3 день

Подпорожье, Важины, Заозерье, Согиницы, Посад, Волнаволок, Пидьма, отъезд

8:00 Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Подпорожью с остановкой на смотровой площадке, с которой открывается потрясающе красивый вид на реку Свирь.

Переправа через реку Свирь по плотине Верхнесвирской ГЭС.

Переезд в Важины/деревня Курпово.

Осмотр Воскресенской церкви на живописном берегу реки Важинки.

Это единственный известный деревянный храм, основанный на срубе с десятью гранями.

Церковь основательно перестраивалась в XIX в. и представляет собой необычную и не вполне естественную смесь традиций северного деревянного зодчества и классицистической архитектуры.

Переезд в Согиницы.

Посещение Согинского погоста с шатровым храмом св. Николая.

Редкой красоты церковь св. Николая Чудотворца XVII в. – едва ли не единственный сохранившийся пример шатрового храма прионежской школы.

Рядом — построенная в середине XIX в. церковь св. пророка Илии.

Здесь можно набрать чистой родниковой воды.

Памятник архитектуры федерального значения расположен в долине двух рек, когда-то здесь было большое село, но на данный момент постоянное население поселка – всего 13 человек.

Переезд в Заозерье – часовня Петра и Павла VII века со звонницей на высоком берегу Вачозера – самого крупного озера в Подпорожском районе.

В часовне сохранилось уникальное слюдяное окошко! У вас также будет возможность подняться на звонницу.

Переезд в Посад.

«Церковь-пряник со ставенками» Афанасия Александрийского.

Церковь с шатровой звонницей и луковичной главкой с крестом действует и приписана к Свято-Троицкому Александро-Свирскому мужскому монастырю.

Переезд в Волнаволок, расположенный на берегу озера Пидьма.

Осмотр Покровской часовни.

В 2006 году здесь была построена деревянная Покровская часовня на месте сгоревшего ансамбля церквей Покрова Божьей Матери и св. Василия Великого.

Любопытно, как современные мастера интерпретируют традиции деревянного зодчества прошлых столетий.

Переезд в деревню Пидьма, Преображенская церковь.

В начале XIX века в устье реки Пидьма в 1830 год в в селе Пидьме была построена каменная церковь, дошедшая до наших дней, старейшая каменная (кирпичная) церковь Подпорожского района, объект культурного наследия, как и старая деревянная, построенная в 1696 году и утраченная в годы ВОВ, она была освящена во имя Преображения Господня.

Церковь была закрыта в 1937 г по решению советского правительства.

Во время Великой Отечественной Войны при авианалете, храм утратил колокола.

В 1950 г. при переделке здания под сельский клуб, была разрушена и сама башня колокольни.

В 2003 г. здесь произошел крупный пожар.

В период с 2007 по 2009 гг. храм отреставрирован членом Совета Федерации – А. Ю. Молчановым.

Обед в кафе (за доп. плату).

Отправление на автобусе в С. -Петербург.

По пути остановка в “Фермерской усадьбе.

«Фермерская усадьба» – это целый деревенский комплекс с рестораном, мастерскими, пекарней и мини-зоопарком.

На ферме выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и многое другое.

Прибытие в С. -Петербург к ст. метро "Ул. Дыбенко" ориентировочно в 22:00.