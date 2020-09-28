4 отзыва оставили туристы

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Знакомьтесь, Егорьевск!

История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии

5
4 отзыва
Алексей
Алексей – Гид из Егорьевска
Егорьевск — подмосковный город 🏙️, которому удалось сохранить старинные кварталы, церкви и памятники архитектуры.

Вы увидите промышленные здания в викторианском стиле, старообрядческий храм и даже тюремный замок 🏰.

А я расскажу, как складывалась история 📖 Егорьевска, какие ремесла здесь процветали и чем живут местные сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 20001 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!

Что вас ожидает

Самобытный Егорьевск
Вы увидите действующий тюремный замок 🏰, типовую деревянную застройку 19 века и многоэтажные дореволюционные рабочие кварталы, по традиции называемые казармами. А также побываете в историко-художественном музее и рассмотрите одну их самых больших старообрядческих церквей России — храм Георгия Победоносца — и старинный Троицко-Мариинский монастырь.

Егорьевск сквозь столетия
В прошлом Егорьевск был промышленным сердцем всей Рязанской губернии. Вы узнаете, сколько зарабатывали ткачи, краснодеревщики, машинисты и военные в годы правления Николая II и каким образом позднее его упоминали в своих работах классики марксизма-ленинизма. Кроме того, раскроете, кто и за что любил и ненавидел город 🏙️ и как егорьевцы заработали репутацию хитрых и предприимчивых людей.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в Егорьевский историко-художественный музей 🖼 не включены в стоимость: взрослые — 160 рублей, пенсионеры и школьники — 80 рублей
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии 🧭 бесплатно
Начало и место завершения
🚩 в центре Егорьевска
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!
Знакомьтесь, Егорьевск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник географического факультета МГУ, бывший журналист районной газеты и автор более 100 публикаций, имеющих отношение к культуре и истории Егорьевска. С радостью покажу вам главные и тайные места самобытных подмосковных городов и расскажу о них самое интересное!
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4 отзыва оставили туристы

28 сентября 2020
Если для сопровождения в путешествии вам хотелось бы найти знатока. увлеченного историей, культурой и архитектурой города, и, кроме того, деликатного человека и приятного собеседника - смело рекомендую обращаться к Алексею. Никаких туристических банальностей, заученных текстов и неуместных шуток. Как будто гуляли по городу со старым знакомым. И, конечно, всей нашей компанией влюбились в Егорьевск и его окрестности:) Спасибо Алексею!
28 сентября 2020
Отличную экскурсию по историческим местам Егорьевска провел гид Алексей. Сразу видно, что человек увлечен своим делом. Узнали много нового и интересного про этот небольшой подмосковный городок.
7 сентября 2020
Нам экскурсия очень понравилась. Мы посетили все самые интересные места города, зашли в музей. Алексей интересный рассказчик, который увлечен своим делом и которого интересно слушать. Он настолько хотел донести свои знания до нас, что мы даже не заметили, что экскурсия продлилась намного больше запланированного! В целом осталось приятное впечатление как от экскурсии, так и от самого Егорьевска.
6 сентября 2020
Отличная экскурсия. Алексей отлично владеет материалом, понятная подача. И что для нас было самое важное - Алексей подстраивается под слушателей, в зависимости от их интересов и нет «заранее обязательной программы». Поэтому всем рекомендуем начинать знакомство с городом с такой экскурсии