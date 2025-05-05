Егорьевск — настоящая находка для тех, любит необычные истории.
Этот тихий городок удивит вас громкими сенсациями: разберёмся, как сюда попали образцы викторианской готики, «Хогвартс» и «Биг-Бен». Вы услышите, кто такие гусляки и почему здесь селились старообрядцы. А я расскажу о развитии города и помогу проникнуться его самобытным характером.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Свято-Троицкий Мариинский монастырь и Троицкий храм, украшенный росписями палехских мастеров и знаменитой метлахской плиткой
- Исторический центр с уютными полукаменными домиками, где жили Игорь Грабарь и сестра Тургенева — Варвара Житова
- Памятник Давиду Хлудову, меценату, одному из братьев — основателей ткацкой отрасли промышленности в России, отдавшего все свое состояние на благотворительность
- Историко-художественный музей, который размещается в двух зданиях на главной улице города
- Храм святого благоверного князя Александра Невского — величественный, многошатровый с убранством в псевдорусском стиле
- Памятник Александру Невскому — в редком исполнении
- Бумаго-прядильную мануфактуру, чей архитектурный стиль напоминает английский Манчестер
- «Егорьевский Хогвартс» — пожалуй, самое притягательное место в городе, где хочется рассматривать каждую башенку!
Я расскажу:
- Чем прославились «гусляки» — жители сёл и деревень Егорьевского уезда, расположенных по берегам реки Гуслицы
- Как Никифор Михайлович Бардыгин преобразил крошечный запущенный городок
- Что сделали для города и всего отечества местные фабриканты братья Хлудовы
- Как жила в Егорьевске сестра Тургенева Варвара Житова и почему Игорь Грабарь так любил возвращаться сюда
Организационные детали
По желанию после завершения прогулки можно самостоятельно посетить Егорьевский историко-художественный музей. Экскурсию в музее необходимо бронировать заранее.
Екатерина — ваш гид в Егорьевске
Провела экскурсии для 103 туристов
Обожаю встречаться с людьми и делиться знаниями. Провожу познавательные прогулки по Коломне и Зарайску для детей и взрослых. Вы полюбите эти живописные атмосферные места и обязательно захотите в них вернуться.Задать вопрос
М
Марина
5 мая 2025
Наша компания 7 человек (возраст от 15 до 58 лет) решили провести выходной в Егорьевске. Мы все были настроены к прогулке по городу не смотря на обещанный в этот день
4 мая 2025
Замечательно провели время! Экскурсия прошла на одном дыхании. В маршрут были включены все достопримечательности города, не забыли ни одной. Екатерина прекрасный рассказчик, знаток своего дела. Остались довольны. Рекомендуем выбирать этот маршрут по городу с прекрасным гидом Екатериной.
Татьяна
30 мар 2025
Большое спасибо Екатерине за то, что познакомила нас с Егорьевском. За время весьма продолжительной прогулки Екатерина рассказала нам о значимых событиях и людях, благодаря которым Егорьевск развивался и разрастался, показала потайные уголки города и поведала весьма увлекательные истории. Спасибо еще раз! Рекомендуем познавательную прогулку с Екатериной, чтобы проникнуться атмосферой города!