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стремление не просто познакомить гостей с его улицами и памятниками, но и оживить в их памяти судьбы замечательных соотечественников — Бунина, Пришвина, Хренникова — заслуживают самых высоких слов признательности. Вы щедро делились с нами удивительными фактами и историями, которые редко встретишь на страницах привычных путеводителей — именно такими сокровищами, извлечёнными из глубин архивов, по-настоящему богатеет душа путешественника. Двух часов оказалось ничтожно мало для столь захватывающего рассказа, время будто исчезло, растворившись в потоках воспоминаний и ярких образов. Мы невольно забывали даже взглянуть на часы — настолько живо и увлекательно вы вели нас по дорогам елецкого прошлого, открывая настоящие страницы истории одну за другой. Пусть крепкое здоровье будет вашим верным спутником, а вдохновение и далее ведёт вас по пути щедрого просветителя, позволяя вновь и вновь зажигать интерес к родному краю в сердцах слушателей. Спасибо вам за ваше мастерство, неутомимость и щедрость души.