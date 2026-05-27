Восхождение на вулкан Горелый из Елизова (всё включено)
Покорить вулкан, увидеть озеро в кратере и исследовать таинственные пещеры
Восхождение на действующий вулкан Горелый останется в вашей памяти навсегда! На высоте 1829 метров вы почувствуете себя исследователями других планет: полюбуетесь марсианскими пейзажами, исследуете кратер, оцените буйство красок окружающего ландшафта. Пикник на вершине, обед после спуска и лавовые пещеры — также в программе!
Описание экскурсии
Дорога к вулкану
К вулкану мы отправимся на подготовленном внедорожнике. По пути вы увидите Серебряный ключ, реку Паратунку, Вилючинский перевал и водопад. А мы расскажем о вулканизме, кратерах, истории Камчатки и медведях.
Восхождение
Затем вас ждёт 2,5-часовое восхождение. Вы полюбуетесь застывшими лавовыми потоками и вулканическими бомбами. Вид с каждым метром подъёма будет впечатлять всё больше! С высоты откроется панорама Вилючинского и Мутновского вулканов, на горизонте появится полоска Тихого океана и гряды домашних вулканов.
Кратеры и бирюзовое озеро
На вершине мы устроим пикник, а затем отправимся исследовать кратеры вулкана Горелый, в одном из которых раскинулось великолепное бирюзовое озеро, насыщенное серой. После спуска вас ждёт вкусный обед.
Лавовые пещеры
Восстановив силы, направимся в пещеры вулкана Горелого. Вы сможете почувствовать себя спелеологами, изучая вечные льды и своды в виде капель застывшей лавы.
Организационные детали
Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
Необходим базовый уровень физической подготовки. За 2,5 часа преодолеем 6 км, набор высоты — 750 м
Поедем на Toyota Land Cruiser 100. Дорога занимает 2,5 часа в одну сторону
В стоимость входит перекус с чаем на вершине и обед после возвращения на стоянку
Экскурсия по погодным условиям может быть перенесена
Пещеры могут быть недоступны из-за отсутствия проезда
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов в Елизово
Провели экскурсии для 1410 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
