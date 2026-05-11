1 отзыв оставили туристы

Экскурсия по Ельцу подарит уникальную возможность погрузиться в историю уездного города. Гости узнают, как святой указал место для строительства города-крепости, и где спрятаны сокровища Тамерлана и Лжедмитрия. Прогулка по Торговой улице откроет тайны купеческой жизни, а посещение Красной площади и Вознесенского собора позволит насладиться архитектурными шедеврами. Не упустите шанс узнать, как Елец связан с писателями Буниным и Пришвиным, а также художником Жуковым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные символы города

Вы увидите Красную площадь и величественный Вознесенский собор, Введенский спуск и маленькую церковь, у стен которой философ Розанов уверовал в Бога. А также отыщете памятный знак Елецкому пехотному полку, услышите славную историю бравых военных и узнаете, каких образом на берегу реки и у Красных ворот появились маленькие часовни. Расскажу я и о «спасательной операции», в результате которой у города появились главные часы — Елецкие куранты.

Путешествие во времени

Елец — город купеческий. Вы погуляете по пешеходной Торговой улице, оцените двухэтажную застройку XVIII-XIX веков, рассмотрите дом купца Желудкова и узнаете, что было его главной страстью. Кроме того, раскроете, где продавали французские духи, в каком месте заседало Дворянское собрание и где появился первый синематограф. А еще заглянете в «Елецкие кружева», услышите историю строительства Каракумского моста и увидите храм с хрустальным крестом.

Организационные детали