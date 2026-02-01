Найдено 3 экскурсии в категории « Самое главное » в Елизово, цены от 60 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Елизова) Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах Начало: У вашего отеля 60 000 ₽ за всё до 3 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 24 чел. Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова) Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки Начало: У вашего отеля от 69 000 ₽ за всё до 24 чел. На машине 10 часов Водная прогулка Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова) Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день Начало: У вашего места проживания от 69 000 ₽ за всё до 24 чел. Другие экскурсии Елизово

