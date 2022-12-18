Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя

Найти «приметы милой старины» на городских улицах и в бунинской прозе

Елец — творческая колыбель Ивана Бунина. Здесь прошли его юношеские годы и появились на свет первые стихи. Я расскажу о важнейших вехах в жизни нобелевского лауреата, и покажу, как город хранит память о нём.

Путешествуя по бунинским местам Ельца, вы поймете, откуда берет начало невероятная любовь писателя к своей малой родине и родному языку.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
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Описание

Что вас ожидает

Роман длиною в жизнь

Не всякому городу повезло так, как Ельцу: литературный «путеводитель» по его кварталам создал первый нобелевский лауреат России, Иван Бунин. Его род был связан с Елецким уездом в течение нескольких веков, здесь будущий писатель провел отрочество и встретил самую пронзительную любовь своей жизни, Варю Пащенко. Сюда же он мысленно возвращался, находясь в эмиграции.

Я прочту вам отрывки из цикла «Тёмные аллеи» и романа «Жизнь Арсеньева», и вы без труда узнаете старинные названия елецких улиц, купеческие особняки с резными наличниками, каменные здания гимназий — многие живописные черты города сохранились до наших дней. Расскажу, в каких домах юному Ване доводилось жить в Ельце, где он прогуливал уроки и куда ходил на школьные балы. А еще покажу Бунина сразу в трех «монументальных» образах.

Елец, я люблю тебя!

Для меня Елец — это не просто «бунинский город», но и уникальный культурный феномен: сочетание крестьянской и дворянской культуры, неповторимое обаяние провинции и ощущение «родства со всей Россией». Я помогу вам увидеть красоту этих мест глазами писателя, мечтавшего о елецких садах даже на французской вилле, и оживить образы из произведений, прославивших Бунина на весь мир.

Организационные детали

По желанию можно посетить первый в России и в мире литературно-мемориальный музей писателя (входные билеты оплачиваются отдельно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Ельца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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