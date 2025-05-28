Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеЕлец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 12:00
10 авг в 16:00
от 6350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец - город Ивана Бунина
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ельцу
Начните с университета Бунина, пройдитесь по парку и узнайте о старинных зданиях и церквях. Откройте для себя богатую историю Ельца
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Познакомьтесь с Ельцом: исторические памятники, старинные монастыри и архитектурные шедевры ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
Узнайте больше о жизни Ивана Бунина в Ельце, посетив знаковые места и памятники, связанные с его творчеством и биографией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 27 мая 2025
Благодарим вас за незабываемую, наполненную теплом и искренней любовью экскурсию по древнему Ельцу. Ваш неподдельный интерес к родному городу и
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Е
Прекрасный милый старинный город Елец открылся нам со всей своей красотой и гостеприимством благодаря Жанне. Экскурсия нам очень понравилась, все прошло на одном дыхании, несмотря на полуденный зной. Спасибо за задор и прекрасное настроение!
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М
Очень интересная, содержательная и увлекательная экскурсия! Елена - настоящий профессионал своего дела, горячо любит и безукоризненно знает свой замечательный город!
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Е
замечатеььная душевная экскурсия. теперь хотим приехать на спектакль!
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М
Чудесная экскурсия! Даже пасмурная погода нам не помешала. Жанна - отличный экскурсовод! Получили много информации о городе и известных горожанах. Даже детям-подросткам было интересно. Спасибо большое за отличный день!
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Елена - чудесный экскурсовод, очень грамотный, с хорошей речью, клиентоориентированность на высшем уровне, было увлекательно и интересно. Получили полное представление о Ельце, наметили цель - вернуться! рекомендую!
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С
Экскурсия по Ельцу с Жанной была замечательной - информационно насыщенной и эмоционально увлекательной. Жанна будто посадила нас в машину времени
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Е
Из всех экскурсоводов по г. Елец - самый лучший экскурсовод.
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а
спасибо Жанне за содержательный рассказ о городе. Отдельная благодарность за частушки. Будем рекомендовать
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Отличная экскурсия. Гид Елена- великолепный рассказчик! Очень интересно, познавательно провели время!!! Узнали много нового про город, про людей, живших в нем. Рекомендую 👍
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Всего 355 отзывов в Ельце
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Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу
Самые популярные экскурсии в Ельце
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в августе 2026
Сейчас в Ельце можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6000 до 8500. Туристы уже оставили гидам 355 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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