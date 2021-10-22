Отзыв на: Елец — место, где остановилось время П Пискун 5 Мы влюбились в этот чудом уцелевший старинный городок Елец именно благодаря экскурсоводу-краеведу Вячеславу, его рассказу об истории Ельца, о замечательных выдающихся людях - Розанове, Пришвине и, разумеется, о Бунине. Едва не каждый сохранившийся до наших дней дом в Ельце имеет свою удивительную историю, наполняя сердца современников особой любовью к своему отечеству.

Отзыв на: Елец — место, где остановилось время Т Татьяна 5 Летом мы с мужем посетили город Елец и остались совершенно очарованы. Уютный, насыщенный историей, очаровательный город; для которого полдня, что у нас было, абсолютно мало. Сюда хочется снова вернуться. Была невероятная жара, но несколько часов с гидом пролетели совершенно незаметно. Мы бронировали экскурсию у Елены. но она была занята в этот день и порекомендовала нам Душичкина Вячеслава- краеведа, влюбленного в свой город. Спасибо за знакомство с городом!

Отзыв на: Елец — место, где остановилось время А Алексей 5 Нет слов - одни, даже не мысли, - чувства! Переплетение, клубок! Такой милый, тихий, красивый город! Такой замечательный экскурсовод! Елена наполнена обаянием и глубокой самозабвенной любовью к своему Ельцу! А как рассказывает! Талант рассказчика подкрепляется глубокими знаниями истории, музыки, живописи, театра. И, конечно же, литературы! Приезжайте в Елец. Вы окунетесь совсем в другой мир. Мы в полнейшем восторге от часов проведенных в этом уголке нашей настоящей России. Не хотели уезжать, время пролетело совсем незаметно. Жаль было расставаться с городом! Но обещаем вернуться, и не один раз. Елена, Спасибо! Вы приоткрыли нам дверь в старую добрую сказку!

Отзыв на: Святыни Задонска: поездка из Ельца Е Екатерина 5 Замечательная экскурсия и главное в ней - это гид Елена Васильева, спасибо ей огромное! По нашей просьбе, мы немного "расширили" эту экскурсию: заехали в заповедник "Галичья гора", восстановленную московским меценатом Усадьбу Скорняково-Архангельское, по дороге в город Задонск посетили ещё несколько замечательных и восстановленных монастырей, Святых источников и т. п. Получились целое путешествие и всё это благодаря Елене, т. к. мы были здесь впервые. Чудо, что за места! Всем рекомендуем - не пожалеете!

Отзыв на: Святыни Задонска: поездка из Ельца Г Галина 5 Эту экскурсию советую всем. Особенно замечательно, если проводит ее гид Елена. Потрясающие знания, заинтересованность темой и умение заинтересовать слушателей. Мы просто в восторге!