Еще несколько необычных экскурсий в Елеце

«Бунинский Елец». Сквозь призму времени

Елена В.
Елена В. – Гид из Елеца
Хочу всех пригласить в наш древний город 🏙️ и прогуляться 👣 по бунинским местам Ельца: по улицам, площадям, посмотреть на гимназию, где учился будущий лауреат Нобелевской премии, подняться по лестнице на Каменную гору в монастырь, почувствовать покой старого кладбища, куда «как тяжкую чашу» принес свое остановившееся сердце Иван Алексеевич. .. Вы узнаете, какие задания получил Ваня Бунин на вступительном испытании в гимназию, какими талантами он обладал и что чувствовал забравшись на колокольню.
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Экскурсия

3 500 ₽ за всё до 3 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
«Бунинский Елец». Сквозь призму времени
«Бунинский Елец». Сквозь призму времени
Путешествие в Бунинский Елец
Вы увидите мужскую гимназию, где учился будущий лауреат Нобелевской премии и женскую гимназию, где прошел первый бал в жизни юного Ивана Бунина. Там учились первая любовь писателя — ельчанка Варвара Пащенко и героиня его рассказа «Легкое дыхание» Оля Мещерская.
Мы осмотрим Вознесенский собор, который строили и украшали который знаменитые мастера зодчества и живописи. Прогуляемся Елецкий «Арбат» — самую оживленной когда-то улицу города, сохранившей колорит минувшего времени. Монастыри, острог, колокольни церквей, впечатлившие маленького Ваню Бунина в детстве… Вас ждет путешествие в Бунинский Елец.

Важная информация:

  • Для посещения храмов женщинам желательны юбки и головные уборы;
  • Экскурсия ⛳ индивидуальная. Это значит, что гид проведет её только для вас и вашей компании.
🚩 Начало: Красная пл. у входа в Вознесенский собор, г. Елец
🏁 Место завершения: сквер им. Бунина, г. Елец
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Билеты в музей приобретаются самостоятельно (при посещении)
Важная информация
Для посещения храмов женщинам желательны юбки и головные уборы
«Бунинский Елец». Сквозь призму времени
«Бунинский Елец». Сквозь призму времени
«Бунинский Елец». Сквозь призму времени
«Бунинский Елец». Сквозь призму времени
«Бунинский Елец». Сквозь призму времени
Время проведения: По заказу
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена В.
Елена В.
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