Еще несколько необычных экскурсий в Елеце

Путешествие в Бунинский Елец

Вы увидите мужскую гимназию, где учился будущий лауреат Нобелевской премии и женскую гимназию, где прошел первый бал в жизни юного Ивана Бунина. Там учились первая любовь писателя — ельчанка Варвара Пащенко и героиня его рассказа «Легкое дыхание» Оля Мещерская.

Мы осмотрим Вознесенский собор, который строили и украшали который знаменитые мастера зодчества и живописи. Прогуляемся Елецкий «Арбат» — самую оживленной когда-то улицу города, сохранившей колорит минувшего времени. Монастыри, острог, колокольни церквей, впечатлившие маленького Ваню Бунина в детстве… Вас ждет путешествие в Бунинский Елец.

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