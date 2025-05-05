читать дальше

дождь. Городу действительно есть чем удивить, более того, он находится в прекрасном состоянии и весьма колоритен. Прекрасные сортовые тюльпаны украшают центральную улицу, все очень чисто и ухоженно. В городе чувствуется, что его любят и о нем заботятся.

Наша компания уже ни раз пользовалась услугами гидов через Ваш сайт, мы всегда позитивно настроены и обычно все гиды полностью оправдывали наши ожидания. К сожалению, в этот раз так не произошло.

Что было хорошо: Катерина владеет большим объемом материала, рассказала нам ряд удивительных фактов о жителях Егорьевска и о истории города.

Но, т. к. у нас группа немногочисленная, то мы, как всегда, рассчитывали, на прогулку по городу с одновременным рассказом о его истории и т. д., Мы не ожидали, что это будет экскурсия в классическом стиле-от памятника до памятника с последующим коротким рассказом и дальнейшей перебежкой до следующей точки.

Темп экскурсии был не комфортен, причем для всех, кроме экскурсовода.

Когда мы попытались обсудить этот момент, то нам было предложено еще ускориться. Это было неожиданно. Информации было много, но подача была такой, что к сожалению мы все потом запутались в родственных связях исторических персонажей.

С детьми, однозначно не рекомендуем-это отобьет все желание в дальнейшем.

Для нашего подростка, который с нами участвовал в подобных прогулках ни раз,- было скучно.

И еще, этот вывод мы сделали из своего опыта, -если экскурсовод живет в городе о котором рассказывает, то у него экскурсии всегда отличаются самобытностью и любовью к городу.

Катерина из Коломны. Наверное все свою любовь она оставила там.