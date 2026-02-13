Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский! (из Елизово)
Обзорная автопешеходная экскурсия по главным местам и смотровым площадкам города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Елизова)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
60 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Елизова)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
от 29 900 ₽ за всё до 24 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
15 фев в 08:00
от 69 000 ₽ за всё до 24 чел.
