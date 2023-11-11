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По популярности
Групповая
11 часов
Путешествие в Бахчисарай: Ханский дворец, Чуфут-Кале, дегустация вин
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Бахчисарай. Вас ждут исторические памятники, дегустация вин и незабываемые виды на Крымские горы
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 7:55
15 июня в 07:55
22 июня в 07:55
1 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Уникальная поездка в парк львов «Тайган» в Крыму
Хотите увидеть львов, тигров и ягуаров в условиях, приближенных к их естественной среде? Парк львов «Тайган» ждёт вас! Удовольствие для всей семьи
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: сб в 8.00
30 июня в 07:45
7 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По пятницам в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
1 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Севастополь - «Малахов Курган» - Балаклава - Херсонес
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: чт вс в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
1 600₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Евпатории: автобусно-пешеходный тур с гидом
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Евпатории! Узнайте историю города, посетите уникальные храмы и насладитесь комфортной поездкой на автобусе
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: вт 14.00
11 июня в 13:30
700₽ за человека
Групповая
11 часов
Калейдоскоп Тавриды - групповая экскурсия по Крымским горам и достопримечательностям
Путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам Крыма. Посетите Инкерманский монастырь, Форосскую церковь и Балаклаву
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: Воскресенье в 7:55
Завтра в 08:15
16 июня в 08:15
2 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Поездка в Судак и Новый Свет: Генуэзская крепость, тропа Голицына, морская прогулка
Увлекательная экскурсия в Судак и Новый Свет. Посетите Генуэзскую крепость, пройдитесь по тропе Голицына и насладитесь морской прогулкой
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: воскресенье в 5:55
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
2 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Групповая экскурсия: Ялта - Ливадия, Южный берег Крыма
Поездка в Ялту и Ливадию подарит незабываемые впечатления. Посетите Ливадийский дворец, полюбуйтесь замком Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной
Начало: Евпатория, Интернациональная улица, 145
Расписание: По воскресеньям в 6.10
16 июня в 06:00
23 июня в 06:00
1 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина11 ноября 2023Информативно и очень интересно. Рекомендую!
- ВВеличко5 ноября 2023Хорошая организация экскурсии. Прекрасное путевое сопровождение, много подробной и интересной информации, но она была в отрыве от объектов посещения. В
- ЧЧечулина1 ноября 2023Прекрасная подборка достопримечательностей в одной экскурсии. Подходит для пожилых людей и детей,.
- ВВеличко26 октября 2023Приятное впечатление оставила обзорная экскурсия, прекрасный исторический центр. Профессиональный экскурсовод Николай, со своеобразным чувством юмора. Путешествие неутомительное. Рекомендую.
- LLeonidov24 августа 2023Ялтинский экспрессСпасибо за экскурсию Ялтинский экспресс! Организация на высоком уровне, умный, грамотный, доброжелательный и с юмором экскурсовод! Всё, что заявлено в
- ММарина22 августа 2023Ялтинский экспрессЭкскурсия просто супер, проехали практически весь южный берег Крыма, столько увидели красивейших мест. Очень рекомендую, просто супер, не пожалеете
- EE.gorbat18 августа 2023Красоты Западного Крыма: мыс Тарханкут и морская прогулкаМы увидели пгт Черноморское,Оз. Донузлав,Аблямитский мост,Оленевка,мыс Тарханкут,пляж, рыбацкий стан,храм. Понравилась морская прогулка,красота пещер и гротов. Экскурсовод Бахтияр красавчик. Рассказывает интересно и
- ООльга11 августа 2023Экскурсия понравилась, гид Ольга замечательно рассказывала историю старую и новую посещаемых мест. Хорошо выстроена логистика, забирают и развозят после экскурсии в пригородные посёлки.
- ООксана24 июля 2023Спасибо нашему экскурсоводу Сусанину Н. Б. за чудесную экскурсию в Новый свет и Судак. Обязательно будем ещё обращаться в ваше агентство.
- ООлеся4 июля 2023Добрый день. 26.06.2023г. были на Обзорной экскурсии по Евпатории в первый раз + Малый Иерусалим (старый город). Экскурсовод очень понравился,
Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «На автобусе»
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