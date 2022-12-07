2 день

Монастырское озеро. Обзорная экскурсия по г. Енисейску

Завтрак.

10:00 Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска.

Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения.

Прекрасное место для отдыха и купания.

Обед.

Обзорная экскурсия по г. Енисейску.

В заезд с 22.08 посещение Енисейского краеведческого музея (в остальные заезды с 09.07, 16.07 и 23.07 этот день попадает на понедельник, а в понедельник в музее выходной).

Енисейск – расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска.

Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры.

Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора.

Каменная гражданская застройка Енисейска – это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях.

Ужин.