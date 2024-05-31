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какие героические люди здесь работали, а в войну что творилось, это что-то. Башня Шуховская красавица. Мы совсем по-новому взглянули на Дзержинск. Ирина прекрасный рассказчик! Легко, живо, выразительно, очень приятно слушать. Поехали в Дзержинск только потому, что были у Ирины на экскурсии в Нижнем Новгороде, рискнули и не прогадали, очень достойно с гостями провели время. Огромное спасибо за прекрасный день! Однозначно рекомендую экскурсию.