородской области.

Узнаете об истории города, совершённых здесь научных открытиях и судьбах их авторов — порой блестящих, порой трагических.
5
1 отзыв
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям на вашем автомобиле
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям на вашем автомобиле
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям на вашем автомобиле
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я расскажу, как появился соцгород, и раскрою тайны столицы химии. Вы услышите, что было в этих краях до революции и чем занимались крестьяне на этих худых и неродимых пахотных землях.

На нашем пути:

  • Центр города — площадь Дзержинского и проспект Ленина с сохранившейся застройкой в разных архитектурных стилях советского времени
  • Площадь Героев с вечным огнём — память о ВОВ и жизни Дзержинска в этот тяжёлый для страны период
  • Площадь Ленина, где на фасаде Дома детского творчества вы увидите впечатляющую мозаику
  • Архитектурные символы города — Дом со шпилем и Дворец культуры химиков
  • Посёлок Желнино — дзержинская Рублёвка. Это ближайший пригород, хранящий истории местного купечества.
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 18 века. По богатству убранства местные ставили его на второе место во всей Нижегородской губернии.
  • Купеческие усадьбы Солиных и Кузнецовых — хорошо сохранившиеся каменные постройки

Организационные детали

  • Экскурсия проводится только на вашем автомобиле
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • По запросу я сопровожу вас из Нижнего Новгорода до Дзержинска с путевой экскурсией. Цена — 2700 руб.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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31 мая 2024
Дзержинск удивил! Оказалось, что это историческое поселение, соцгород, здесь можно рассмотреть все стили советской архитектуры, это город мозаик и кто бы мог подумать, бывший известный курорт с купеческими историями! А
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какие героические люди здесь работали, а в войну что творилось, это что-то. Башня Шуховская красавица. Мы совсем по-новому взглянули на Дзержинск. Ирина прекрасный рассказчик! Легко, живо, выразительно, очень приятно слушать. Поехали в Дзержинск только потому, что были у Ирины на экскурсии в Нижнем Новгороде, рискнули и не прогадали, очень достойно с гостями провели время. Огромное спасибо за прекрасный день! Однозначно рекомендую экскурсию.

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