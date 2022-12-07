Непродолжительный комбинированный тур в Енисейск
Город Енисейск называют “музеем под открытым небом”, городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
В первые два дня Вы посетите достопримечательности и музеи Енисейска, а также отправитесь на пикник на Монастырское озеро. Далее Вас ждет мини-круиз по Енисею и увлекательное прохождение Казачинского порога. Вы увидите место слияние Енисея и Ангары, живописные скалы и изумительной красоты острова.
июл
июл
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей Рубанка
07:45 Сбор группы у гостиницы "Огни Енисея" (адрес ул. Дубровинского д. 80).
08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.
Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.
Длина трассы 345 км.
Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.
Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.
По пути проезжаем с. Казачинское.
Далее следуем до "Стрелки" – место впадения Ангары в Енисей.
Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.
Обед-пикник на природе.
Прибытие в Енисейск.
Экскурсия в частный Музей рубанка.
Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.
Размещение в гостинице «Енисейская».
Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.
Ужин.
Монастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. Енисейску
Завтрак.
10:00 Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска.
Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.
Прекрасное место для отдыха и купания.
Обед.
Обзорная экскурсия по г. Енисейску.
В заезд с 22.08 посещение Енисейского краеведческого музея (в остальные заезды с 09.07, 16.07 и 23.07 этот день попадает на понедельник, а в понедельник в музее выходной).
Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.
Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.
Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.
Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.
Ужин.
Круиз на теплоходе: Енисейск - Красноярск
Завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление до причала.
Посадка на пассажирский рейсовый т/х "А. Матросов"/"В. Чкалов", отправление из Енисейска в г. Красноярск.
Размещение в 2-х местных каютах I класса.
Обед.
Экскурсия по теплоходу, путевая информация.
Ужин.
Продолжение круиза: прохождение Казачинского порога. Завершение тура
Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).
Его длина 4 км.
Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.
Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.
Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м.
Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!
Многие художники неоднократно писали его виды.
Порог зарождается у Каменного мыса.
Вода в Енисее шумит и пенится у камней.
Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.
У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.
Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.
Завтрак.
Обед.
Путевая информация.
Ужин.
20:00 Прибытие в Красноярск на речной вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи, 2-х местное размещение, удобства на этаже) и на теплоходе (1 ночь).
Доплата за номер с удобствами в гостинице "Енисейская" (2 ночи) – 4 000 руб. /чел. (2-х местное размещение)
Заезды 09.07-12.07, 23.07-26.07 – выполняет теплоход А. Матросов.
Заезды 16.07-19.07, 22.08-25.08 – выполняет теплоход В. Чкалов.
Варианты проживания
Теплоход «В. Чкалов»
Заезды 16.07-19.07, 22.08-25.08
Теплоход «В. Чкалов» - трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.
I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.
За дополнительную плату:
Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Теплоход «Александр Матросов»
Заезды 09.07-12.07, 23.07-26.07
Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.
Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в каютах 1 класса – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.
Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.
Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.
За дополнительную плату:
Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Каюта п/люкс - однокомнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.
Гостиница «Енисейская»
Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х, 3-х местное. Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами. В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (в каюте 1 класса)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музей
- Трансферы по программе
- 3-х разовое питание
- Размещение в гостинице «Енисейская» в номере с удобствами на этаже
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
- Трансфер из/до аэропорта
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
- Место начала и завершения?
- г. Красноярск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для того, чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:
- удобную, не мнущуюся одежду;
- несколько теплых вещей, ночью у воды бывает прохладно (ветровка, тонкая шапка);
- удобную спортивную обувь;
- плащ или непромокаемую куртку на случай дождя, зонт не всегда может спасти Вас;
- обязательно возьмите с собой крем от загара, солнцезащитные очки, кепи или панаму- солнце на Енисее из-за чистоты атмосферы очень яркое;
- во время прогулок на теплоходе интересно рассматривать берег в бинокль;
- советуем взять с собой видео- и фототехнику
- не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
- средства личной гигиены;
- полотенце;
- репелленты;
- купальник (для женщин, плавательные плавки для мужчин).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Может ли измениться программа?
По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.