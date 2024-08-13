Программа тура по дням
Пещера «Таврида», переезд в Белогорск и обзор Белой скалы
Встреча гостей на ж/д вокзале г. Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Руководитель группы встречает с табличкой «Гранд-тур».
Переезд на Восточный берег Крыма.
Посещение пещеры «Таврида», которая была открыта неожиданно при строительстве одноименной трассы летом 2018 года. Это самая большая пещера в предгорном Крыму, представляющая собой 485 метров подземных галерей, где были найдены окаменелые останки южного слона, антилоп, саблезубых котов и даже гигантского страуса.
Переезд в Белогорск.
По дороге обзор Белой скалы (Ак-кая) — уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-я рота» и т. д.
Поздний обед (15:00, с элементами крымско-татарской кухни).
Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.
Коктебель, плато Узун-сырт, обзорная экскурсия по Феодосии
Завтрак.
Трансфер в Коктебель, знакомство с популярным курортом, окруженнымсозданными природой достопримечательностями — горой Кара-Даг и мысом Хамелеон.
Именно в этом живописном уголке Крымапоэт и пейзажист Максимилиан Волошин прожил большую часть своей жизни, вдохновляясь природой и создавая свои самые известные произведения.
Посещение обзорной площадки «Звездопад воспоминаний» на плато Узун-сырт, откуда открывается волшебный вид на Коктебельскую бухту, хребет Кучук-Енишар и соленое озеро.
Свободное время. По желанию, на выбор предлагаем:
- морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам (за доп. плату — от 1100 руб.);
- посещение дома-музея М. Волошина (за доп. плату: взрослые — 300 руб.);
- отдых на пляже.
Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И. К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами (без посещения), крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, Фонтанов И. К. Айвазовского.
Свободнее время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
- открывшуюся в 2024 году после реставрации картинную галерею И. К. Айвазовского — один из старейших музеев России и первую на юге страны публичную галерею, собрания которой включает уникальные произведения великого русского мариниста и других известных художников (за доп. плату, рекомендуем посещение с экскурсией: взрослые — 600 руб., дети — 350 руб.);
- музей Александра Грина (за доп. плату, от 250 руб.);
- музей Марины и Анастасии Цветаевых (за доп. плату, от 350 руб.).
Возвращение в гостиницу.
Судак, Генуэзская крепость, переезд на Южный берег Крыма
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в г. Судак.
Посещение Генуэзской крепости — уникального комплекса фортификационных сооружений Средневековья, где ощущается атмосфера древнего мира и каждый уголок пронизан историей и загадками.
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с живописными горными и морскими ландшафтами.
Остановка у храма-маяка Св. Николая Чудотворца — православного храма, самого высокого на полуострове.
Посещение Музея катастроф на водах — уникальной экспозиции, демонстрирующей величие воды и влияние ее стихийной силы на жизни людей.
Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма.
Ливадийский дворец, Ялта, Никитский ботанический сад
Завтрак.
Переезд в Ливадию.
Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Прогулка по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семенову, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Переезд в п. Никита.
Посещение одного из старейших научно-исследовательских центров — «Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение удивительных выставок цветов: весной — тюльпанов, летом — роз, а осенью — хризантем.
Возвращение в гостиницу.
Воронцовский дворец-музей, «Ласточкино гнездо» и Форосская церковь, Севастополь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Алупку.
Знакомство с Воронцовским дворцом-музеем в Алупке — летней резиденцией генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самым романтичным архитектурным памятником Крыма, парк которого считается шедевром садово-паркового искусства.
Переезд в Севастополь, путевая экскурсия, осмотр замка «Ласточкино гнездо» и Форосской церкви (со смотровой площадки).
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостейсвоей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям. Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату от 500 руб.).
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Бахчисарай
Завтрак.
Переезд в Бахчисарай через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и средневековой крепости Каламита.
Прибытие в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.
Свободнее время. По желанию, на выбор, предлагаем посетить (к месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно):
- комплекс Ханского дворца — единственным в мире образцом крымско-татарской архитектуры и быта (за доп. плату — 500 руб. с чел, ведется частичная реконструкция);
- дегустацию крымских вин (за доп. плату — 350 руб. с чел);
- Свято-Успенский пещерный монастырь и святой источник в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).
В период цветения лаванды — посещение лавандовых полей (за доп. плату — 300 руб.).
Возвращение в гостиницу.
«35-я Береговая Батарея», Балаклава, Новый Херсонес
Завтрак. Выезд на экскурсию.
Посещение музейного историко-мемориального комплекса «35-я Береговая Батарея» (в немецких документах «Максим Горький-2»), которая считается наиболее мощной советской артсистемой времен ВОВ.
Осмотр казематов, центральной силовой станции, орудийного блока и Пантеона памяти.
Переезд в Балаклаву — удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей. Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, откуда открывается обзор Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея». По желанию, предлагаем морскую прогулку по Балаклавской бухте (от 500 руб).
Знакомство с Музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес»,где «оживает» многовековая история города-государства у моря (самостоятельно).
По желанию, на выбор, за доп. плату предлагаем:
- экскурсию по комплексу «Новый Херсонес» - от 500 руб. с чел.;
- экскурсию в Музей Крыма и Новороссии – от 500 руб. с чел.;
- экскурсию в историко-археологический музей «Херсонес Таврический» – от 700 руб. с чел.
Возвращение в гостиницу.
Сапун-гора, Малый Иерусалим. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора — местом решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр парка и образцов военной техники.
Переезд на Западный берег Крыма.
Прибытие в Евпаторию.
Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей — единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс — храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» — главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).
По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.
Прибытие на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30-17:00. Отъезд.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|2-местное
|1-местное
|Апрель
|39 900
|46 900
|Май
|40 900
|47 900
|Июнь
|42 900
|49 900
|Июль
|44 900
|52 900
|Август
|44 900
|52 900
|6-13 сентября
|44 900
|52 900
|20-27 сентября
|43 900
|51 900
|4-11 октября
|42 900
|49 900
|1-8 ноября
|41 900
|48 900
Внимание! При бронировании и оплате до 31.03.2025 на тур действует скидка — 2000 рублей. Стоимость в таблице указана без скидки.
Скидки:
- для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
- для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
Гостиницы указаны ориентировочно. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Дива» 3
Новый уютный отель, сочетающий в себе уют и комфорт для Вашего отдыха.
Радушный прием, комфортное размещение, приветливый персонал помогут Вам отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В номере: набор мебели с двуспальной кроватью, телевизор, холодильник, кондиционер, вид на гору Алчак, туалет, умывальник, душ.
Гостиница «Феодосия» 3
Гостиница «Феодосия» удобно расположилась в самом центре Феодосии, время ходьбы до моря составит 3 минуты. К услугам гостей автостоянка, трансфер за дополнительную плату, прачечная и доступ в интернет.
Комфортабельные номера оборудованы всем необходимым, что может понадобиться на отдыхе и оформлены в классическом стиле. С окон открывается красивый панорамный вид на набережную Айвазовского и залив.
На территории работает ресторан, где можно побаловать себя вкусными блюдами, а также отлично провести время. Рядом открыта парковая зона (летняя терраса), выполненная во французском стиле, арт-кафе Замок Чая. Также имеется прекрасная зона для фотосессий. Приятный бонус - вечерние киносеансы под шатром, которые оставят массу приятных впечатлений.
Рядом находятся прекрасные виллы, памятники архитектуры, музей «Знаниум», галерея Айвазовского. Расстояние аэропорта Симферополя - 110 км.
Гостиница «Алушта» 2
Отель «Алушта» находится в самом сердце одноименно города. Всего в 100 метрах от автовокзала и 15 минутах прогулки пешком от пляжей Профессорского уголка и центральной набережной.
В гостинице располагаются 105 удобных номеров категории «Studio» и «Standard». Со всех номеров открывается великолепный вид на горы, море и город. Также отель располагает собственной автостоянкой. На всех этажах гостиницы находится кулер с питьевой водой, гладильная доска и утюг, бесплатный Wi-Fi. Все помещения кондиционируются. На стойке портье сотрудник предоставляет ячейку сейфа, по запросу.
Большой банкетный зал ресторана позволяет разместить всех проживающих гостей на завтраке.
Дополнительно для наших гостей доступны услуги бильярдной комнаты, экскурсионного бюро, косметолога, парикмахера, массажиста и ногтевого сервиса. Доброжелательный персонал, современная и гибкая система скидок, уютные номера, парковка и сытные завтраки не оставят Вас равнодушными. Ж/д вокзал Симферополь в 40,8 км. Аэропорт на расстоянии 52 км.
Курортный комплекс «Голден» 3
Отель «Golden Resort» располагается в парковой зоне г. Алушта.
Стиль оформления номеров - классический. В каждом все необходимое для комфортного проживания - уютная мебель, телевизор с кабельными каналами, кондиционер, холодильник, собственная ванная.
Здесь работают три ресторана, в которых в можете отведать блюда европейской и местной кухни. Концепция «Шведский стол» порадует изобилием.
Гости могут воспользоваться открытым и закрытым бассейнами, сауной, фитнес-центром, теннисным кортом, галечным пляжем, Интернетом. Для детей есть специально оборудованная игровая площадка. Есть собственная охраняемая стоянка.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Атлантика» 3
Отель «Атлантика» ждёт гостей в солнечном Крыму. Здесь к вашим услугам доступ в интернет, прачечная, бизнес-центр и частная парковка.
Вниманию гостей представлены комфортабельные условия в номерах, они оснащены удобной мебелью, телевизором, а также собственной ванной с набором косметических принадлежностей.
Питание организовано в ресторане и лобби-баре. На территории оборудована летняя открытая площадка.
Для проведения деловых встреч имеется несколько конференц-залов.
В непосредственной близости расположены кафе, магазины и много других заведений.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами
- Питание (7 завтраков, 1 обед)
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музеи (пещера Таврида, Судакская крепость, Никитский сад, Ливадийский и Воронцовский дворцы, Дегирмен, 35-ая батарея, обзорная экскурсия по Феодосии, Севастополю, Сапун-горе, Балаклаве, Ялте и Евпатории)
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Симферополя
- Факультативные экскурсии
- Питание, не указанное в программе тура (7 обедов и ужины)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы необходимо иметь при себе?
- общегражданский или загранпаспорт;
- свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
- для детских групп – нотариально заверенную доверенность от родителей на руководителя группы;
- медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?
Дети принимаются только с 5 лет, а взрослые – до 80 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%.
Для пенсионеров 60+ скидка - 5%.
Что еще необходимо знать о туре?
- К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
- Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течение сезона.
- Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий и других обстоятельств.
- Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
- При бронировании необходимо обязательно сообщать данные для встречи (номер поезда, время прибытия и контактный телефон для связи).
- Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего количества услуг.
- Организатор не несет ответственность за погодные условия, очереди, пробки и ремонт на дорогах, изменения правил посещения достопримечательностей и проезда к ним, изменения стоимости входных билетов в музеи.