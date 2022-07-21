Май 2022.

Мы много путешествуем. Предпочитаем ездить без туроператоров, но в это время года действует туристический кэшбек 20 процентов. Поэтому мы обратились к Большой Стране. Через 3 дня после оплаты нам вернули 20 процентов. Мы еще даже не успели уехать.

Участвовали в "Гранд-тур по Крыму"."Большая страна" в лице нашего менеджера Ольги Быковой приложила всю добросовестность для организации нашего путешествия. Никогда не бывает всё гладко, поэтому на этапе оформления все вопросы решались без заморочек и с пониманием, за что Ольге и коллективу БС спасибо 2 раза.

Тур состоял из круиза на микроавтобусе по самым интересным местам Крыма с ночёвками в нескольких городах. 17 человек в группе - это хорошо, не много и не мало. Так как в начале мая наплыв туристов был небольшой, нашу группу скомплектовали из двух разных туров, но похожих по содержанию. Программа почти не изменилась, за исключением одной экскурсии. Но организатор сделал всё, чтобы всем было максимально удобно. Путеводитель (экскурсовод) Крюков Андрей Николаевич и водитель Владимир показали на что они способны! Молодцы! Гид грамотнейший человек. Знает всё и больше… 8 дней рассказывал, показывал, мог ответить на любой вопрос даже не по теме. А Владимир специалист в езде по "серпантину". Это интересные моменты в путешествиях. Единственное, что хотелось бы добавить к сервису, это Wi-Fi в микроавтобусе. Но это скорее всего не водителя проблема. Нам пользование мобильным интернетом показалось дороговатым, или я "жмот". Поэтому решали инетные вопросы в гостинице либо в многочисленных кафешках. Если закачать в мобильные приложения карты Оффлайн, то вообще не составит труда без интернета ориентироваться самостоятельно. Отели были вполне достойные. Ночью иногда включали кондиционер на обогрев помещения. Быстро и тепло. Банкоматами не пользовались. Обходились пластиковыми картами. Иногда просили наличные, их там любят. Поэтому нужно иметь с собой наличные для покупок на улицах и на всякий случай.

Будучи в Крыму не забудьте посетить главное место – СЕВАСТОПОЛЬ. Это обязательно. Очень рекомендуем:

1. Балаклавскую бухту с восхождением на обзорную высоту. Там же морское путешествие на кораблике вдоль побережья (в мае был холодный ветер, нужно взять курточку. Кто не побрезгует, может укутаться в одеяло. имеющееся на судне.)

2. Балаклавский подземный музейный комплекс (это, своими словами, база подводных лодок и ядерный арсенал - грандиознейший обьект).

3. Ласточкино гнездо - снаружи интереснейшее место, а по откликам очевидцев внутри нечего делать.

4. В Бахчисарае впечатляет Комплекс Ханского Дворца; Свято-Успенский пещерный монастырь.

Все 8 дней заполнены интересными экскурсиями. Иногда нам выделяли время для самопрогулки.

Рекомендую Сообщество туроператоров "Большая Страна", как проверенное и надежное. То же самое относится и к принимающей стороне. Всем заслуженное спасибо