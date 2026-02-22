Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск вдоль и поперёк
Купеческий дух, амбициозный размах, текстильная история и славная летопись «рязанского Манчестера»
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:30
11 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 6959 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от местного Хогвартса до Биг-Бена
Начало: У ворот университета Станкин
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Егорьевску - с историями (на вашем авто)
Почему здесь Биг-Бэн и кого объегоривали местные
Начало: На Коломенском шоссе
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 7400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Егорьевск: столица русского модерна и старообрядческих тайн
Погрузиться в атмосферу города, где каждая улица рассказывает свою историю
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6850 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 21 фев 2026
Екатерина просто превосходный экскурсовод!! Материал даёт легко,интересно,учитывает все интересы , пожелания!!С ней хочется встретиться на других экскурсиях!! Огромное Вам спасибо!!
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Н
Благодаря гиду Елене, неожиданно для себя, открыли милый, уютный город Егорьевск. 2,5 часа пролетели незаметно. Очень понравился и сам город, и рассказ о нем. Отлично провели время!
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М
Спасибо Константину! Как многие отмечали, 2 часа, даже с половинкой, пролетели совершенно незаметно. Мы очень довольны!
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Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался его энтузиазм, заинтересованность и
+6
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Н
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Всем нам, а это на секундочку четверо взрослых, среди которых 1 доктор наук и 2 кандидата наук, понравилось всё! Браво, Екатерина! Возможно, соберемся с Вами куда-то еще раз! Благодарю!
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Л
Сегодня день был дождливый. Не просто дождливый, местами очень сильный. Но рядом с человеком, который интересно рассказывает о родном городе,
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Н
Замечательная экскурсия в сопровождении очень знающего, интересного, доброжелательного и увлеченного экскурсовода Константина. Однозначно рекомендую всем любителям увидеть что-то небанальное и услышать не только ИИ
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Т
Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Я заранее обсудила темы, которые нас интересуют, но мы не только прошли по местам,
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Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки и даже подъезды, которые
+6
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С
Замечательная экскурсия, спасибо большое
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Всего 147 отзывов в Егорьевске
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Ответы на вопросы от путешественников по Егорьевску
Самые популярные экскурсии в Егорьевске
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Сколько стоит экскурсия по Егорьевску в августе 2026
Сейчас в Егорьевске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6000 до 7400. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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