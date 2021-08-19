Г Галина 5

Были на экскурсии в Егорьевске с гидом Алексеем. Великолепное знание истории города, безупречно грамотная речь. Алексей показал нам не только парадныйгород,,, но очень интересную историческую часть, которую туристы видят лишь издалека. Он любит этот город и пытается нас влюбить в него. Огромное спасибо Алексею. Мы влюбились в город и обязательно приедем еще