Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".
Переезд в Лодейное поле. По дороге трассовая экскурсия.
Посещение краеведческого музея.
Экспозиция музея рассказывает о традиционном быте крестьян Присвирья в XIX– начале XX в., об истории развития города, известных уроженцах Лодейного поля, военных действиях на Петрозаводско-Свирском направлении в годы Великой Отечественной войны.
Прогулка по набережной реки Свирь.
Осмотр домика Петра I, обустроенной набережной с памятниками Петровской верфи, Свирской победы и памятника 200-летия открытия Антарктиды, памятника Приказ.
Посещение новой кафедральной церкви Петра и Павла.
Переезд в г. Свирьстрой, осмотр с берега Свири Нижне-Свирской ГЭС.
Обед в Подпорожье (за доп. плату).
Переезд в село Винницы, негласную столицу Вепсарии.
Интерактивная программа в Вепсском культурном центре.
Вы посетите колоритный Вепсский культурный центр, где для вас проведут насыщенную программу: живой рассказ о вепсах с посещением музея, посещение Вепсского фольклорного центра, где вы познакомитесь с укладом жизни вепсов, поучаствуете в различных мастер-классах.
Вас научат делать обрядовых вепсских кукол, разговаривать на вепсском языке.
Также для вас выступит народный ансамбль.
Чаепитие с вепсской калиткой от местных жителей.
Переезд в Подпорожье.
20:30 Размещение в гостинице.
Завтрак.
Переезд в Гоморовичи.
Осмотр часовни св. Николая Чудотворца.
Скромная деревянная клетская часовня с притвором и крыльцом построена ориентировочно в XVIII в.
Примечательно, что ранее часовня стояла на самом берегу Свири.
Однако из-за поднятия уровня воды часовню стало подтапливать, и решением местных властей ее перенесли в деревню Гоморовичи, где по переписи проживает всего 4 человека.
Переезд в Юксовичи.
Осмотр церкви св. Георгия в Юксовичах.
Мы увидим самую древнюю из стоящих на своём месте и третью по возрасту из сохранившихся деревянных церквей России – церковь св. Георгия Победоносца, построенную в 1496 году.
Храм был освящён св. Афанасием Сяндебским, келейником Александра Свирского.
Позже к храму была пристроена трапезная, охватывающая старое здание с трех сторон.
Рядом расположена скромная Сретенская церковь XIX в.
Переезд в Вознесение.
Посёлок расположен у переправы через Свирь в районе её истока.
До 1764 г. на правом берегу Свири действовал Вознесенский монастырь, от которого и произошло нынешнее название посёлка.
Также вы увидите Обводной Онежский канал и необычный памятник В. И. Ленину "начитанный Ленин".
Осмотр оригинальных деревянных скульптур на набережной.
Переправа на пароме через Свирь.
Переезд в Щелейки.
Вкусный и сытный обед в кафе (за доп. плату).
Осмотр церкви Дмитрия Солунского.
Село находится прямо на берегу Онежского озера.
В сторону озера круглый год открывается прекрасный вид, к нему спускаются дорожки.
Одна из них начинается прямо от впечатляющего храма Дмитрия Мироточивого (Солунского) – главной достопримечательности села.
Деревянная пятиглавая церковь построена в конце XVIII в., имеет внушительную, похожую на башню крепости, шатровую звонницу.
Свободное время для прогулки по берегу Онежского озера.
Здесь у нас есть шанс найти знаменитый шунгит, недаром онежская вода очень высокого качества: она чище ладожской и даже байкальской.
Переправа на пароме через Свирь.
Возвращение в Подпорожье в гостиницу.
8:00 Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Подпорожью с остановкой на смотровой площадке, с которой открывается потрясающе красивый вид на реку Свирь.
Переправа через реку Свирь по плотине Верхнесвирской ГЭС.
Переезд в Важины/деревня Курпово.
Осмотр Воскресенской церкви на живописном берегу реки Важинки.
Это единственный известный деревянный храм, основанный на срубе с десятью гранями.
Церковь основательно перестраивалась в XIX в. и представляет собой необычную и не вполне естественную смесь традиций северного деревянного зодчества и классицистической архитектуры.
Переезд в Согиницы.
Посещение Согинского погоста с шатровым храмом св. Николая.
Редкой красоты церковь св. Николая Чудотворца XVII в. – едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы.
Рядом — построенная в середине XIX в. церковь св. пророка Илии.
Здесь можно набрать чистой родниковой воды.
Памятник архитектуры федерального значения расположен в долине двух рек, когда-то здесь было большое село, но на данный момент постоянное население поселка – всего 13 человек.
Переезд в Заозерье – часовня Петра и Павла VII века со звонницей на высоком берегу Вачозера – самого крупного озера в Подпорожском районе.
В часовне сохранилось уникальное слюдяное окошко! У вас также будет возможность подняться на звонницу.
Переезд в Посад.
«Церковь-пряник со ставенками» Афанасия Александрийского.
Церковь с шатровой звонницей и луковичной главкой с крестом действует и приписана к Свято-Троицкому Александро-Свирскому мужскому монастырю.
Переезд в Волнаволок, расположенный на берегу озера Пидьма.
Осмотр Покровской часовни.
В 2006 году здесь была построена деревянная Покровская часовня на месте сгоревшего ансамбля церквей Покрова Божьей Матери и св. Василия Великого.
Любопытно, как современные мастера интерпретируют традиции деревянного зодчества прошлых столетий.
Переезд в деревню Пидьма, Преображенская церковь.
В начале XIX века в устье реки Пидьма в 1830 год в в селе Пидьме была построена каменная церковь, дошедшая до наших дней, старейшая каменная (кирпичная) церковь Подпорожского района, объект культурного наследия, как и старая деревянная, построенная в 1696 году и утраченная в годы ВОВ, она была освящена во имя Преображения Господня.
Церковь была закрыта в 1937 г по решению советского правительства.
Во время Великой Отечественной Войны при авианалете, храм утратил колокола.
В 1950 г. при переделке здания под сельский клуб, была разрушена и сама башня колокольни.
В 2003 г. здесь произошел крупный пожар.
В период с 2007 по 2009 гг. храм отреставрирован членом Совета Федерации – А. Ю. Молчановым.
Обед в кафе (за доп. плату).
Отправление на автобусе в С. -Петербург.
По пути остановка в “Фермерской усадьбе.
«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.
На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.
Прибытие в С. -Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Гостиница “У Максимыча”
|двухместный
|15 950
|трехместный
|15 950
|одноместный
|19 150
Указанные гостиницы по независящим от компании причинам могут быть заменены на гостиницы с аналогичным уровнем комфортности.
Мини-гостиница «У Максимыча» расположена в городе Подпорожье. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут посетить ресторан.
В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, холодильник, чайник, душ, бесплатные туалетно-косметические принадлежности и платяной шкаф. В номерах мини-гостиницы имеется собственная ванная комната, работает бесплатный Wi-Fi.
Необходимо иметь удобную, желательно – непромокаемую обувь и теплую одежду, чтобы ваша поездка была максимально комфортной.
При себе обязательно иметь Паспорт РФ и медицинский полис
Летом в теплую погоду рекомендуем взять купальник - есть возможность искупаться в Онежском озере
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.
Завтраки подаются в отеле и включены в стоимость. Обеды можно заказать при бронировании тура за дополнительную плату – 1 650р.
Ужины: в отеле «У Максимыча» нет возможности поужинать. Будет предоставлена возможность посетить магазин, купить продукты для ужина (в гостинице есть микроволновая печь) или гид вас сориентирует, где ближайшее кафе.