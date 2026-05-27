Сопка Мишенная. Мы посетим самую высокую 362-метровую сопку города. На ней расположено сразу несколько смотровых площадок. Вы увидите с них исторические и современные кварталы, вулканы, потрясающую Авачинскую бухту, Тихий океан, Култучное озеро, Южно-Быстринский хребет и многое другое.

Собор Святой Живоначальной Троицы. Вы осмотрите снаружи и изнутри крупнейший собор Камчатки, первый камень которого был заложен в 2002 году. Я расскажу связанные с ним интересные факты.

Центр города. Я покажу все главные памятники Петропавловска-Камчатского: Святым Петру и Павлу, Николаю Чудотворцу, Ленину, первому военному губернатору Завойко и знаменитым путешественникам.

Никольская сопка. Вы узнаете, почему в народе её называют «сопкой любви». Пройдёте к памятнику Героям третьей батареи Максутова, увидите стоящие на склоне пушки и спуститесь к бухте, где насладитесь прибоем и морским воздухом.

Смотровая площадка на сопке Петровская. Ещё одно замечательное место, чтобы полюбоваться видами на город, порт и вулканы.

Рыбный рынок. Здесь вы сможете купить и отведать наши деликатесы: морскую рыбу, икру и крабов.

