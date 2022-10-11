Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею

Красноярск и Енисейск - эти два города объединяет могучая сибирская река Енисей, кроме того, у них обоих богатая история

5
3 отзыва
Красноярск и Енисейск – эти два города объединяет могучая сибирская река Енисей, кроме того, у них обоих богатая история.

В этом туре вы сможете открыть для себя не только богатство этих городов, но и красоту и величие могучего Енисея. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 2-х до 4-х человек.
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Красноярск - Енисейск. Мини-круиз по Енисею
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Основные достопримечательности края
Основные достопримечательности края
Нас ждут экскурсии по Красноярску и окрестностям, познавательное путешествие по Енисейскому тракту и "отец" Сибирских городов – Енисейск
Семейное путешествие
Семейное путешествие
В туре нет возрастных ограничений – это будет замечательное приключение для всей семьи
Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда уникальной рыбной кухни
Мини-круиз по Енисею
Мини-круиз по Енисею
Проплывем на теплоходе, наблюдая потрясающие панорамы Сибири

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭС

Программа начнется с обзорной экскурсии по Красноярску с посещением всех основных достопримечательностей города: памятник А. А. Дубенскому, основателю города, откуда открывается великолепный вид на город; Караульная гора, где расположена часовня Параскевы Пятницы; Благовещенский храм, Покровский кафедральный собор, Римско-католический костел.

По пути следования также проспект Мира, Драматический театр, театр Оперы и Балета, набережная Енисея.

Далее туристы отправятся загород Красноярска.

Проезжая по лесной дороге в сторону небольшого города Дивногорск, можно будет насладиться величественной рекой, по берегам которой расположены старинные сибирские села и уникальные природные памятники.

По преданию исконных жителей енисейской земли, главная река Сибири – Енисей – есть не что иное, как отражение Млечного пути на земле.

Одна из самых полноводных рек не только России, но и мира, длиной в 4092 км, что больше, чем от Лондона до Москвы.

Конечным пунктом поездки можно считать набережную г. Дивногорска и Красноярскую ГЭС (наружный осмотр), вторую по мощности в России.

По дороге в Красноярск посещение смотровой площадки «Царь-рыба», откуда открывается великолепный вид на город и Енисей.

Продолжительность экскурсии – 8 часов

Возвращение в Красноярск.

Размещение в гостинице «Красноярск» 3* (после 12:00).

Обед в ресторане.

100 км.

Ранний заезд в гостиницу за дополнительную плату.

Экскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭСЭкскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭСЭкскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭСЭкскурсия по городу Красноярску. Памятник «Царь-рыба». Красноярская ГЭС
2 день

Енисейский тракт

Группа отправляется на север по Енисейскому тракту до Лесосибирска, чтобы познакомиться с историей Енисейской губернии.

По пути предстоит посещение храма с мироточащей иконой в селе Казачинское.

Прибытие и размещение на базе отдыха «Заимка рыбная».

Неповторимые красоты этих мест служат украшением прекрасного отдыха на природе. Могучий и холодный Енисей, ласковая и теплая Ангара, сливая воедино свои воды, величаво продолжают свой путь на север.

Обилие рыбы ценных пород в этих водах и определило название Заимки – «Рыбная».

А уютный благоустроенный коттедж на берегу реки Енисей круглый год принимает гостей, желающих уединиться в тишине и покое настоящей тайги.

Обед и ужин на базе из блюд уникальной рыбной кухни.

Во второй половине дня свободное время.

Можно сходить в баньку или отправиться на рыбалку (дополнительная плата).

Размещение на турбазе «Заимка Рыбная».

Завтрак в гостинице, обед и ужин на турбазе.

300 км на автобусе.

Енисейский трактЕнисейский трактЕнисейский трактЕнисейский тракт
3 день

Енисейск

Экскурсия в Енисейск.

Экскурсия по Крестовоздвиженскому собору, одному из самых больших храмов Сибири (67 метров высотой).

После посещения храма выезд на место размещения.

Туристам предстоит отправиться в старинный город Енисейск, бывший центр Енисейской губернии.

До конца XVII века Енисейск оставался столицей огромного края.

В 2019 году городу-памятнику России Енисейску исполнилось 400 лет.

Пешая экскурсия по городу пройдет по тихим улочкам сибирского города среди неповторимых образцов деревянного и каменного зодчества, храмов и особняков.

Вы посетите жемчужину познавательного туризма – Енисейский краеведческий музей.

Столетняя этнографическая коллекция, рассказывающая о жизни кетов, второй в мире портрет Ермака неизвестного художника XVIII века, первое издание «Жития Протопопа Аввакума» и другие.

Посещение фотоизбы – уникального музея старинных предметов, собранных энтузиастом Петром Дроздовым.

Со времен пожара 1702 года и последующего возведения православных каменных церквей и соборов до наших дней сохранились Церковь Иверского женского монастыря, Спасский собор Спасо-Преображенского мужского монастыря, Воскресенская церковь, Богоявленский собор, Троицкая церковь, Успенский собор.

Посещение Монастырского озера.

Пеший переход к озеру 200 метров, на озере вы можете набрать святой воды.

Считается, что вода Монастырского озера обладает целебными свойствами, само место признано святым – в давние времена здесь находился монашеский скит.

Размещение в гостинице в Енисейске.

Завтрак на турбазе, обед и ужин в кафе Енисейска.

150 км на автобусе.

ЕнисейскЕнисейскЕнисейскЕнисейск
4 день

Круиз до Красноярска

Дальнейшая программа без сопровождения гида.

Свободное время в Енисейске.

11:00 Трансфер из гостиницы на причал.

11:30 Посадка на пассажирский теплоход.

12:00 Отправление в Красноярск.

Размещение в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник).

На Енисее навигация выполняется на пассажирских рейсовых теплоходах проекта № 588, постройки 1955 г. Обратите внимание, это не туристические теплоходы!

На борту два ресторана, читальный и музыкальный салоны, бар. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах.

Размещение на теплоходе.

Завтрак в гостинице.

407 км на теплоходе.

Обед и ужин на теплоходе самостоятельно.

Круиз до КрасноярскаКруиз до КрасноярскаКруиз до КрасноярскаКруиз до Красноярска
5 день

День на борту. Прибытие в Красноярск

День на борту теплохода.

20:00 Прибытие в Красноярск

Окончание программы

Питание на теплоходе самостоятельно.

День на борту. Прибытие в КрасноярскДень на борту. Прибытие в КрасноярскДень на борту. Прибытие в Красноярск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • двухместное проживание с удобствами в гостинице «Красноярск» (1 ночь);
  • на турбазе «Рыбная Заимка» (1 ночь);
  • в гостинице «Горница» (1 ночь);
  • в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник, душевые и туалетные кабины расположены на палубах).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб. /чел:

размер группыстоимость
при группе 2 человека65 000
при группе 3 человека53 000
при группе 4 человека49 000

Доплата за одноместное размещение – 8 000 руб/чел.

Варианты проживания

Гостиница «Красноярск»

1 ночь

В современном отеле «Красноярск» предлагают номера с холодильником, рабочим столом и кроватью с ортопедическим матрасом. В каждой ванной комнате предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»Гостиница «Красноярск»

Турбаза «Рыбная заимка»

1 ночь

Находится на левом берегу Енисея, недалеко от поселка Усть-Тунгуска, на месте слияния двух сибирских рек Ангары и Енисея.

На территории базы отдыха есть:
• рыбный ресторан
• баня со свежими березовыми веничками
• беседки для отдыха и зона барбекю
• автостоянка
• ледяная горка (зимой)

Турбаза «Рыбная заимка»Турбаза «Рыбная заимка»

Гостиница «Горница»

1 ночь

Отель «Горница» расположен в городе Енисейск. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и принадлежности для барбекю. На территории обустроена бесплатная частная парковка. При отеле работает ресторан русской кухни.

В числе удобств каждого номера письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей платяной шкаф.

Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»

Пассажирский теплоход

1 ночь

в 2-х местных каютах первого класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник, душевые и туалетные кабины расположены на палубах).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (л/а или минивен) в дни 1-4
  • Услуги гида в дни 1-3
  • Билеты в музеи
  • Питание по программе (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)
  • Двухместное проживание с удобствами в гостинице «Красноярск» (1 ночь), на турбазе «Рыбная Заимка» (1 ночь), в гостинице «Горница» (1 ночь)
  • Билет на теплоход Енисейск-Красноярск (1-ый класс, удобства на палубе)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Встреча/проводы, трансферы в Красноярске
  • Ранний заезд в гостиницу "Красноярск" до 12:00 в день 1
  • Сопровождение гидом на теплоходе
  • Питание на теплоходе
  • Поднос багажа
  • Страховка
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Баня
  • Сувениры
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком), шапка.
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
11 окт 2022
Всё было отлично.
А
25 авг 2022
Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
Д
14 авг 2022
Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!

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