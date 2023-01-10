К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет.

Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей.

Распитие алкогольных напитков в наших турах – запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха.

К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарок.