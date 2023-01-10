Поход на байдарках по Хейниокскому проливу

В лесах Карельского перешейка некогда находился центр земель племени Корела

5
3 отзыва
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В лесах Карельского перешейка некогда находился центр земель племени Корела, а по узким протокам между озёр издревле плавали маленькие суда из Ладожского озера в Балтийское море.

Прошли сотни лет и протоки, соединявшие озеро и море, исчезли, оставив систему озёр, по которым мы пройдём байдарочным походом через бывший Хейниоксий пролив.
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу
Поход на байдарках по Хейниокскому проливу

Что вас ожидает 🤩

Выходные вдали от цивилизации
Выходные вдали от цивилизации
Будете жить в палатках среди живописных мест и незабываемых пейзажей
Активности на воде
Активности на воде
Пройдете пороги, пару приятных стремнин-сливов, плёсы со сказочными пейзажами Карельского перешейка
Походная романтика
Походная романтика
Приготовите вкусную еду на костре и вечером обсудите прожитый день

Программа тура по дням

1 день

Озеро Ламское - урочище Градуево

Сбор группы у Финляндского вокзала в 07:45 – 08:00 утра, знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.

Около 3 часов дороги до места старта – озера Ламское, в Выборгском районе Ленинградской области.

12:30 – 15:00 Подготовка к выходу на маршрут:

  • получение снаряжения, сборка и подготовка байдарок к походу;
  • знакомство с правилами поведения на воде;
  • вводный инструктаж по управлению байдаркой и технике безопасности.

15:00 – 00:00 Переход по озеру Ламское – Кривуша – Верхнее и Среднее Градуевские – реке Градуевка до урочища Градуево.

Ночёвка в палатках в районе урочища Градуево.

Озеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище ГрадуевоОзеро Ламское - урочище Градуево
2 день

От озера Большое Градуевское к озеру Губановское

Сытный завтрак по традиционным рецептам, сбор лагеря и погрузка в байдарки.

Переход по озеру Большое Градуевское к озеру Губановское.

Один обнос, пара приятных стремнин-сливов, плёсы со сказочными пейзажами Карельского перешейка.

Поставим лагерь на уютной поляне, сделаем вкусный ужин, заночуем в палатках.

От озера Большое Градуевское к озеру ГубановскоеОт озера Большое Градуевское к озеру Губановское
3 день

От озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-Петербург

09:00 – 15:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и прохождение маршрута от озера Соколиное до посёлка Пальцево.

По пути встретиться 1-2 порога, где, возможно, потребуется обнести байдарки.

15:00 – 20:00 Финиш у ж/д станции Пальцево, сборка снаряжения, посадка в микроавтобус и отправление в Санкт-Петербург.

Окончание тура около 20:00 на ул. Боткинская дом №4 близ Финляндского вокзала.

От озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-ПетербургОт озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-ПетербургОт озера Соколиное до посёлка Пальцево. Выезд в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи

Проживание в двух- и трехместных палатках

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе из Санкт-Петербурга и обратно
  • Работа гида-инструктора и водителя
  • Походное питание: в первый день — перекус и ужин, во второй день — завтра, перекус и ужин третий день — завтрак и перекус (все участники в равной степени принимают участие в приготовлении пищи)
  • Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
  • Прокат байдарок, вёсел, гермоупаковок объёмом 30л. и спасательных жилетов
  • Прокат палаток (2х или 3х-местные)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Аренда спальника и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за дополнительную плату на этапе покупки билетов)
  • Завтрак в первый день тура и ужин в последний день
Место начала и завершения?
г. Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
  • теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
  • куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
  • обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
  • пенка (туристический коврик) для сна;
  • спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.

Как добраться?

Мы собираем группу в Санкт-Петербурге на ул. Боткинская дом 4 (это рядом с Финляндским вокзалом). Окончание тура там же.

Какие есть ограничения в туре?

К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.

Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.

Распитие алкогольных напитков в наших турах – запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарок.

Какое снаряжение предоставляется в аренду?

Спальник в аренду:

Единственное снаряжение, которое мы предоставляем в аренду за дополнительную оплату

участникам наших туров – это комплект, состоящий из:

  • спальник (температура комфорта +10°C или +5°С)
  • вкладыш для спальника (по сути, простыня для спальников)
  • полиуретановый коврик (то, что подстилается в палатке под спальник)

Стоимость аренды комплекта –500 рублей на туры от 2 до 4 дней.

Необходимость аренды спальника нужно указывать на этапе бронировании тура.

Несмотря на возможность аренды спальника, мы ставим его в один ряд с предметами личной гигиены и настоятельно рекомендуем участникам туров приезжать на маршрут с личным спальником.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организована безопасноссть?

Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.

Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.

Спасательные жилеты и спасательные концы.

В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) гид-инструктор может принять решение об изменении маршрута.

Какие есть особенности тура?

Специальная подготовка не требуется. Однако, чем в лучшей форме находится участник, тем ему будет комфортнее.

Тур на байдарках и каяках по Хейнйокскому проливу подразумевает продолжительную физическую активность (гребля), приготовление питания на костре и ночёвку в полевых условиях в палатке.

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.

Какое техническое описание тура?

Тип тура: сплав с автомобильным сопровождением на заброске-выброске и точках ночёвок.

Длительность: 3 дня и 2 ночи.

Протяженность: до 35 км, по 10-15 км в день.

Ночёвки: в палатках.

Логистика: встреча участников в Санкт-Петербурге (ул. Боткинская 4 близ Финляндского вокзала), заброска/выброска на микроавтобусе организатора, окончание в Санкт-Петербурге.

Группа: 16 участников и 2 гида.

Безопасность: стаж старшего гида – 12 лет, курсы первой помощи у гидов – ежегодно последние 6 лет, расширенная аптечка, автосопровождение. В некоторых точках маршрута есть сотовая связь вплоть до 4G.

Нитка маршрута в сезоне 2023 берёт начало от озера Ламское, затем через реку Градуевку в озеро Большое Градуевское и далее, системой проток, проходит через озёра Сибирское, Губановское, Соколиное, Кунье, Большое Лисицинское и Смирновское с финишем в поселке Пальцево. Маршрут некатегорийный, течение спокойное, есть несколько быстрин в протоках между озёрами. На пути встретятся два порога искусственного происхождения (остатки финских мельниц и мостов), которые нужно будет обносить. Два-три завала на маршруте так же потребуют обноса. Оптимальное время прохождения маршрута – половодье (конец апреля – начало мая).

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
10 янв 2023
Выполнили всю программу, молодцы.
Хорошо проинструктировали насчет одежды.
Руководитель и др. инструкторы проявляли необходимое внимание ко всем потребностям участников тура, решали все возникавшие вопросы.
Б
6 янв 2023
Спасибо «Большой стране» что сообщили предварительно всю необходимую информацию и за оперативную связь по всем вопросам.
Спасибо принимающей стороне за лучший первый опыт путешествия. Отдельное спасибо Павлу и Олесе за то что были с нами все эти дни.
Обязательно еще увидимся, ждите нас)
М
6 янв 2023
Восторг
ХОРОШО
🧭
ТАМ