1 отзыв оставили туристы

Вы увидите Красную площадь и величественный Вознесенский собор, Введенский спуск и маленькую церковь, у стен которой философ Розанов уверовал в Бога. А также отыщете памятный знак Елецкому пехотному полку, услышите славную историю бравых военных и узнаете, каких образом на берегу реки и у Красных ворот появились маленькие часовни. Расскажу я и о «спасательной операции», в результате которой у города появились главные часы — Елецкие куранты.
Путешествие во времени
Елец — город купеческий. Вы погуляете по пешеходной Торговой улице, оцените двухэтажную застройку XVIII-XIX веков, рассмотрите дом купца Желудкова и узнаете, что было его главной страстью. Кроме того, раскроете, где продавали французские духи, в каком месте заседало Дворянское собрание и где появился первый синематограф. А еще заглянете в «Елецкие кружева», услышите историю строительства Каракумского моста и увидите храм с хрустальным крестом.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Ельце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3301 туриста
Меня зовут Елена. Я родилась в Ельце, здесь живу и люблю мой город. Написала о нем два текста: книгу по мотивам обзорной экскурсии и путеводитель по Бунинским местам. Мои интересы читать дальшеуменьшить
не ограничиваются Ельцом. Ближайшие окрестности — тоже моя любовь. Я работаю в команде, куда входят замечательные люди, влюбленные в наш древний город. О таких, как Галина Васильевна и Нина Васильевна говорят: «советская школа экскурсоводов», имея в виду их профессионализм и широту знаний. Вячеслав Александрович — краевед, он знает историю каждого дома и владельцев, Юля — журналист, молодая, активная и позитивная. Я — Васильева Елена — координирую работу наших экскурсоводов. Мы с радостью поделимся своими знаниями и передадим вам частичку любви к родному краю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 184 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Евгений
Получили невероятные впечатления и удовольствие от экскурсии. Наш гид - Алексей, прекрасный рассказчик и человек, умеющий создать настроение, нарисовать картину словами. А еще он удачно шутит и выстраивает контакт с читать дальшеуменьшить
детьми, а не только со взрослыми участниками:) Отдельно выделю готовность и способность отвечать на самые разные, неожиданные вопросы, вести нить разговора не по рельсам сухих фактов, а по живому течению общения. Категорически рекомендую! Буду ждать новостей (хороших) про табачную фабрику:) и встречи на северах
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Алексей
Нам очень повезло с экскурсоводом! Алексей Викторович - замечательный рассказчик, знающий столько интереснейших историй о городе и его жителях, многих из которых он знает или знал лично,что его можно слушать читать дальшеуменьшить
целый день. Показал все красивые места города, рассказал истории, связанные с ними, провел на дегустацию вкуснейшего чая, посоветовал куда сьездить в ближайшие выходные. Спасибо большое за замечательную прогулку по душевному городу.
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М
Марина
На новогодних каникулах появилась возможность всей большой семьей побывать в Новогоднем Ельце! Несмотря на капризы природы, мы получили удовольствие от прогулки историческому центру Ельца! Наш опытный гид-Галина Васильевна, доступно рассказала читать дальшеуменьшить
нам о событиях, происходивших в истории города! Даже наши дети (9 и 13 лет) с огромным интересом познавали информацию! Прогулка по зимним улочкам среди старинных домиков с новогодними украшениями оставила не забываемые впечатления! Очаровались мы и Фестивалем новогодних елок, который проходил в городе! Каждый район нашей области представил свой вариант украшения Новогодней красавицы! А вечерняя иллюминация преобразила не только пешеходную Торговую улицу, но и весь город! Красота необыкновенная! Советуем всем побывать в Новогоднем Ельце и обязательно узнать историю этого древнейшего города!
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М
Михаил
Очень интересная, содержательная и увлекательная экскурсия! Елена - настоящий профессионал своего дела, горячо любит и безукоризненно знает свой замечательный город! Мы тоже буквально влюбились в старинный, красивый и аутентичный русский город Елец! Обязательно приедем еще! Всем рекомендуем эту экскурсию! Большое спасибо Елене!
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Р
Роман
Дата посещения: 27 мая 2025
Благодарим вас за незабываемую, наполненную теплом и искренней любовью экскурсию по древнему Ельцу. Ваш неподдельный интерес к родному городу и стремление не просто познакомить гостей с его улицами и памятниками, читать дальшеуменьшить
но и оживить в их памяти судьбы замечательных соотечественников — Бунина, Пришвина, Хренникова — заслуживают самых высоких слов признательности. Вы щедро делились с нами удивительными фактами и историями, которые редко встретишь на страницах привычных путеводителей — именно такими сокровищами, извлечёнными из глубин архивов, по-настоящему богатеет душа путешественника. Двух часов оказалось ничтожно мало для столь захватывающего рассказа, время будто исчезло, растворившись в потоках воспоминаний и ярких образов. Мы невольно забывали даже взглянуть на часы — настолько живо и увлекательно вы вели нас по дорогам елецкого прошлого, открывая настоящие страницы истории одну за другой. Пусть крепкое здоровье будет вашим верным спутником, а вдохновение и далее ведёт вас по пути щедрого просветителя, позволяя вновь и вновь зажигать интерес к родному краю в сердцах слушателей. Спасибо вам за ваше мастерство, неутомимость и щедрость души.
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Ирина
Елена - чудесный экскурсовод, очень грамотный, с хорошей речью, клиентоориентированность на высшем уровне, было увлекательно и интересно. Получили полное представление о Ельце, наметили цель - вернуться! рекомендую!
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