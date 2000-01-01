Elena проводит ещё 2 экскурсии

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Святыни Задонска: поездка из Ельца

Открыть историю духовного центра липецкой земли и услышать об одном из крупнейших богословов 18 века

Elena
Elena – Гид из Елеца
В маленьком и уютном городке на берегу Дона вы посетите монастыри, связанные с жизнью и подвижничеством чудотворца Тихона Задонского.

Узнаете, кто основал старинные комплексы и какие легенды сохранились о местных реликвиях.

Также поговорим о прообразе храма Христа Спасителя в Москве, загадке васнецовских фресок и визитах Пушкина.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Святыни Задонска: поездка из Ельца
Святыни Задонска: поездка из Ельца

Что вас ожидает

Рождество-Богородицкий мужской монастырь
Здесь, во Владимирском соборе, покоятся мощи святого, к которому уже три столетия приходят на поклон со всех уголков страны. Я расскажу об истоках обители и двух старцах-схимонахах, Кирилле и Герасиме. Вы познакомитесь с историей 📖 монастыря и поймете, как с ним была связана жизнь «Российского Златоуста». Кроме того, обсудим, какой храм является первообразом московского храма Христа Спасителя и уху из какой рыбы пробовал в местном трактире Пушкин. А отдельное внимание уделим особому монументу — памятнику Матери в маленьком парке 🌳.

Другие святыни Задонска
Вы также посетите Богородице-Тихоновский (Тюнинский) монастырь, где поговорим об обители, основанной в память о трудах и молитвах Тихона Задонского. И побываете в Свято-Тихоновском Преображенском женском монастыре. Место, где когда-то был скит, называют земным раем: вы увидите тихий и живописный край, где любил бывать святитель Тихон. Откроете непростую историю 📖 святыни и послушаете рассказы о наблюдаемых здесь чудесах.

В завершение остановимся в селе Кашары, где вы осмотрите церкви Митрофана и Автонома, послушаете историю 📖 комплекса и святых, в честь которых назвали храмы, а также узнаете, кто копировал Васнецова, создавая великолепные фрески.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Путешественникам, увлеченным историей 📖 русского православия, паломникам, а также любителям живописных мест.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проводится на транспорте заказчика или на арендованной машине — 1500-2000 руб., точную стоимость уточняйте в заказе.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Святыни Задонска: поездка из Ельца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Меня зовут Елена. Я родилась в Ельце, здесь живу и люблю мой город. Написала о нем два текста: книгу по мотивам обзорной экскурсии и путеводитель по Бунинским местам. Мои интересы не ограничиваются Ельцом. Ближайшие окрестности — тоже моя любовь. С радостью поделюсь своими знаниями и постараюсь передать вам частичку любви к родному краю!
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Elena проводит ещё 2 экскурсии

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