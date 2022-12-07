Енисейский тур: Енисей и Ангара

Непродолжительный комбинированный тур в Енисейск

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Непродолжительный комбинированный тур в Енисейск.

Город Енисейск называют “музеем под открытым небом”, городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

В первые два дня Вы посетите достопримечательности и музеи Енисейска, а также отправитесь на пикник на Монастырское озеро. Далее Вас ждет мини-круиз по Енисею и увлекательное прохождение Казачинского порога. Вы увидите место слияние Енисея и Ангары, живописные скалы и изумительной красоты острова.
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Ближайшие даты:
9
июл
16
июл
23
июл
22
авг

Что вас ожидает:

Музей рубанка
Музей рубанка
Увидим единственная коллекцию рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса
Святое енисейское озеро
Святое енисейское озеро
Побываем в прекрасном месте для отдыха и купания – на Монастырском озере
Мини-круиз по Енисею
Мини-круиз по Енисею
Насладимся завораживающей красотой берегов реки, расслабляясь на борту теплохода

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей Рубанка

07:45 Сбор группы у гостиницы "Огни Енисея" (адрес ул. Дубровинского д. 80).

08:00 Отъезд на туристическом автобусе в г. Енисейск, путь лежит через трассу краевого значения "Енисейский тракт", которая соединяет северные районы Красноярского края.

Проходит из Красноярска через Лесосибирск и завершается в Енисейске.

Длина трассы 345 км.

Автодорога проходит через множество населенных пунктов, ранее ямщицкие села, основанные казаками.

Открывались купеческие лавки, ямщицкие станции, таверны.

По пути проезжаем с. Казачинское.

Далее следуем до "Стрелки" – место впадения Ангары в Енисей.

Много красивых легенд сложено о красавице Ангаре, единственной дочери старика Байкала, и могучем красавце Енисее.

Обед-пикник на природе.

Прибытие в Енисейск.

Экскурсия в частный Музей рубанка.

Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса.

Размещение в гостинице «Енисейская».

Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер.

Ужин.

Дорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей РубанкаДорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей РубанкаДорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей РубанкаДорога в Енисейск. Стрелка. Частный музей Рубанка
2 день

Монастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак.

10:00 Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

В заезд с 22.08 посещение Енисейского краеведческого музея (в остальные заезды с 09.07, 16.07 и 23.07 этот день попадает на понедельник, а в понедельник в музее выходной).

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин.

Монастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. ЕнисейскуМонастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. Енисейску
3 день

Круиз на теплоходе: Енисейск - Красноярск

Завтрак.

Освобождение номеров.

Отправление до причала.

Посадка на пассажирский рейсовый т/х "А. Матросов"/"В. Чкалов", отправление из Енисейска в г. Красноярск.

Размещение в 2-х местных каютах I класса.

Обед.

Экскурсия по теплоходу, путевая информация.

Ужин.

Круиз на теплоходе: Енисейск - КрасноярскКруиз на теплоходе: Енисейск - КрасноярскКруиз на теплоходе: Енисейск - КрасноярскКруиз на теплоходе: Енисейск - Красноярск
4 день

Продолжение круиза: прохождение Казачинского порога. Завершение тура

Прохождение Казачинского порога – самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска).

Его длина 4 км.

Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине.

Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки.

Русло Енисея в пороге сужается до 350 м, а судовой ход – до 70 м.

Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости!

Многие художники неоднократно писали его виды.

Порог зарождается у Каменного мыса.

Вода в Енисее шумит и пенится у камней.

Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу.

У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская.

Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары.

Завтрак.

Обед.

Путевая информация.

Ужин.

20:00 Прибытие в Красноярск на речной вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи, 2-х местное размещение, удобства на этаже) и на теплоходе (1 ночь).

Доплата за номер с удобствами в гостинице "Енисейская" (2 ночи) – 4 000 руб. /чел. (2-х местное размещение)

Заезды 09.07-12.07, 23.07-26.07 – выполняет теплоход А. Матросов.

Заезды 16.07-19.07, 22.08-25.08 – выполняет теплоход В. Чкалов.

Варианты проживания

Теплоход «В. Чкалов»

1 ночь

Заезды 16.07-19.07, 22.08-25.08

Теплоход «В. Чкалов» - трехпалубный теплоход, был построен в Германии. В каютах есть умывальник с горячей и холодной водой, мягкий диван, шкаф для одежды. Душевые и туалетные кабины расположены на палубах. К вашим услугам: ресторан, ресторан-бар (работает в вечернее время), читальный салон, музыкальный салон, буфет, гладильная комната.

I класс, верхняя палуба (15 кают) – одноместные каюты.
I класс, средняя палуба (25 кают) – двухместные каюты.

За дополнительную плату:

Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Теплоход «В. Чкалов»Теплоход «В. Чкалов»

Теплоход «Александр Матросов»

1 ночь

Заезды 09.07-12.07, 23.07-26.07

Трехпалубный теплоход 588 проекта. Построен в Германии в 1954 г., в том же году поступил на Енисей, и с 1954 г. работает на линии Красноярск-Дудинка, Норильск-Дудинка-Красноярск. Скорость – 23 км/ч, пассажировместимость – 250 человек.

Каюты на теплоходе, за исключением кают класса люкс, без удобств – только небольшой шкаф, кровать, в каютах 1 класса – раковина с горячей и холодной водой, душ и туалет находятся на палубе. Для зарядки электроприборов желательно иметь свой удлинитель с розетками.

Трехразовое питание осуществляется в 2 ресторанах: на главной и верхней палубах. Также на теплоходе есть бар, в меню которого представлены алкогольные и безалкогольные напитки и закуски.

Провести время с близкими и друзьями можно не только на палубе, но и в салонах на средней палубе: в читальном и музыкальном. Развлекательная программа на борту не предусмотрена.

За дополнительную плату:

Каюта «Люкс» - 2-х комнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, диван, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Каюта п/люкс - однокомнатная каюта, расположена на верхней палубе.
В каюте: 2-спальная кровать, столик, холодильник, телевизор, ванная комната с туалетом, душем и умывальником, обзорные окна.

Теплоход «Александр Матросов»Теплоход «Александр Матросов»

Гостиница «Енисейская»

2 ночи

Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х, 3-х местное. Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами. В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже.

Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»Гостиница «Енисейская»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речные билеты на рейсовый пассажирский теплоход (в каюте 1 класса)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музей
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание
  • Размещение в гостинице «Енисейская» в номере с удобствами на этаже
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярска и обратно
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для того, чтобы во время путешествия Вам всегда было удобно, мы советуем Вам взять с собой в дорогу:

  • удобную, не мнущуюся одежду;
  • несколько теплых вещей, ночью у воды бывает прохладно (ветровка, тонкая шапка);
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ или непромокаемую куртку на случай дождя, зонт не всегда может спасти Вас;
  • обязательно возьмите с собой крем от загара, солнцезащитные очки, кепи или панаму- солнце на Енисее из-за чистоты атмосферы очень яркое;
  • во время прогулок на теплоходе интересно рассматривать берег в бинокль;
  • советуем взять с собой видео- и фототехнику
  • не лишними будут привычные для Вас лекарства от головной боли, желудка и т. п., а так же специфические лекарства;
  • средства личной гигиены;
  • полотенце;
  • репелленты;
  • купальник (для женщин, плавательные плавки для мужчин).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

По погодным условиям, угрожающим жизни и здоровью туристов, программа маршрута будет изменена!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
7 дек 2022
В целом - всё хорошо. Особенно доброта и патриотизм (в настоящем смысле этого слова) встреченных мною людей - они так увлеченно рассказывают о своем крае, городе, музее!!! Спасибо им большое! Некоторые вещи приятно удивили. Например, мой групповой тур оказался … индивидуальным - группа на даты моего тура не набралась, но тур не отменили. В этом были свои плюсы и свои минусы. Из плюсов - индивидуальный экскурсовод, индивидуальный водитель. Из минусов - переезд Красноярск - Енисейск и обратно на рейсовом междугороднем автобусе (вместо туристического) - это "удовольсвие" ниже среднего. Он едет 6 часов (со всеми остановками), в нем тесно, особенно в холодное время года. Жесть… Так же есть куда улучшаться организаторам в области наполнения тура. Было пару вечеров, когда абсолютно не было чем заняться. Например, в Енисейске во второй половине дня. Весь город исхожен вдоль и поперек, музеи осмотрены, делать нечего, даже пообщаться особо не скем (я в гостинице был единственным гостем). Со скуки съездил на "монастырское" озеро (название точно не помню) - зря потраченные деньги. Видимо, не стоило это делать в это время года. Далее, не совсем понял, почему столько доплачивал за одиночное проживание? И в Красноярске, и в Енисейске в гостиницах есть одноместные номера / тарифы, которые практически ничем не отличаются от тарифов двухместного размещения. Ну да ладно, буду считать это платой за индивидуальное экскурсионное обслуживание))) А в целом, я доволен! Рекомендую!
Г
21 сен 2022
Общение с сотрудниками Большой страны успешное
Г
19 сен 2022
Туроператор сделал все возможное, чтобы заменить несостоявшиеся по погодным условиям экскурсии. Все музеи и экскурсии по маршруту были интересными и познавательными, кроме экскурсии по Красноярску. Стояли на одном месте по 20 минут, услышали много ненужной информации, а достопримечательностей увидели мало.

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