Экскурсия из Елизово на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: По вашему адресу
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
от 80 000 ₽ за всё до 10 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Елизова)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У вашего отеля
14 фев в 09:00
15 фев в 09:00
от 29 900 ₽ за всё до 24 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова)
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего места проживания
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
от 69 000 ₽ за всё до 24 чел.
