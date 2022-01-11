Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области

На северо-востоке Ленинградской области, в Подпорожском

4.7
3 отзыва
На северо-востоке Ленинградской области, в Подпорожском, Лодейнопольском и Бокситогорском районе, на границе с Карелией и Вологодчиной издавна обитали вепсы – летописная весь, финно-угорский народ, родственный карелам и ижоре.

Мы приглашаем вас отправиться в гости к вепсам! Тур будет интересен всем категориям туристов, в нем хорошо сочетаются природа, этнография, краеведение, а также гастрономические элементы!
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Страна Вепсов. Шедевры зодчества Присвирья. Экскурсионный тур по Ленинградской области
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Традиционные экскурсии
Традиционные экскурсии
Посетим архитектурные шедевры деревянного зодчества, узнаем кто такие вепсы, проникнемся их радушием, традициями и местными обычаями
Мастер-классы
Мастер-классы
Научимся делать обрядовых вепсских кукол и разговаривать на вепсском языке
Фермерская усадьба
Фермерская усадьба
Посетим деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком, и сможем приобрести экологически чистые продукты

Программа тура по дням

1 день

Свирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классы

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".

Переезд в Лодейное поле. По дороге трассовая экскурсия.

Посещение краеведческого музея.

Экспозиция музея рассказывает о традиционном быте крестьян Присвирья в XIX– начале XX в., об истории развития города, известных уроженцах Лодейного поля, военных действиях на Петрозаводско-Свирском направлении в годы Великой Отечественной войны.

Прогулка по набережной реки Свирь.

Осмотр домика Петра I, обустроенной набережной с памятниками Петровской верфи, Свирской победы и памятника 200-летия открытия Антарктиды, памятника Приказ.

Посещение новой кафедральной церкви Петра и Павла.

Переезд в г. Свирьстрой, осмотр с берега Свири Нижне-Свирской ГЭС.

Обед в Подпорожье (за доп. плату).

Переезд в село Винницы, негласную столицу Вепсарии.

Интерактивная программа в Вепсском культурном центре.

Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу: живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах.

Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке.

Также для вас выступит народный ансамбль.

Чаепитие с вепсской калиткой от местных жителей.

Переезд в Подпорожье.

20:30 Размещение в гостинице.

Свирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классыСвирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классыСвирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классыСвирь, Свирьстрой, село Винницы, мастер-классы
2 день

Гоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки

Завтрак.

Переезд в Гоморовичи.

Осмотр часовни св. Николая Чудотворца.

Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в.

Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири.

Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека.

Переезд в Юксовичи.

Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах.

Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году.

Храм был освящён св. Афанасием Сяндебским, келейником Александра Свирского.

Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.

Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в.

Переезд в Вознесение.

Посёлок расположен у переправы через Свирь в районе её истока.

До 1764 г. на правом берегу Свири действовал Вознесенский монастырь, от которого и произошло нынешнее название посёлка.

Также вы увидите Обводной Онежский канал и необычный памятник В. И. Ленину "начитанный Ленин".

Осмотр оригинальных деревянных скульптур на набережной.

Переправа на пароме через Свирь.

Переезд в Щелейки.

Вкусный и сытный обед в кафе (за доп. плату).

Осмотр церкви Дмитрия Солунского.

Село находится прямо на берегу Онежского озера.

В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки.

Одна из них начинается прямо от впечатляющего храма Дмитрия Мироточивого (Солунского) – главной достопримечательности села.

Деревянная пятиглавая церковь построена в конце XVIII в., имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую звонницу.

Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера.

Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской.

Переправа на пароме через Свирь.

Возвращение в Подпорожье в гостиницу.

Гоморовичи, Юксовичи, Вознесение, ЩелейкиГоморовичи, Юксовичи, Вознесение, ЩелейкиГоморовичи, Юксовичи, Вознесение, ЩелейкиГоморовичи, Юксовичи, Вознесение, Щелейки
3 день

Подпорожье, Важины, Заозерье, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, отъезд

8:00 Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Подпорожью с остановкой на смотровой площадке, с которой открывается потрясающе красивый вид на реку Свирь.

Переправа через реку Свирь по плотине Верхнесвирской ГЭС.

Переезд в Важины/деревня Курпово.

Осмотр Воскресенской церкви на живописном берегу реки Важинки.

Это единственный известный деревянный храм, основанный на срубе с десятью гранями.

Церковь основательно перестраивалась в XIX в. и представляет собой необычную и не вполне естественную смесь традиций северного деревянного зодчества и классицистической архитектуры.

Переезд в Согиницы.

Посещение Согинского погоста с шатровым храмом св. Николая.

Редкой красоты церковь св. Николая Чудотворца XVII в. – едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы.

Рядом — построенная в середине XIX в. церковь св. пророка Илии.

Здесь можно набрать чистой родниковой воды.

Памятник архитектуры федерального значения расположен в долине двух рек, когда-то здесь было большое село, но на данный момент постоянное население поселка – всего 13 человек.

Переезд в Заозерье – часовня Петра и Павла VII века со звонницей на высоком берегу Вачозера – самого крупного озера в Подпорожском районе.

В часовне сохранилось уникальное слюдяное окошко! У вас также будет возможность подняться на звонницу.

Переезд в Посад.

«Церковь-пряник со ставенками» Афанасия Александрийского.

Церковь с шатровой звонницей и луковичной главкой с крестом действует и приписана к Свято-Троицкому Александро-Свирскому мужскому монастырю.

Переезд в Волнаволок, расположенный на берегу озера Пидьма.

Осмотр Покровской часовни.

В 2006 году здесь была построена деревянная Покровская часовня на месте сгоревшего ансамбля церквей Покрова Божьей Матери и св. Василия Великого.

Любопытно, как современные мастера интерпретируют традиции деревянного зодчества прошлых столетий.

Переезд в деревню Пидьма, Преображенская церковь.

В начале XIX века в устье реки Пидьма в 1830 год в в селе Пидьме была построена каменная церковь, дошедшая до наших дней, старейшая каменная (кирпичная) церковь Подпорожского района, объект культурного наследия, как и старая деревянная, построенная в 1696 году и утраченная в годы ВОВ, она была освящена во имя Преображения Господня.

Церковь была закрыта в 1937 г по решению советского правительства.

Во время Великой Отечественной Войны при авианалете, храм утратил колокола.

В 1950 г. при переделке здания под сельский клуб, была разрушена и сама башня колокольни.

В 2003 г. здесь произошел крупный пожар.

В период с 2007 по 2009 гг. храм отреставрирован членом Совета Федерации – А. Ю. Молчановым.

Обед в кафе (за доп. плату).

Отправление на автобусе в С. -Петербург.

По пути остановка в “Фермерской усадьбе.

«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.

На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Прибытие в С. -Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.

Подпорожье, Важины, Заозерье, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, отъездПодпорожье, Важины, Заозерье, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, отъездПодпорожье, Важины, Заозерье, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, отъездПодпорожье, Важины, Заозерье, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Гостиница “У Максимыча”
двухместный15 950
трехместный15 950
одноместный19 150

Указанные гостиницы по независящим от компании причинам могут быть заменены на гостиницы с аналогичным уровнем комфортности.

Варианты проживания

Гостиница «У Максимыча»

2 ночи

Мини-гостиница «У Максимыча» расположена в городе Подпорожье. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут посетить ресторан.

В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и платяной шкаф. В номерах мини-гостиницы имеется собственная ванная комната, работает бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»Гостиница «У Максимыча»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в комфортных номерах с удобствами
  • Питание: завтраки
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида
  • Интерактивная программа в Винницах
  • Чаепитие с калиткой в вепсском селе Винницы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • 3 обеда по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура – 1 650 руб.
  • Входные билеты в краеведческий музей Лодейного Поля – 150 рублей
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо иметь удобную, желательно – непромокаемую обувь и теплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.

При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский полис

Летом в теплую погоду рекомендуем взять купальник - есть возможность искупаться в Онежском озере

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где начинается и заканчивается тур?

Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.

Как организовано питание в туре?

Завтраки подаются в отеле и включены в стоимость. Обеды можно заказать при бронировании тура за дополнительную плату – 1 650р.

Ужины: в отеле «У Максимыча» нет возможности поужинать. Будет предоставлена возможность посетить магазин, купить продукты для ужина (в гостинице есть микроволновая печь) или гид вас сориентирует, где ближайшее кафе.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
11 янв 2022
Поездка прекрасно организована. Очень образованный и доброжелательный гид. Спасибо.
И
16 янв 2023
Отличное сопровождение в течение всего времени, грамотные специалисты, доступные консультации. Могу сказать только спасибо.
Е
12 янв 2023
Всё замечательно, гид только не очень понравился. Пугал лишнего, в т. ч. долгими прогулками (по полчаса - это не долго), скоростью на снегоходах и оленях (не быстро и коротко), опасностью на берегу Териберки (да всё там спокойно), злым гидом в саамской деревне (вообще спокойный). Как-то мешало настроиться на получение впечатлений. Но организовано всё замечательно, четко по графику, все пункты программы состоялись. Молодцы, благодарность!

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