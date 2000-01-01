Elena проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Рождество-Богородицкий мужской монастырь

Здесь, во Владимирском соборе, покоятся мощи святого, к которому уже три столетия приходят на поклон со всех уголков страны. Я расскажу об истоках обители и двух старцах-схимонахах, Кирилле и Герасиме. Вы познакомитесь с историей 📖 монастыря и поймете, как с ним была связана жизнь «Российского Златоуста». Кроме того, обсудим, какой храм является первообразом московского храма Христа Спасителя и уху из какой рыбы пробовал в местном трактире Пушкин. А отдельное внимание уделим особому монументу — памятнику Матери в маленьком парке 🌳.

Другие святыни Задонска

Вы также посетите Богородице-Тихоновский (Тюнинский) монастырь, где поговорим об обители, основанной в память о трудах и молитвах Тихона Задонского. И побываете в Свято-Тихоновском Преображенском женском монастыре. Место, где когда-то был скит, называют земным раем: вы увидите тихий и живописный край, где любил бывать святитель Тихон. Откроете непростую историю 📖 святыни и послушаете рассказы о наблюдаемых здесь чудесах.

В завершение остановимся в селе Кашары, где вы осмотрите церкви Митрофана и Автонома, послушаете историю 📖 комплекса и святых, в честь которых назвали храмы, а также узнаете, кто копировал Васнецова, создавая великолепные фрески.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, увлеченным историей 📖 русского православия, паломникам, а также любителям живописных мест.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проводится на транспорте заказчика или на арендованной машине — 1500-2000 руб., точную стоимость уточняйте в заказе.