Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Елец - это место, где прошли юношеские годы Ивана Бунина и появились его первые стихи.
Здесь вы узнаете о важнейших вехах жизни нобелевского лауреата и увидите, как город хранит память о читать дальшеуменьшить
нём.
Прогуливаясь по бунинским местам, вы поймете, откуда берет начало невероятная любовь писателя к своей малой родине и родному языку. Посетите дома, где жил Бунин, узнайте, где он прогуливал уроки и куда ходил на школьные балы. Увидите памятники, посвященные писателю, и посетите литературно-мемориальный музей
🌟 Уникальная возможность узнать о жизни Ивана Бунина
🏛️ Посещение исторических мест Ельца
📚 Погружение в атмосферу прошлого
🎨 Оживление образов из произведений
🏡 Визит в литературно-мемориальный музей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по городу, посетить все ключевые места и почувствовать атмосферу, вдохновлявшую Ивана Бунина.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Елецкие улицы
Купеческие особняки
Гимназии
Дома Бунина
Памятники Бунину
Описание экскурсии
Роман длиною в жизнь
Не всякому городу повезло так, как Ельцу: литературный «путеводитель» по его кварталам создал первый нобелевский лауреат России, Иван Бунин. Его род был связан с Елецким уездом в течение нескольких веков, здесь будущий писатель провел отрочество и встретил самую пронзительную любовь своей жизни, Варю Пащенко. Сюда же он мысленно возвращался, находясь в эмиграции.
Я прочту вам отрывки из цикла «Тёмные аллеи» и романа «Жизнь Арсеньева», и вы без труда узнаете старинные названия елецких улиц, купеческие особняки с резными наличниками, каменные здания гимназий — многие живописные черты города сохранились до наших дней. Расскажу, в каких домах юному Ване доводилось жить в Ельце, где он прогуливал уроки и куда ходил на школьные балы. А еще покажу Бунина сразу в трех «монументальных» образах.
Елец, я люблю тебя!
Для меня Елец — это не просто «бунинский город», но и уникальный культурный феномен: сочетание крестьянской и дворянской культуры, неповторимое обаяние провинции и ощущение «родства со всей Россией». Я помогу вам увидеть красоту этих мест глазами писателя, мечтавшего о елецких садах даже на французской вилле, и оживить образы из произведений, прославивших Бунина на весь мир.
Организационные детали
По желанию можно посетить первый в России и в мире литературно-мемориальный музей писателя (входные билеты оплачиваются отдельно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Ельца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раиса — ваш гид в Ельце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 283 туристов
Я родилась в Ельце и живу здесь всю жизнь. Кандидат филологических наук. Моими учителями были выдающиеся учёные-буниноведы Г. П. Климова, С. В. Краснова, Т. В. Краснова, С А. Сионова. Я читать дальшеуменьшить
недолюбливаю слово «краеведение», но как и многие коренные жители нашего города, отношусь к нему как к форме осознания истории и культуры. На первой в своей жизни экскурсии по Ельцу я оказалась в пять лет. С тех пор очарована его стариной и современностью и делюсь этим чувством с гостями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
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3
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2
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Елена
Маленький городок спокойствия, высокого неба, уюта. Рассказ о городе и, конечно, едва ли не главном его жителе -Бунине - был интересен наполнен, время пролетело не заметно, несмотря на жару. Признательна читать дальшеуменьшить
за совет Раисы до путешествия - что почитать- перечитать, и что в музей Бунина идти сначала, а потом по городу. Отличная получилась прогулка. Рекомендации бытовые - что купить, где поесть тоже получили сполна. Спасибо
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Дарья
Замечательная, просто идеальная Раиса, все четко, доступно, последовательно, по делу, доброжелательно, увлеченно. Мы бы поставили 10 звезд!
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А
Алехина
Раиса, спасибо большое за экскурсию и За знакомство с городом. Раиса профессионал, любит свой город и историю города. Очень интересно было слушать, много что узнали и другими глазами посмотрели на город Елец, хотя бывали не раз.
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Е
Елена
Из всех экскурсоводов по г. Елец - самый лучший экскурсовод.
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Татьяна
были в Ельце проездом, но не хотелось упускать возможность познакомиться с городом. Раиса Ивановна прекрасный гид, за 3 часа буквально влюбила нас в Елец. Мы совершенно не ожидали, что нам читать дальшеуменьшить
откроется такой многогранный город - военная история, торговая и политически важная во все времена точка страны, горожане - отстаивающие свой город, и творческие люди разных векторов - писатели Пришвин и Бунин, композитор Тихон Хренников и кружевницы прошлых веков. Мы очень благодарны нашему гиду и обязательно будем рекомендовать посещение Ельца.
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Вадим
Раиса - замечательнейший гид, знающий Елец от А до Я. Глубина ее познаний и подача материала поразительна! Мы прошли по старым улочкам, которых в центре Ельца более, чем достаточно. Увидел читать дальшеуменьшить
и Елецкие дворики (где современный Поленов?!!!). Я узнал новое для себя слово - плитуар) Про рассказы о Бунине, которого по ходу экскурсии цитировала Раиса, молчу. Это нужно слышать своими ушами. Пришвин, Семашко, Тихон Хренников… Категорически рекомендую всем Елец и Раису!