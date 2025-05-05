Мои заказы

Егорьевск — настоящая находка для тех, любит необычные истории.

Этот тихий городок удивит вас громкими сенсациями: разберёмся, как сюда попали образцы викторианской готики, «Хогвартс» и «Биг-Бен». Вы услышите, кто такие гусляки и почему здесь селились старообрядцы. А я расскажу о развитии города и помогу проникнуться его самобытным характером.
4.4
3 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Свято-Троицкий Мариинский монастырь и Троицкий храм, украшенный росписями палехских мастеров и знаменитой метлахской плиткой
  • Исторический центр с уютными полукаменными домиками, где жили Игорь Грабарь и сестра Тургенева — Варвара Житова
  • Памятник Давиду Хлудову, меценату, одному из братьев — основателей ткацкой отрасли промышленности в России, отдавшего все свое состояние на благотворительность
  • Историко-художественный музей, который размещается в двух зданиях на главной улице города
  • Храм святого благоверного князя Александра Невского — величественный, многошатровый с убранством в псевдорусском стиле
  • Памятник Александру Невскому — в редком исполнении
  • Бумаго-прядильную мануфактуру, чей архитектурный стиль напоминает английский Манчестер
  • «Егорьевский Хогвартс» — пожалуй, самое притягательное место в городе, где хочется рассматривать каждую башенку!

Я расскажу:

  • Чем прославились «гусляки» — жители сёл и деревень Егорьевского уезда, расположенных по берегам реки Гуслицы
  • Как Никифор Михайлович Бардыгин преобразил крошечный запущенный городок
  • Что сделали для города и всего отечества местные фабриканты братья Хлудовы
  • Как жила в Егорьевске сестра Тургенева Варвара Житова и почему Игорь Грабарь так любил возвращаться сюда

Организационные детали

По желанию после завершения прогулки можно самостоятельно посетить Егорьевский историко-художественный музей. Экскурсию в музее необходимо бронировать заранее.

Ответы на вопросы

Екатерина
Екатерина — ваш гид в Егорьевске
Провела экскурсии для 103 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.
Отзывы и рейтинг

М
Марина
5 мая 2025
Наша компания 7 человек (возраст от 15 до 58 лет) решили провести выходной в Егорьевске. Мы все были настроены к прогулке по городу не смотря на обещанный в этот день
дождь. Городу действительно есть чем удивить, более того, он находится в прекрасном состоянии и весьма колоритен. Прекрасные сортовые тюльпаны украшают центральную улицу, все очень чисто и ухоженно. В городе чувствуется, что его любят и о нем заботятся.
Наша компания уже ни раз пользовалась услугами гидов через Ваш сайт, мы всегда позитивно настроены и обычно все гиды полностью оправдывали наши ожидания. К сожалению, в этот раз так не произошло.
Что было хорошо: Катерина владеет большим объемом материала, рассказала нам ряд удивительных фактов о жителях Егорьевска и о истории города.
Но, т. к. у нас группа немногочисленная, то мы, как всегда, рассчитывали, на прогулку по городу с одновременным рассказом о его истории и т. д., Мы не ожидали, что это будет экскурсия в классическом стиле-от памятника до памятника с последующим коротким рассказом и дальнейшей перебежкой до следующей точки.
Темп экскурсии был не комфортен, причем для всех, кроме экскурсовода.
Когда мы попытались обсудить этот момент, то нам было предложено еще ускориться. Это было неожиданно. Информации было много, но подача была такой, что к сожалению мы все потом запутались в родственных связях исторических персонажей.
С детьми, однозначно не рекомендуем-это отобьет все желание в дальнейшем.
Для нашего подростка, который с нами участвовал в подобных прогулках ни раз,- было скучно.
И еще, этот вывод мы сделали из своего опыта, -если экскурсовод живет в городе о котором рассказывает, то у него экскурсии всегда отличаются самобытностью и любовью к городу.
Катерина из Коломны. Наверное все свою любовь она оставила там.

Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина!
Очень сожалею, что наша экскурсия не оправдала Ваших ожиданий.
Спасибо, что отметили положительные моменты и выразили свое мнение.
К сожалению, экскурсионные
объекты в городе действительно находятся на некотором удалении друг от друга, поэтому построить непрерывный рассказ на всем протяжении маршрута не представляется возможным, учитывая также шум от проезжей части. Но я обязательно обдумаю этот момент.
Все объекты расположены последовательно и каждый служит для полного понимая и погружения в исторический контекст города.
По темпу экскурсии, я всегда стараюсь учитывать пожелания путешественников, возможно мы не поняли друг друга, так как я не помню подобного момента, очень сожалею если так случилось.
Что касается мальчика мне наоборот показалась, что он был заинтересован и внимательно слушал, так как он задавал вопросы по рассказу и я с удовольствием отвечала на них. Обычно если детям скучно, они не слушают и не реагируют, здесь наоборот был проявлен интерес.
Я являюсь аттестованным гидом-переводчиком по Московской области и всегда стараюсь передать путешественникам свое трепетное отношение к богатой и удивительной истории родного края. У меня нет любимых городов, так как каждый город самобытен и уникален и моя задача донести это и указать в чем ценность каждого конкретного места.
По завершению нашей экскурсии, я осталась в полной уверенности, что мне это удалось сделать, так как остальные путешественники выразили мне неподдельную благодарность, что познакомила с таким интересным городом и его историческими личностями и хотели бы вернуться в Егорьевск еще.

Екатерина
Екатерина
4 мая 2025
Замечательно провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. В маршрут были включены все достопримечательности города, не забыли ни одной. Екатерина прекрасный рассказчик, знаток своего дела. Остались довольны. Рекомендуем выбирать этот маршрут по городу с прекрасным гидом Екатериной.
Татьяна
Татьяна
30 мар 2025
Большое спасибо Екатерине за то, что познакомила нас с Егорьевском. За время весьма продолжительной прогулки Екатерина рассказала нам о значимых событиях и людях, благодаря которым Егорьевск развивался и разрастался, показала потайные уголки города и поведала весьма увлекательные истории. Спасибо еще раз! Рекомендуем познавательную прогулку с Екатериной, чтобы проникнуться атмосферой города!

