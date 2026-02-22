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Экскурсии в Егорьевске

Найдено 6 экскурсий в Егорьевске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Егорьевск
Пешая
2 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Егорьевск вдоль и поперёк
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск вдоль и поперёк
Купеческий дух, амбициозный размах, текстильная история и славная летопись «рязанского Манчестера»
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:30
11 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Пешая
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 6959 ₽ за всё до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительный Егорьевск
Всё самое интересное о подмосковном городе: от местного Хогвартса до Биг-Бена
Начало: У ворот университета Станкин
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
По Егорьевску - с историями (на вашем авто)
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Егорьевску - с историями (на вашем авто)
Почему здесь Биг-Бэн и кого объегоривали местные
Начало: На Коломенском шоссе
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 7400 ₽ за всё до 4 чел.
Егорьевск: столица русского модерна и старообрядческих тайн
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Егорьевск: столица русского модерна и старообрядческих тайн
Погрузиться в атмосферу города, где каждая улица рассказывает свою историю
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 6850 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Удивительный Егорьевск
Дата посещения: 21 фев 2026
Екатерина просто превосходный экскурсовод!! Материал даёт легко,интересно,учитывает все интересы , пожелания!!С ней хочется встретиться на других экскурсиях!! Огромное Вам спасибо!!
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Н
По Егорьевску - с историями (на вашем авто)
Благодаря гиду Елене, неожиданно для себя, открыли милый, уютный город Егорьевск. 2,5 часа пролетели незаметно. Очень понравился и сам город, и рассказ о нем. Отлично провели время!
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М
Егорьевск вдоль и поперёк
Спасибо Константину! Как многие отмечали, 2 часа, даже с половинкой, пролетели совершенно незаметно. Мы очень довольны!
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Анатолий
Егорьевск вдоль и поперёк
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался его энтузиазм, заинтересованность и
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вовлечённость в происходящее. Кроме несомненных плюсов экскурсии и комплиментов Константину (которые я мог бы ещё долго озвучивать) хочу добавить один немаловажный для меня лично, совершенно замечательный нюанс. Мы с женой много и давно ездим в разные города, слышали не один десяток индивидуальных экскурсоводов. . НО. . у меня достаточно серьезно понижен слух (3-я степень тугоухости). Так вот, Константин был первым в нашей семейной истории экскурсоводом, которого я НИ РАЗУ(!) ни о чём не переспросил. Прекрасный тембр, хорошо поставленная и чётко артикулированная речь.
Браво, Константин, нам с женой было весьма интересно и познавательно!

Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался+6
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
Наш экскурсовод Константин - несомненный знаток своего дела и прекрасный рассказчик! На протяжении всей экскурсии ощущался
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Н
Удивительный Егорьевск
Прекрасная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Всем нам, а это на секундочку четверо взрослых, среди которых 1 доктор наук и 2 кандидата наук, понравилось всё! Браво, Екатерина! Возможно, соберемся с Вами куда-то еще раз! Благодарю!
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Л
Егорьевск вдоль и поперёк
Сегодня день был дождливый. Не просто дождливый, местами очень сильный. Но рядом с человеком, который интересно рассказывает о родном городе,
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это просто мелочь. Маршрут построен правильно, нет лишних переходов. Рассказывает настолько интересно, что время просто бежит. Рекомендую. Много информации, куда сходить самим. Какие интересные места можно посетить, что купить и где.

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Н
Егорьевск: столица русского модерна и старообрядческих тайн
Замечательная экскурсия в сопровождении очень знающего, интересного, доброжелательного и увлеченного экскурсовода Константина. Однозначно рекомендую всем любителям увидеть что-то небанальное и услышать не только ИИ
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Т
Знакомьтесь, Егорьевск
Нам очень понравилась экскурсия с Алексеем. Я заранее обсудила темы, которые нас интересуют, но мы не только прошли по местам,
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которые хотели увидеть, но Алексей нам показал такие уголки Егорьевска, которых нет ни в одном классическом туре, а я заранее все прочитала и посмотрела. Егорьевск открылся с другой стороны, теперь я знаю места, куда стоит заезжать по дороге, когда бываю в Егорьевске, где что-то можно купить на память, попробовать вкусненькое. Мы были на машине, поэтому были очень мобильные и смогли много охватить. Очень советую с Алексеем посетить маленькие старинные дворики, дома которым более 150 лет, если интересует прошлое города и его жителей. Большое спасибо за экскурсию и ждём новых предложений по новым местам.

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Юлия
Знакомьтесь, Егорьевск
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки и даже подъезды, которые
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вы сами никогда не найдёте.

Рассказ легко перемежался историческими фактами, интересными подробностями из биографии жителей, связанных с городом. Город оживал и приобретал свою душу шаг за шагом во время длительной прогулки с Алексеем.

Экскурсия ожидаемо вышла за рамки изначально отведённых на неё двух часов – время пролетело незаметно. При этом были учтены все наши пожелания по содержанию и маршруту.

Влюбились в Егорьевск и Алексея. Надеемся обязательно вернуться и спланировать совместную вылазку в другие города Подмосковья под его чутким руководством.

P.s: Отдельного внимания заслуживают подсказки Алексея по точкам съёмки и освещению достопримечательностей. Для меня, как для человека, увлечённого фотографией, это бесценная информация!

Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки+6
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
Алексей замечательный экскурсовод! С большой любовью и глубокими знаниями рассказал о Егорьевске. Показал укромные дворы, улочки
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С
Знакомьтесь, Егорьевск
Замечательная экскурсия, спасибо большое
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Всего 147 отзывов в Егорьевске

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Ответы на вопросы от путешественников по Егорьевску

Самые популярные экскурсии в Егорьевске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Знакомьтесь, Егорьевск;
  2. Егорьевск вдоль и поперёк;
  3. Егорьевск - сокровище Мещёры;
  4. Удивительный Егорьевск;
  5. По Егорьевску - с историями (на вашем авто).
Сколько стоит экскурсия по Егорьевску в августе 2026
Сейчас в Егорьевске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6000 до 7400. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Откройте Егорьевск через уникальные экскурсии. Изучите исторические улицы города, познакомьтесь с деятельностью кондитерской фабрики 'Победа' и узнайте, как создается шоколад. Экскурсии из Егорьевска на автобусе раскроют перед вами все красоты подмосковья. Для любителей пенного предлагаем посетить пивоварню 'Шварцкайзер'. Не упустите шанс забронировать незабываемое путешествие, прочитать отзывы и сделать свой выбор уже сегодня!