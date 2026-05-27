Приглашаем в насыщенное путешествие на край света! Вы полюбуетесь завораживающими пейзажами с мыса Маячный, увидите с высоты несколько вулканов, оцените знаменитые скалы Три Брата и погуляете по чёрному песку Халактырского пляжа. А ещё мы устроим пикник на океане с местными деликатесами и чаем с шиповником. Гарантируем, что всё пройдёт интересно, комфортно и душевно.

Описание экскурсии

Халактырский пляж и пикник на океане

Мы посетим Халактырский пляж с вулканическим чёрным песком. Промчимся вдоль океана на подготовленном джипе до устья реки Халактырка, где сфотографируемся на фоне кекура Останец, на котором живут чайки, бакланы и топорики. Если повезёт, увидим проплывающих косаток и сивучей. Далее совершим лёгкое восхождение на смотровую площадку Халактырской скалы. Оценим с 50-метровой высоты окрестности Тихого океана, Авачинского залива и домашних вулканов. Затем устроим пикник на берегу океана. Я угощу вас бутербродами с местными деликатесами и чаем с шиповником, собранным прямо на этом пляже.

Мыс Маячный, Мишенная сопка и скалы Три Брата

Мы отправимся исследовать бухты Авачинской губы: Малую, Среднюю и Лагерную.

Во время отлива сможем вплотную подойти к кекуру Чертов палец. Также заедем на смотровую площадку Три Брата и мыс Маячный. Я покажу вам старейший действующий маяк Дальнего Востока и расскажу, что он пережил во время Русско-японской войны. Со скал, на которых расположен маяк, открываются ошеломительные виды на мыс Вертикальный и остров Старичков. А ещё вы сможете здесь свесить ноги на краю Евразии! В завершение мы посетим Мишенную сопку в центре города, где полюбуемся панорамой Петропавловска-Камчатского и вулканов.

Организационные детали