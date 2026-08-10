Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться прогулками по городу, посетить все ключевые места и почувствовать атмосферу, вдохновлявшую Ивана Бунина.

Елец - это место, где прошли юношеские годы Ивана Бунина и появились его первые стихи.Здесь вы узнаете о важнейших вехах жизни нобелевского лауреата и увидите, как город хранит память о

нём. Прогуливаясь по бунинским местам, вы поймете, откуда берет начало невероятная любовь писателя к своей малой родине и родному языку. Посетите дома, где жил Бунин, узнайте, где он прогуливал уроки и куда ходил на школьные балы. Увидите памятники, посвященные писателю, и посетите литературно-мемориальный музей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Роман длиною в жизнь

Не всякому городу повезло так, как Ельцу: литературный «путеводитель» по его кварталам создал первый нобелевский лауреат России, Иван Бунин. Его род был связан с Елецким уездом в течение нескольких веков, здесь будущий писатель провел отрочество и встретил самую пронзительную любовь своей жизни, Варю Пащенко. Сюда же он мысленно возвращался, находясь в эмиграции.

Я прочту вам отрывки из цикла «Тёмные аллеи» и романа «Жизнь Арсеньева», и вы без труда узнаете старинные названия елецких улиц, купеческие особняки с резными наличниками, каменные здания гимназий — многие живописные черты города сохранились до наших дней. Расскажу, в каких домах юному Ване доводилось жить в Ельце, где он прогуливал уроки и куда ходил на школьные балы. А еще покажу Бунина сразу в трех «монументальных» образах.

Елец, я люблю тебя!

Для меня Елец — это не просто «бунинский город», но и уникальный культурный феномен: сочетание крестьянской и дворянской культуры, неповторимое обаяние провинции и ощущение «родства со всей Россией». Я помогу вам увидеть красоту этих мест глазами писателя, мечтавшего о елецких садах даже на французской вилле, и оживить образы из произведений, прославивших Бунина на весь мир.

Организационные детали

По желанию можно посетить первый в России и в мире литературно-мемориальный музей писателя (входные билеты оплачиваются отдельно).