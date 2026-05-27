Петропавловск — город, со всех сторон окружённый фантастическими пейзажами. Мы поднимемся на смотровые площадки трёх сопок: Мишенная, Никольская и Петровская. Полюбуемся с высоты вулканами, океаном, горами, бухтами и озером.
А также проедем по центру, увидим все знаковые памятники и заглянем на колоритный рынок со свежими морепродуктами.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сопка Мишенная. Мы посетим самую высокую 362-метровую сопку города. На ней расположено сразу несколько смотровых площадок. Вы увидите с них исторические и современные кварталы, вулканы, потрясающую Авачинскую бухту, Тихий океан, Култучное озеро, Южно-Быстринский хребет и многое другое.
Собор Святой Живоначальной Троицы. Вы осмотрите снаружи и изнутри крупнейший собор Камчатки, первый камень которого был заложен в 2002 году. Я расскажу связанные с ним интересные факты.
Центр города. Я покажу все главные памятники Петропавловска-Камчатского: Святым Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу, Ленину, первому военному губернатору Завойко и знаменитым путешественникам.
Никольская сопка. Вы узнаете, почему в народе её называют «сопкой любви». Пройдёте к памятнику Героям третьей батареи Максутова, увидите стоящие на склоне пушки и спуститесь к бухте, где насладитесь прибоем и морским воздухом.
Смотровая площадка на сопке Петровская. Ещё одно замечательное место, чтобы полюбоваться видами на город, порт и вулканы.
Рыбный рынок. Здесь вы сможете купить и отведать наши деликатесы: морскую рыбу, икру и крабов.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов нашей команды.
- Транспорт включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Елизово
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
