Об экскурсии

Мы предлагаем вам насыщенную и интересную экскурсию в компании единомышленников. Вы увидите и оцените красоту девственного леса, невероятные пейзажи крымских гор, быстрые холодные реки и природные ванны, узнаете любопытные тайны подземного Крыма и отведаете прекрасные блюда восточной кухни.

Программа

Гора Чатыр-Даг

Эта гора станет нашим первым пунктом. Мы поднимаемся на высоту более 1000 метров примерно на 20 минут. Это пятая по высоте гора в Крыму, выше Ай-Петри. С нее вы увидите фантастическую панораму крымских гор и наивысшую точку Крыма – Роман-Кош, а также поселок Научный и знаменитую Крымскую обсерваторию. Чатыр-Даг позволит вам прочувствовать его необыкновенную атмосферу, вы побываете будто бы в другом мире. Это мир карстовых воронок и котловин, карровых полей и гребней, гротов и пещер. Вы увидите низкорослые леса, пышное цветение трав и многообразных цветов, и, конечно, насладитесь чистым горным воздухом.

Пещера Эмине-Баир-Хосар

Эта карстовая пещера вертикального типа расположена недалеко от Мраморной пещеры на нижнем плато массива Чатыр-Даг. Она завораживает своей диковинной красотой и таинственной атмосферой. Пещере более 10 млн. лет, а ее длина более двух километров! В переводе с тюркского ее название означает «колодец на склоне возле дуба». Нас же ждет маршрут длиной 850 метров по экскурсионным залам пещеры (1, 5 часа).

Спуск и обед

Далее нас ждет остановка у подножия Чатыр-Дага в уютном кафе «Привал», где готовят очень вкусные восточные блюда. На месте – просторное помещение, приветливый и внимательный персонал, радушные хозяева, для детей белки в клетке, сказочная детская площадка с качелями и избушкой на курьих ножках!

После, отдохнув и подведя итог первой половине экскурсии, отправляемся в Сказочную долину Красных пещер. Переезд займет 15-20 минут.

Урочище «Кизил-Коба» и Су-Учхан

Самая протяженная пещера Крыма, которая является памятником Республиканского значения. Вы увидите уникальные дубово-грабовые леса и чистейший водопад Су-Учхан, которые дополняют красоту здешних мест.

Водопад Су-Учхан срывается с туфовой площадки высотой 25 метров. Он очень живописен и неординарен: рядом с мощными потоками — тонкие струйки, а дальше ряд красивых каскадов. Температура воды составляет от +9С до +12С в жаркий летний день. Тем не менее, это не является преградой для желающих искупаться. Такая вода обладает бодрящим, освежающим эффектом, а, по мнению многих, даже омолаживающим! Это уникальное, сакральное место, которые многие желают посетить. Люди считают это место местом силы, считается, что здесь встречаются дух земли и дух неба. У крымчан – это одно из любимых мест отдыха, куда они приезжают в одиночку и семьями пообщаться с природой и набраться сил.