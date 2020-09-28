1 отзыв оставили туристы

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Елец — прогулка по уездному городу

Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах

5
1 отзыв
Elena
Elena – Гид из Елеца
Вы вспомните славное прошлое города-крепости и узнаете, какой святой указал место для его строительства.

А также раскроете, где спрятаны сокровища Тамерлана и Лжедмитрия, зачем местные собирали миллионы яиц по окрестным деревням и как с Ельцом связаны писатели Бунин и Пришвин и художник Жуков.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу

Что вас ожидает

Главные символы города
Вы увидите Красную площадь и величественный Вознесенский собор, Введенский спуск и маленькую церковь ⛪, у стен которой философ Розанов уверовал в Бога. А также отыщете памятный знак Елецкому пехотному полку, услышите славную историю 📖 бравых военных и узнаете, каких образом на берегу реки и у Красных ворот появились маленькие часовни. Расскажу я и о «спасательной операции», в результате которой у города появились главные часы — Елецкие куранты.

Путешествие во времени
Елец — город 🏙️ купеческий. Вы погуляете по пешеходной Торговой улице, оцените двухэтажную застройку XVIII-XIX веков, рассмотрите дом купца Желудкова и узнаете, что было его главной страстью. Кроме того, раскроете, где продавали французские духи, в каком месте заседало Дворянское собрание и где появился первый синематограф. А еще заглянете в «Елецкие кружева», услышите историю строительства Каракумского моста и увидите храм с хрустальным крестом.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу
Елец — прогулка по уездному городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Меня зовут Елена. Я родилась в Ельце, здесь живу и люблю мой город. Написала о нем два текста: книгу по мотивам обзорной экскурсии и путеводитель по Бунинским местам. Мои интересы не ограничиваются Ельцом. Ближайшие окрестности — тоже моя любовь. С радостью поделюсь своими знаниями и постараюсь передать вам частичку любви к родному краю!
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1 отзыв оставили туристы

28 сентября 2020
Прекрасный город Елец. Спасибо большое Лене, что она порекомендовала нам Жанну. Экскурсовод, который открыл нам Елец,, она рассказала нам о городе очень профессионально и интересной. Экскурсия была настолько эмоциональной, что за 3 часа, благодаря Жанне, мы просто влюбились в город. И я думаю, что мы не раз еще вернемся в этот замечательный и красивый город Елец.. Очень приятное впечатление оставил музей Бунина, обязательно приезжай туда.

Elena проводит ещё 1 экскурсию

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