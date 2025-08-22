Когда город погружается в мягкий свет фонарей, самое время вспомнить его легенды.
На вечерней прогулке по Старому городу — бывшей Покровской слободе — вы полюбуетесь атмосферными улочками и услышите о прошлом купеческих особняков и их бывших хозяев. Мы насладимся волжским простором и поговорим, из чего складывается колорит города.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по Покровской площади, где до 1931 года стояла одноимённая церковь
- Заглянем на «Брешку» — место, где знакомилась городская молодежь
- Прогуляемся по Русской слободке. Здесь деревянные и каменные дома рубежа 19–20 веков до сих пор хранят атмосферу прошлого
- Рассмотрим купеческие дома Шумейко, Петрова и Кобзаря
- Полюбуемся Свято-Троицким собором, и вы узнаете его историю
- Остановимся на набережной — отсюда открывается вид на многочисленные острова, на широкую Волгу и огни Саратова на противоположном берегу
Рассказы об исторических событиях будут сменяться сказками:
- о покровских Ромео и Джульетте
- таинственном острове Осокорье и его жителях — волжских пиратах
- подземном ходе к дому богатого купца Шумейко
- весёлых нравах слобожан
- и многом другом!
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кому не спится
- Кто хочет познакомиться с легендами и историей Энгельса
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 7+
- Из Саратова к началу экскурсии можно доехать на троллейбусе, а вернуться обратно нужно будет на такси (расходы на трансфер не входят в стоимость экскурсии)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Энгельсе
Провела экскурсии для 231 туриста
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
22 авг 2025
Большое спасибо Юлии за волшебную экскурсию по вечернему Энгельсу! Несмотря на дождь, отлично прогулялись по центру города и набережной. Было очень интересно и гостям города и местным. Узнали и основные
