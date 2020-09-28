4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Самобытный Егорьевск

Вы увидите действующий тюремный замок 🏰, типовую деревянную застройку 19 века и многоэтажные дореволюционные рабочие кварталы, по традиции называемые казармами. А также побываете в историко-художественном музее и рассмотрите одну их самых больших старообрядческих церквей России — храм Георгия Победоносца — и старинный Троицко-Мариинский монастырь.

Егорьевск сквозь столетия

В прошлом Егорьевск был промышленным сердцем всей Рязанской губернии. Вы узнаете, сколько зарабатывали ткачи, краснодеревщики, машинисты и военные в годы правления Николая II и каким образом позднее его упоминали в своих работах классики марксизма-ленинизма. Кроме того, раскроете, кто и за что любил и ненавидел город 🏙️ и как егорьевцы заработали репутацию хитрых и предприимчивых людей.

Организационные детали