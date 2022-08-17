С 15:00 и до глубокой ночи — заезд в лагерь.
Ставим палатки, обустраиваемся.
После ужина устроим мини-знакомство семей.
Вечер у костра. Отбой.
После зарядки и вкусного завтрака нас ждет квест-игра «Знакомство с лагерем».
В процессе узнаем о важных «точках» в лагере.
Погрузимся в ситуации, которые могут произойти с детьми и взрослыми в течение 10 дней.
Выйдем из игры почти родными. Обед готов!
Те, кому нужно — отправляются на тихий час.
Взрослые и бессонные играют в тихие игры или идут в радиальный поход.
После полдника программа по интересам.
Вас ждут мастер-классы и лекции.
Ужин, вечерний песенный костер.
Традиционные зарядка и завтрак плавно перетекают в клубы по интересам.
Йога, танцы, растяжка для тех, кто хочет подвигаться.
Дети постарше в веревочный городок, а малыши — на встречу с волшебным гостем!
Обед. Тихий час.
Вечером нас ждет общесемейная программа.
Фестиваль красок!
До тихого часа — стандартные процедуры от йоги до сказки.
После этого мы идем в общесемейный радиальный поход!
2х-часовая прогулка с веселой игрой.
Вернемся в лагерь к полднику или к ужину.
Голодные и веселые!
После ужина банька и песенный вечер.
Сегодня в первой части дня всех ждет СЮРПРИЗ!
К нам приедет необычные гости!
В тихий час беседа-лекция для мам и мужской клуб для пап.
Вечер: йога, мастер-классы по творчеству, рисованию.
Детское творчество и игры.
Зарядка и завтрака.
Программа по интересам.
Обед и тихий час.
Семейный квест.
Вечером — сказка, костер и песни под гитару
Пикополия!
9.00 Завтрак.
10.30 Занятия по интересам и возрастам.
13.00 Обед.
14.00 – 16.00 Тихий час, время родителей: йога, школа массажа, лекции, мастер-классы.
16.00 Полдник.
16.30 – 18.30 Активность для всей семьи (квесты, веселые старты, байдарочные покатушки, мастер-классы, фестивали).
19.00 Ужин Баня, свободное время.
Сегодня последний день перед отъездом, а значит нас ждет прощальный вечер и что-то очень интересное!
Обнимаемся, обмениваемся контактами и поем у костра.
Завтра отъезд!
После завтрака проводится игра "Чистая Ладога", собираем лагерь и разъезжаемся. До новых встреч!
Цена для участника: 27 600 ₽
Скидки для детей:
От 1 до 2 лет 5 300 ₽
От 3 до 4 лет 11 800 ₽
От 5 до 7 лет 15 600 ₽
От 8 до 12 лет 17 200 ₽
Тур предусматривает проживание в палатке
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить рюкзак штурмовой (20-35 литров).
14200 руб. – до 12 лет;
11200 руб. – до 7 лет;
9000 руб. – до 4х лет;
4000 руб. – до 2х лет;
бесплатно – до 11 месяцев.
Лагерь располагается в Моторной бухте под Приозерском.
Электричка+такси:
На электричке едем до станции "Приозерск" (около 360 рублей), а дальше садимся в такси на привокзальной площади и едем до Моторинской бухты (стоимость от 400 до 450 рублей за машину). От места высадки такси - 20 минут пешком до лагеря. Идете по указателям
Автомобиль:
Двигаемся по Приозерскому шоссе до поселка Ларионово, в Ларионово поворачиваем направо на трассу Р33 и движемся ПОЧТИ 7 километров через деревню Снетково до съезда (налево) к лагерю.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.