10:00-10:30 Встреча гостей на ж/д г. Симферополя.
11:30-12:00 Встреча в аэропорту г. Симферополя.
Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Обед (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок.
Знакомство с дворцовым комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить:
Экскурсии доступны за доп. плату, к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Размещение в одной из гостиниц города.
Завтрак в гостинице.
Сбор на экскурсию.
Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (доп. плата).
Переезд в Балаклаву.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной. Осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Свободный день.
Завтрак.
Сбор на экскурсию.
Переезд на западный берег Крыма.
Прибытие в Евпаторию.
Экскурсия «Малый Иерусалим» — маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО.
Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).
По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.
Обзорная экскурсия по Евпатории: Дувановская улица, памятник Токареву, городище Керкинитида, Евпаторийский театр и многое другое.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в регион Большой Ялты.
Путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г. Осмотрим Большой белый дворец, внутренние покои, памятник лидерам «Большой тройки» и Александру III, познакомимся с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Обед в кафе.
Переезд вЯлту.
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М. И. Пуговкину и многое другое.
Переезд Ялта-Симферополь через Ангарский перевал.
Обзор гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана.
Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в двухместном номере в гостинице Севастополя на 4 ночи.
|Взрослый
(2)
|Ребенок
5-11 лет
на осн. месте
|2 взрослых
(1+1 пенсионер 60+)
|2 взрослых (пенсионеры 60+)
|1-местное размещение
|Место в номере
|Место в номере пенсионер 60+
|Ребенок 5-11 лет на доп. месте
|22900
|20610
|22328
|21755
|28900
|22900
|21755
|16030
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Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.
По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.
Дети принимаются с 5 лет в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей.
Да, в нашем туре предусмотрены скидки: