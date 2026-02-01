Индивидуальная
Авачинский перевал: восхождение на гору Верблюд (из Елизова)
Попробовать свои силы в несложном треккинге и насладиться красотой природы Камчатки
Начало: У вашего отеля
«С вершины вам откроются великолепные панорамные виды Авачинской губы, Корякского и Авачинского вулканов, города Елизово»
Завтра в 09:00
14 фев в 08:00
65 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Камчатка: путешествие на край Евразии (из Елизова)
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего места проживания
«Вы полюбуетесь завораживающими пейзажами с мыса Маячный, увидите с высоты несколько вулканов, оцените знаменитые скалы Три Брата и погуляете по чёрному песку Халактырского пляжа»
14 фев в 08:00
15 фев в 08:00
от 51 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Елизова)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У вашего отеля
«Поговорим о природных катаклизмах, о формирования береговой линии и ценности чёрного вулканического песка»
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
