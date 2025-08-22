читать дальше

факты из истории Энгельса, и местные легенды и байки.

Невероятно атмосферно ходить с большим ручным фонарем по ночному городу, узнавать истории про местных Ромео и Джульетту, идти над бывшим «деньгопроводом» и даже слушать заметки из криминальной хроники в темном дворе под жутковатый скрип калитки. Очень хороший продуманный маршрут с акцентами на деталях и эффектное завершение.

Получили большое удовольствие, спасибо.



P. S. Замечание Трипстеру — очень жаль, что так мало экскурсий именно по Энгельсу. Хотелось бы иметь больше вариантов маршрутов!