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Начало: Возле здания школы искусств по адресу площадь Лени...
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Ответы на вопросы от путешественников по Энгельсу
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