Сбор группы у Финляндского вокзала в 07:45 – 08:00 утра, знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.
Около 3 часов дороги до места старта – озера Ламское, в Выборгском районе Ленинградской области.
12:30 – 15:00 Подготовка к выходу на маршрут:
15:00 – 00:00 Переход по озеру Ламское – Кривуша – Верхнее и Среднее Градуевские – реке Градуевка до урочища Градуево.
Ночёвка в палатках в районе урочища Градуево.
Сытный завтрак по традиционным рецептам, сбор лагеря и погрузка в байдарки.
Переход по озеру Большое Градуевское к озеру Губановское.
Один обнос, пара приятных стремнин-сливов, плёсы со сказочными пейзажами Карельского перешейка.
Поставим лагерь на уютной поляне, сделаем вкусный ужин, заночуем в палатках.
09:00 – 15:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и прохождение маршрута от озера Соколиное до посёлка Пальцево.
По пути встретиться 1-2 порога, где, возможно, потребуется обнести байдарки.
15:00 – 20:00 Финиш у ж/д станции Пальцево, сборка снаряжения, посадка в микроавтобус и отправление в Санкт-Петербург.
Окончание тура около 20:00 на ул. Боткинская дом №4 близ Финляндского вокзала.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Проживание в двух- и трехместных палатках
Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.
Мы собираем группу в Санкт-Петербурге на ул. Боткинская дом 4 (это рядом с Финляндским вокзалом). Окончание тура там же.
К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.
Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.
Распитие алкогольных напитков в наших турах – запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.
К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарок.
Спальник в аренду:
Единственное снаряжение, которое мы предоставляем в аренду за дополнительную оплату
участникам наших туров – это комплект, состоящий из:
Стоимость аренды комплекта –500 рублей на туры от 2 до 4 дней.
Необходимость аренды спальника нужно указывать на этапе бронировании тура.
Несмотря на возможность аренды спальника, мы ставим его в один ряд с предметами личной гигиены и настоятельно рекомендуем участникам туров приезжать на маршрут с личным спальником.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи.
Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Спасательные жилеты и спасательные концы.
В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) гид-инструктор может принять решение об изменении маршрута.
Специальная подготовка не требуется. Однако, чем в лучшей форме находится участник, тем ему будет комфортнее.
Тур на байдарках и каяках по Хейнйокскому проливу подразумевает продолжительную физическую активность (гребля), приготовление питания на костре и ночёвку в полевых условиях в палатке.
Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.
Тип тура: сплав с автомобильным сопровождением на заброске-выброске и точках ночёвок.
Длительность: 3 дня и 2 ночи.
Протяженность: до 35 км, по 10-15 км в день.
Ночёвки: в палатках.
Логистика: встреча участников в Санкт-Петербурге (ул. Боткинская 4 близ Финляндского вокзала), заброска/выброска на микроавтобусе организатора, окончание в Санкт-Петербурге.
Группа: 16 участников и 2 гида.
Безопасность: стаж старшего гида – 12 лет, курсы первой помощи у гидов – ежегодно последние 6 лет, расширенная аптечка, автосопровождение. В некоторых точках маршрута есть сотовая связь вплоть до 4G.
Нитка маршрута в сезоне 2023 берёт начало от озера Ламское, затем через реку Градуевку в озеро Большое Градуевское и далее, системой проток, проходит через озёра Сибирское, Губановское, Соколиное, Кунье, Большое Лисицинское и Смирновское с финишем в поселке Пальцево. Маршрут некатегорийный, течение спокойное, есть несколько быстрин в протоках между озёрами. На пути встретятся два порога искусственного происхождения (остатки финских мельниц и мостов), которые нужно будет обносить. Два-три завала на маршруте так же потребуют обноса. Оптимальное время прохождения маршрута – половодье (конец апреля – начало мая).