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Экскурсии в Ельце

Найдено 8 экскурсий в Ельце, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Елец - прогулка по уездному городу
Пешая
2 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 12:00
10 авг в 16:00
от 6350 ₽ за всё до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
На машине
3 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Пешая
2.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
11 авг в 11:00
12 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Елец - город Ивана Бунина
Пешая
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец - город Ивана Бунина
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Бунинский Елец
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Ельцу
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ельцу
Начните с университета Бунина, пройдитесь по парку и узнайте о старинных зданиях и церквях. Откройте для себя богатую историю Ельца
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Ельцу и Знаменский монастырь на транспорте туристов
Познакомьтесь с Ельцом: исторические памятники, старинные монастыри и архитектурные шедевры ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 5 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
Узнайте больше о жизни Ивана Бунина в Ельце, посетив знаковые места и памятники, связанные с его творчеством и биографией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6150 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Р
Елец - прогулка по уездному городу
Дата посещения: 27 мая 2025
Благодарим вас за незабываемую, наполненную теплом и искренней любовью экскурсию по древнему Ельцу. Ваш неподдельный интерес к родному городу и
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стремление не просто познакомить гостей с его улицами и памятниками, но и оживить в их памяти судьбы замечательных соотечественников — Бунина, Пришвина, Хренникова — заслуживают самых высоких слов признательности. Вы щедро делились с нами удивительными фактами и историями, которые редко встретишь на страницах привычных путеводителей — именно такими сокровищами, извлечёнными из глубин архивов, по-настоящему богатеет душа путешественника. Двух часов оказалось ничтожно мало для столь захватывающего рассказа, время будто исчезло, растворившись в потоках воспоминаний и ярких образов. Мы невольно забывали даже взглянуть на часы — настолько живо и увлекательно вы вели нас по дорогам елецкого прошлого, открывая настоящие страницы истории одну за другой. Пусть крепкое здоровье будет вашим верным спутником, а вдохновение и далее ведёт вас по пути щедрого просветителя, позволяя вновь и вновь зажигать интерес к родному краю в сердцах слушателей. Спасибо вам за ваше мастерство, неутомимость и щедрость души.

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Е
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Прекрасный милый старинный город Елец открылся нам со всей своей красотой и гостеприимством благодаря Жанне. Экскурсия нам очень понравилась, все прошло на одном дыхании, несмотря на полуденный зной. Спасибо за задор и прекрасное настроение!
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М
Елец - прогулка по уездному городу
Очень интересная, содержательная и увлекательная экскурсия! Елена - настоящий профессионал своего дела, горячо любит и безукоризненно знает свой замечательный город!
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Мы тоже буквально влюбились в старинный, красивый и аутентичный русский город Елец! Обязательно приедем еще! Всем рекомендуем эту экскурсию! Большое спасибо Елене!

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Е
Елец - прогулка по уездному городу
замечатеььная душевная экскурсия. теперь хотим приехать на спектакль!
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М
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Чудесная экскурсия! Даже пасмурная погода нам не помешала. Жанна - отличный экскурсовод! Получили много информации о городе и известных горожанах. Даже детям-подросткам было интересно. Спасибо большое за отличный день!
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Ирина
Елец - прогулка по уездному городу
Елена - чудесный экскурсовод, очень грамотный, с хорошей речью, клиентоориентированность на высшем уровне, было увлекательно и интересно. Получили полное представление о Ельце, наметили цель - вернуться! рекомендую!
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С
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Экскурсия по Ельцу с Жанной была замечательной - информационно насыщенной и эмоционально увлекательной. Жанна будто посадила нас в машину времени
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и провезла по Ельцу - от нашествия Тамерлана к славному купеческому прошлому и сегодняшнему дню города. Жанна рассказала о знаменитых ельчанах, и это не только Бунин, Пришвин и Хренников. Мы послушали в ее исполнении елецкие частушки, увидели, как пляшут танец "матаня", как елецкая кружевница плетет воздушное кружево. Уважаемые путешественники, поверьте, не рекламы, а истины ради - без экскурсии Жанны ваше знакомство с Ельцом не будет полным. А Жанне ещё раз выражаю благодарность за ее эрудицию, артистизм и любовь к родному городу.

Экскурсия по Ельцу с Жанной была замечательной - информационно насыщенной и эмоционально увлекательной. Жанна будто посадила
Экскурсия по Ельцу с Жанной была замечательной - информационно насыщенной и эмоционально увлекательной. Жанна будто посадила
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Е
Елец - город Ивана Бунина
Из всех экскурсоводов по г. Елец - самый лучший экскурсовод.
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а
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
спасибо Жанне за содержательный рассказ о городе. Отдельная благодарность за частушки. Будем рекомендовать
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Юлия
Елец - прогулка по уездному городу
Отличная экскурсия. Гид Елена- великолепный рассказчик! Очень интересно, познавательно провели время!!! Узнали много нового про город, про людей, живших в нем. Рекомендую 👍
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Всего 355 отзывов в Ельце

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Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу

Самые популярные экскурсии в Ельце
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Елец - прогулка по уездному городу;
  2. Елец - место, где остановилось время;
  3. Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»;
  4. Елец - город Ивана Бунина;
  5. Бунинский Елец.
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в августе 2026
Сейчас в Ельце можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6000 до 8500. Туристы уже оставили гидам 355 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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