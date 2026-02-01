Водная прогулка
Экскурсия из Елизово на джипе к горному массиву Вачкажец
Озеро Тахколоч, водопады, альпийские пейзажи, чаепитие на природе и горячие источники за 1 день
Начало: По вашему адресу
«Кроме прогулок вас ждут: купание в термальных источниках Начикинского санатория, чаепитие и ланч на природе»
15 фев в 08:00
16 фев в 08:00
от 80 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к вулканам: Вилючинский перевал и дикие термальные источники (из Елизова)
Увидеть девять вулканов со смотровой площадки и искупаться в горячих целебных водах
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
15 фев в 09:00
60 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 24 чел.
Экскурсия к Малкинским термальным источникам (из Елизова)
Погреться в целебных термах и с комфортом отдохнуть в окружении диких пейзажей
Начало: У вашего места проживания
«Термальные источники — отдых и польза»
Завтра в 08:00
15 фев в 08:00
от 15 900 ₽ за всё до 24 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Елизово в категории «Термальные источники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Елизово
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Елизово в феврале 2026
Сейчас в Елизово в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 15 900 до 80 000.
Забронируйте экскурсию в Елизово на 2026 год по теме «Термальные источники», цены от 15900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель