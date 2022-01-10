Программа тура по дням
Встреча группы. Бахчисарай, Инкерман, пещерные монастыри
Встреча гостей на ж/д вокзале Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби», руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка»).
Трансфер в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. Путевая информация о Ханском дворце — единственный в мире образец крымско-татарской архитектуры и быта.
Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.
Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).
Обед (с элементами крымско-татарской кухни).
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Размещение в одной из гостиниц города.
Обзорная экскурсия по Севастополю, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и экскурсии по желанию
Завтрак в гостинице. Сбор на экскурсию.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Знакомство с Музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес»,где «оживает» многовековая история города-государства у моря (самостоятельно). По желанию, на выбор, за доп. плату:
- экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» — 500 руб. с чел.;
- экскурсия в Музей Крыма и Новороссии — 500 руб. с чел.;
- экскурсия в историко-археологический музей «Херсонес Таврический» — 700 руб. с чел.
Ожидание группы – 1 час и возвращение в гостиницу или самостоятельное возвращение в гостиницу.
Форосская церковь, замок «Ласточкино гнездо», Ливадийский дворец, экскурсия по набережной Ялты
Завтрак. Сбор на экскурсию. Поздний выезд.
Переезд в регион Большой Ялты, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».
Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Позднее возвращение в гостиницу.
Малахов курган, Сапун-гора, Балаклава
Завтрак. Сбор на экскурсию.
Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.
В 2018 году на Малаховом кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса (без посещения оборонительной башни).
Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора — место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.
Переезд в Балаклаву — удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
Возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Малый Иерусалим». Отъезд
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд на Западный берег Крыма. Прибытие в Евпаторию.
Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей — единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс — храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» — главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).
По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.
Переезд на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30-17:00.
Отъезд
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика» 3* (номера racio).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|29 900
|32 900
Скидки:
- для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
- для пенсионеров 60+ скидка — 5%;
- скидка 2000 руб. при бронировании до 01.11.2024. Цены в таблице указаны без скидки.
Возможна замена объекта размещения на аналогичный по уровню.
Варианты проживания
Отель «Атлантика» 3
Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.
По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами
- Питание (1 обед, 4 завтрака)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи (Дегирмен, Ливадийский дворец, Новый Херсонес, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Евпатории, Ялте, Сапун-горе и Малахову кургану)
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
- 4 обеда и ужины
- Сувениры
- Дополнительные экскурсии: экскурсия по комплексу "Новый Херсонес" - 500 руб. с чел. экскурсия в Музей Крыма и Новороссии - 500 руб. с чел. экскурсия в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" - 700 руб. с чел
- Экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» - 500 руб. с чел
- Экскурсия в Музей Крыма и Новороссии - 500 руб. с чел
- Экскурсия в историко-археологический музей «Херсонес Таврический» - 700 руб. с чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходимые документы
- Общегражданский или загранпаспорт,
- свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет,
- для детских групп - нотариально заверенная доверенность от родителей на руководителя группы,
- медицинский полис.
Есть ли скидки в туре?
Да, в нашем туре предусмотрены скидки:
- Для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%.
- Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
- Скидка 2000 руб. при бронировании и оплате до 01.11.2024.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.