Еще несколько необычных экскурсий в Елеце

Вы увидите мужскую гимназию, где учился будущий лауреат Нобелевской премии и женскую гимназию, где прошел первый бал в жизни юного Ивана Бунина. Там учились первая любовь писателя — ельчанка Варвара Пащенко и героиня его рассказа «Легкое дыхание» Оля Мещерская.
Мы осмотрим Вознесенский собор, который строили и украшали который знаменитые мастера зодчества и живописи. Прогуляемся Елецкий «Арбат» — самую оживленной когда-то улицу города, сохранившей колорит минувшего времени. Монастыри, острог, колокольни церквей, впечатлившие маленького Ваню Бунина в детстве… Вас ждет путешествие в Бунинский Елец.
Важная информация:
Для посещения храмов женщинам желательны юбки и головные уборы;
Экскурсия ⛳ индивидуальная. Это значит, что гид проведет её только для вас и вашей компании.
🚩 Начало: Красная пл. у входа в Вознесенский собор, г. Елец
🏁 Место завершения: сквер им. Бунина, г. Елец
Что входит
Услуги гида
Транспортные расходы
Что не входит
Билеты в музей приобретаются самостоятельно (при посещении)
Важная информация
Для посещения храмов женщинам желательны юбки и головные уборы
Время проведения: По заказу
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.