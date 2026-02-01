Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Елизова)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
60 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
15 фев в 08:00
от 69 000 ₽ за всё до 24 чел.
Водная прогулка
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова)
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
15 фев в 08:00
от 69 000 ₽ за всё до 24 чел.
