Крымская кругосветка на Новый год

Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по новогоднему Крыму

5
3 отзыва
Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по новогоднему Крыму! Невероятные пейзажи морских городов, древние храмовые комплексы и объекты наследия ЮНЕСКО, уютные улочки и величественные утёсы — лишь малая часть впечатлений, которые вас ждут в этой программе.
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Крымская кругосветка на Новый год
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Пейзажи морских городов
Пейзажи морских городов
Познакомимся с известными городами Крыма и удивимся невероятным видам
Новый год
Новый год
Встретим Новый год в теплой компании с видом на море
Дегустация
Дегустация
Попробуем крымские вина разных марок
Малый Иерусалим
Малый Иерусалим
Пройдём по маршруту, рекомендованному к посещению ЮНЕСКО
Красивейшие дворцы и храмы
Красивейшие дворцы и храмы
Увидим Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Крестовоздвиженский храм и сделаем самые красивые фотографии!
Отдых в комфортном темпе
Отдых в комфортном темпе
Самостоятельно распланируем себе день отдыха и займёмся тем, что больше нравится

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия по Бахчисараю

10:00-10:30 Встреча гостей на ж/д г. Симферополя.

11:30-12:00 Встреча в аэропорту г. Симферополя.

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Обед (с элементами крымско-татарской кухни) и дегустация крымских вин разных марок.

Знакомство с дворцовым комплексом Ханского дворца – резиденцией династии Гиреев и единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить:

  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони»;
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно);
  • Кофейню-музей «Дегирмен».

Экскурсии доступны за доп. плату, к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.

Встреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по БахчисараюВстреча группы. Экскурсия по Бахчисараю
2 день

Обзорная экскурсия по Севастополю и Балаклавской набережной

Завтрак в гостинице.

Сбор на экскурсию.

Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический», включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места крещения Князя Владимира.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941 – 1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

По желанию, предлагаем совершить морскую прогулку по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (доп. плата).

Переезд в Балаклаву.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной. Осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Севастополю и Балаклавской набережнойОбзорная экскурсия по Севастополю и Балаклавской набережнойОбзорная экскурсия по Севастополю и Балаклавской набережнойОбзорная экскурсия по Севастополю и Балаклавской набережной
3 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Свободный деньСвободный день
4 день

Евпатория

Завтрак.

Сбор на экскурсию.

Переезд на западный берег Крыма.

Прибытие в Евпаторию.

Экскурсия «Малый Иерусалим» — маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО.

Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).

По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.

Обзорная экскурсия по Евпатории: Дувановская улица, памятник Токареву, городище Керкинитида, Евпаторийский театр и многое другое.

ЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпаторияЕвпатория
5 день

Ливадия - Гурзуф - Симферополь. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд в регион Большой Ялты.

Путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с Ливадийским дворцом – летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г. Осмотрим Большой белый дворец, внутренние покои, памятник лидерам «Большой тройки» и Александру III, познакомимся с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Обед в кафе.

Переезд вЯлту.

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, старинные улочки, памятник Дама с собачкой, памятник М. И. Пуговкину и многое другое.

Переезд Ялта-Симферополь через Ангарский перевал.

Обзор гор Чатыр-Даг и Демерджи, остановка у Кутузовского фонтана.

Прибытие в аэропорт г. Симферополя к 15:30 – 16:00, на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 – 17:00.

Отъезд.

Ливадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. ОтъездЛивадия - Гурзуф - Симферополь. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухместном номере в гостинице Севастополя на 4 ночи.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения, руб:

Взрослый
(2)		Ребенок
5-11 лет
на осн. месте		2 взрослых
(1+1 пенсионер 60+)		2 взрослых (пенсионеры 60+)1-местное размещениеМесто в номереМесто в номере пенсионер 60+Ребенок 5-11 лет на доп. месте
2290020610223282175528900229002175516030

Акция! При бронировании и оплате тура до 01.10.2022 скидка — 1000 руб.

Варианты проживания

Отель Атлантика

4 ночи

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

Отель АтлантикаОтель АтлантикаОтель АтлантикаОтель АтлантикаОтель Атлантика

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (2 обеда, 4 завтрака)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи (дегустация в Бахчисарае, Ханский и Ливадийский дворцы, Херсонес, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Евпатории, Ялте)
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Факультативные экскурсии:
  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони», взр. /реб. – 700/500 руб
  • Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (самостоятельно)
  • Кофейня-музей «Дегирмен» — 400 руб.
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте — от 500 руб
Место начала и завершения?
г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимые документы
  • Общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет.

Дети принимаются с 5 лет в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей.

Есть ли скидки в туре?

Да, в нашем туре предусмотрены скидки:

  • Для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
  • Скидка 1000 руб. при бронировании и оплате до 01.10.2022.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
21 июля 2022
Организация на высшем уровне. Документы оформили быстро, операторы приветливые, вежливые, отзывчивые.
А
16 июля 2022
Май 2022.
Мы много путешествуем. Предпочитаем ездить без туроператоров, но в это время года действует туристический кэшбек 20 процентов. Поэтому мы обратились к Большой Стране. Через 3 дня после оплаты нам вернули 20 процентов. Мы еще даже не успели уехать.
Участвовали в "Гранд-тур по Крыму"."Большая страна" в лице нашего менеджера Ольги Быковой приложила всю добросовестность для организации нашего путешествия. Никогда не бывает всё гладко, поэтому на этапе оформления все вопросы решались без заморочек и с пониманием, за что Ольге и коллективу БС спасибо 2 раза.
Тур состоял из круиза на микроавтобусе по самым интересным местам Крыма с ночёвками в нескольких городах. 17 человек в группе - это хорошо, не много и не мало. Так как в начале мая наплыв туристов был небольшой, нашу группу скомплектовали из двух разных туров, но похожих по содержанию. Программа почти не изменилась, за исключением одной экскурсии. Но организатор сделал всё, чтобы всем было максимально удобно. Путеводитель (экскурсовод) Крюков Андрей Николаевич и водитель Владимир показали на что они способны! Молодцы! Гид грамотнейший человек. Знает всё и больше… 8 дней рассказывал, показывал, мог ответить на любой вопрос даже не по теме. А Владимир специалист в езде по "серпантину". Это интересные моменты в путешествиях. Единственное, что хотелось бы добавить к сервису, это Wi-Fi в микроавтобусе. Но это скорее всего не водителя проблема. Нам пользование мобильным интернетом показалось дороговатым, или я "жмот". Поэтому решали инетные вопросы в гостинице либо в многочисленных кафешках. Если закачать в мобильные приложения карты Оффлайн, то вообще не составит труда без интернета ориентироваться самостоятельно. Отели были вполне достойные. Ночью иногда включали кондиционер на обогрев помещения. Быстро и тепло. Банкоматами не пользовались. Обходились пластиковыми картами. Иногда просили наличные, их там любят. Поэтому нужно иметь с собой наличные для покупок на улицах и на всякий случай.
Будучи в Крыму не забудьте посетить главное место – СЕВАСТОПОЛЬ. Это обязательно. Очень рекомендуем:
1. Балаклавскую бухту с восхождением на обзорную высоту. Там же морское путешествие на кораблике вдоль побережья (в мае был холодный ветер, нужно взять курточку. Кто не побрезгует, может укутаться в одеяло. имеющееся на судне.)
2. Балаклавский подземный музейный комплекс (это, своими словами, база подводных лодок и ядерный арсенал - грандиознейший обьект).
3. Ласточкино гнездо - снаружи интереснейшее место, а по откликам очевидцев внутри нечего делать.
4. В Бахчисарае впечатляет Комплекс Ханского Дворца; Свято-Успенский пещерный монастырь.
Все 8 дней заполнены интересными экскурсиями. Иногда нам выделяли время для самопрогулки.
Рекомендую Сообщество туроператоров "Большая Страна", как проверенное и надежное. То же самое относится и к принимающей стороне. Всем заслуженное спасибо
Т
30 мая 2022
Быстрота, четкость, профессионализм, быстрые ответы на вопросы, доброжелательность, связь с клиентом по различным ситуациям. Все это приводит к тому, чтобы запланировать какие-то новые туры. По туру общалась с Юлей Ростовщиковой и Екатериной. Спасибо за вашу работу

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