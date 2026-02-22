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которые хотели увидеть, но Алексей нам показал такие уголки Егорьевска, которых нет ни в одном классическом туре, а я заранее все прочитала и посмотрела. Егорьевск открылся с другой стороны, теперь я знаю места, куда стоит заезжать по дороге, когда бываю в Егорьевске, где что-то можно купить на память, попробовать вкусненькое. Мы были на машине, поэтому были очень мобильные и смогли много охватить. Очень советую с Алексеем посетить маленькие старинные дворики, дома которым более 150 лет, если интересует прошлое города и его жителей. Большое спасибо за экскурсию и ждём новых предложений по новым местам.