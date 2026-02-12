Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Энгельса:

Познакомиться со столицей поволжских немцев по соседству с Саратовом
Буквально на противоположном берегу Саратова расположился провинциальный Энгельс. Который не так прост, как кажется. Еще 80 лет назад Энгельс был столицей (!) республики поволжских немцев. Вы узнаете о том, как это получилось, о купеческих временах, о современной жизни города. Погуляете по набережной Волги и, конечно, познакомитесь с конструктивизмом 1930-х.
Встретившись у здания краеведческого музея, мы углубимся в исторический центр Энгельса. Пройдем через главные площади, по Коммунистической улице и скверу Альфреда Шнитке, погуляем по набережной Волги, Детскому и Городскому паркам. По пути я обращу ваше внимание на дореволюционные особняки, дома поволжских немцев и русских купцов, солнечный Троицкий собор, памятник Гагарину и Шнитке.
Сюжеты и секреты Энгельса
Достопримечательности не будут просто точками на карте, но помогут проследить путь этого города. Так, вы разберетесь, почему здесь распространен немецко-советский конструктивизм 1930-х годов. А еще я расскажу, как Энгельс связан с Эльтоном и Гагариным, почему в городе почитают быков, кто такие чумаки и что они делали в этих краях. Как амбар стал одним из красивейших зданий Энгельса и почему местные называют себя покровчанами.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле здания школы искусств по адресу площадь Ленина, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Энгельсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2192 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и читать дальшеуменьшить
история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты.
Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Шикарная экскурсия, Михаил великолепный экскурсовод.
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Нина
Спасибо за прекрасную прогулку по городу Энгельс. Много раз проезжала через него в Саратов, но не могла составить впечатление. Сейчас город для меня обрёл свое лицо.
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Мария
Благодарим Михаила за замечательную экскурсию по Энгельсу (Покровску). Информация всесторонняя, интересная, хорошо воспринимается благодаря структурированной подаче. Получили массу ярких впечатлений несмотря на неблагоприятную погоду. Спасибо!
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Г
Галина
Экскурсия - пешеходно-автомобильная. Я + 3 детей 8 - 15 лет. Михаил - прекрасный рассказчик, Мы увидели все знаковые места Энгельса, поняли историю создания и развития города. Понравилось нам всем! Настоятельно читать дальшеуменьшить
рекомендую гостям Саратова посетить с этой экскурсией и Энгельс на противоположном берегу Волги. Вся экскурсия (от нашей посадки в рейсовый автобус из Саратова в Энгельс, переезд через Волгу, экскурсия по Энгельсу и возвращение обратно в Саратов) заняла 4,5 часа.
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Н
Наталия
Благодарю за прекрасно организованную и проведенную на высоком профессиональном уровне экскурсию к месту приземления Юрия Гагарина и по городу Энгельсу гида-экскурсовода Наталию Валерьевну. Рекомендую всем любителям познавательных путешествий по родной стране обязательно побывать на саратовской земле и заручиться поддержкой гидов-организаторов “Tripster”.
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Татьяна
Михаил прекрасный экскурсовод. Во-первых, нам прекрасно удалось договориться об изменении времени, наиболее удобном для нас. Во-вторых, очень интересный рассказ Михаила отвлек даже от испортившейся погоды. Город оказался очень интересным, нам все очень понравилось
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