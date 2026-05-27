Восхождение на действующий вулкан Горелый останется в вашей памяти навсегда! На высоте 1829 метров вы почувствуете себя исследователями других планет: полюбуетесь марсианскими пейзажами, исследуете кратер, оцените буйство красок окружающего ландшафта. Пикник на вершине, обед после спуска и лавовые пещеры — также в программе!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога к вулкану

К вулкану мы отправимся на подготовленном внедорожнике. По пути вы увидите Серебряный ключ, реку Паратунку, Вилючинский перевал и водопад. А мы расскажем о вулканизме, кратерах, истории Камчатки и медведях.

Восхождение

Затем вас ждёт 2,5-часовое восхождение. Вы полюбуетесь застывшими лавовыми потоками и вулканическими бомбами. Вид с каждым метром подъёма будет впечатлять всё больше! С высоты откроется панорама Вилючинского и Мутновского вулканов, на горизонте появится полоска Тихого океана и гряды домашних вулканов.

Кратеры и бирюзовое озеро

На вершине мы устроим пикник, а затем отправимся исследовать кратеры вулкана Горелый, в одном из которых раскинулось великолепное бирюзовое озеро, насыщенное серой. После спуска вас ждёт вкусный обед.

Лавовые пещеры

Восстановив силы, направимся в пещеры вулкана Горелого. Вы сможете почувствовать себя спелеологами, изучая вечные льды и своды в виде капель застывшей лавы.

