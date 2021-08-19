Все экскурсии в Егорьевске
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Егорьевске на 2021 год, 17 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000₽
за 1-30 чел.
Знакомьтесь, Егорьевск!
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Егорьевска»
- ГГалина19 августа 2021Были на экскурсии в Егорьевске с гидом Алексеем. Великолепное знание истории города, безупречно грамотная речь. Алексей показал нам не только парадныйгород,,, но очень интересную историческую часть, которую туристы видят лишь издалека. Он любит этот город и пытается нас влюбить в него. Огромное спасибо Алексею. Мы влюбились в город и обязательно приедем еще
- ООлег18 августа 2021Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Всë супер! Добавить нечего.
- ЛЛюбовь18 июля 2021Очень понравилась экскурсия. Нам были предложены варианты. Алексей интересный рассказчик. Ответил на все дополнительные вопросы.