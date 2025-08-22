Мои заказы

Сказки на ночь: легенды Покровской слободы

Прогуляться по историческому центру Энгельса и насладиться его очарованием в вечерних сумерках
Когда город погружается в мягкий свет фонарей, самое время вспомнить его легенды.

На вечерней прогулке по Старому городу — бывшей Покровской слободе — вы полюбуетесь атмосферными улочками и услышите о прошлом купеческих особняков и их бывших хозяев. Мы насладимся волжским простором и поговорим, из чего складывается колорит города.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Мы пройдём по Покровской площади, где до 1931 года стояла одноимённая церковь
  • Заглянем на «Брешку» — место, где знакомилась городская молодежь
  • Прогуляемся по Русской слободке. Здесь деревянные и каменные дома рубежа 19–20 веков до сих пор хранят атмосферу прошлого
  • Рассмотрим купеческие дома Шумейко, Петрова и Кобзаря
  • Полюбуемся Свято-Троицким собором, и вы узнаете его историю
  • Остановимся на набережной — отсюда открывается вид на многочисленные острова, на широкую Волгу и огни Саратова на противоположном берегу

Рассказы об исторических событиях будут сменяться сказками:

  • о покровских Ромео и Джульетте
  • таинственном острове Осокорье и его жителях — волжских пиратах
  • подземном ходе к дому богатого купца Шумейко
  • весёлых нравах слобожан
  • и многом другом!

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кому не спится
  • Кто хочет познакомиться с легендами и историей Энгельса

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст 7+
  • Из Саратова к началу экскурсии можно доехать на троллейбусе, а вернуться обратно нужно будет на такси (расходы на трансфер не входят в стоимость экскурсии)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Энгельсе
Провела экскурсии для 231 туриста
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юлия
22 авг 2025
Большое спасибо Юлии за волшебную экскурсию по вечернему Энгельсу! Несмотря на дождь, отлично прогулялись по центру города и набережной. Было очень интересно и гостям города и местным. Узнали и основные
читать дальше

факты из истории Энгельса, и местные легенды и байки.
Невероятно атмосферно ходить с большим ручным фонарем по ночному городу, узнавать истории про местных Ромео и Джульетту, идти над бывшим «деньгопроводом» и даже слушать заметки из криминальной хроники в темном дворе под жутковатый скрип калитки. Очень хороший продуманный маршрут с акцентами на деталях и эффектное завершение.
Получили большое удовольствие, спасибо.

P. S. Замечание Трипстеру — очень жаль, что так мало экскурсий именно по Энгельсу. Хотелось бы иметь больше вариантов маршрутов!

