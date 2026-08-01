Найдено 2 экскурсии в Энгельсе , цены от 3705 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 12 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Энгельс, который вас удивит Познакомиться со столицей поволжских немцев по соседству с Саратовом Начало: Возле здания школы искусств по адресу площадь Лени... от 5500 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 5% 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Сказки на ночь: легенды Покровской слободы Прогуляться по историческому центру Энгельса и насладиться его очарованием в вечерних сумерках Начало: На пл. Ленина от 3705 ₽ 3900 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Энгельсу Самые популярные экскурсии в Энгельсе Энгельс, который вас удивит; Сказки на ночь: легенды Покровской слободы. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Энгельсу в августе 2026 Сейчас в Энгельсе можно забронировать 2 экскурсии от 3705 до 5500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

Отправляйтесь в захватывающее приключение по Энгельсу, исследуя его красоту через уникальные экскурсии. Замок любви Энгельс откроет перед вами свои тайны, а экскурсии, специально разработанные для детей, наполнят их день радостью и новыми знаниями. Вас ждут интересные факты, живописные уголки и множество фотогеничных мест. Не откладывайте возможность познакомиться с этим удивительным городом - бронируйте экскурсии прямо сейчас, читайте отзывы и делайте ваш выбор осознанно!