Экскурсии на автобусе в Евпатории

Найдено 8 экскурсий в категории «На автобусе» в Евпатории, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Путешествие в Бахчисарай
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
8 отзывов
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 7:55
15 июня в 07:55
22 июня в 07:55
1 500 за человека
Поездка в парк львов «Тайган»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
30 июня в 07:45
7 июля в 07:45
1 500 за человека
Тур в Свято-Троицкий монастырь
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По пятницам в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
1 300 за человека
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
5 отзывов
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: чт вс в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
1 600 за человека
Обзорная экскурсия по Евпатории
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700 за человека
Калейдоскоп Тавриды
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Калейдоскоп Тавриды - групповая экскурсия по Крымским горам и достопримечательностям
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
Завтра в 08:15
16 июня в 08:15
2 000 за человека
Поездка в Судак и Новый Свет
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Поездка в Судак и Новый Свет: Генуэзская крепость, тропа Голицына, морская прогулка
Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет. Посетите Генуэзскую крепость, пройдитесь по тропе Голицына и насладитесь морской прогулкой
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: воскресенье в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
2 000 за человека
Ялта - Ливадия
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    11 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Информативно и очень интересно. Рекомендую!
  • В
    Величко
    5 ноября 2023
    Тур в Свято-Троицкий монастырь
    Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
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    Св. Троицком монастыре туристы стремились к Св. Луке, кто-то дошел до храма Петра и Павла, а до храма Елены и Константина почти никто не дошел, с учётом тотального ремонта вокруг объектов. Получилось, время отпущено много, а делать там было нечего, все уже хотели быстрее уехать. Я бы подумала о добавлении, например, места упокоения Св. Луки.

  • Ч
    Чечулина
    1 ноября 2023
    Ялта - Ливадия
    Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.
  • В
    Величко
    26 октября 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Приятное впечатление оставила обзорная экскурсия, прекрасный исторический центр. Профессиональный экскурсовод Николай, со своеобразным чувством юмора. Путешествие неутомительное. Рекомендую.
  • L
    Leonidov
    24 августа 2023
    Ялтинский экспресс
    Спасибо за экскурсию Ялтинский экспресс! Организация на высоком уровне, умный, грамотный, доброжелательный и с юмором экскурсовод! Всё, что заявлено в
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    экскурсии - Всё увидели, обо всем рассказали. Отдельное спасибо водителю, управлял он просто классно и быстро нас доставил и туда и обратно! Комфортный автобус с кондиционером! Благодарим всей семьёй!

  • М
    Марина
    22 августа 2023
    Ялтинский экспресс
    Экскурсия просто супер, проехали практически весь южный берег Крыма, столько увидели красивейших мест. Очень рекомендую, просто супер, не пожалеете
  • E
    E.gorbat
    18 августа 2023
    Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулка
    Мы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
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    увлекательно. Не понравилось то,что автобус останавливается далеко и приходилось чухать по жарюке и по пылюке Бог знает куда. Лучше пустите не большие бусы,но чтоб они подъезжали ближе к месту. Ещё не понравился обед в этой забегаловке,именуемой кафе. Экскурсовод даёт заработать свои

  • О
    Ольга
    11 августа 2023
    Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
    Экскурсия понравилась, гид Ольга замечательно рассказывала историю старую и новую посещаемых мест. Хорошо выстроена логистика, забирают и развозят после экскурсии в пригородные посёлки.
  • О
    Оксана
    24 июля 2023
    Поездка в Судак и Новый Свет
    Спасибо нашему экскурсоводу Сусанину Н. Б. за чудесную экскурсию в Новый свет и Судак. Обязательно будем ещё обращаться в ваше агентство.
  • О
    Олеся
    4 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Евпатории
    Добрый день. 26.06.2023г. были на Обзорной экскурсии по Евпатории в первый раз + Малый Иерусалим (старый город). Экскурсовод очень понравился,
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    он прям молодец! По честному все отрабатывал))) Супер мастер своего дела, молодец! Погрузились в историю Евпатории от Евпатора до Екатерины, узнали и увидели все прекрасные места города. Город удивительный, исторический, атмосферный. Прошлись по старым улочкам, узнали про народы населявшие когда-либо эти места. Очень познавательно. Все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Евпатории в июне 2024
Сейчас в Евпатории в категории "На автобусе" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 700 до 2 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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