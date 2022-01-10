Крымская кругосветка на Рождество

Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по рождественскому Крыму! Мы посетим самые известные города и достопримечательности, где нас ждут древние храмовые комплексы, объекты наследия ЮНЕСКО, уютные улочки, величественные утёсы и невероятная атмосфера портовых городов.
5
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Крымская кругосветка на Рождество
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Бахчисарай, Инкерман, пещерные монастыри

Встреча гостей на ж/д вокзале Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби», руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка»).

Трансфер в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. Путевая информация о Ханском дворце — единственный в мире образец крымско-татарской архитектуры и быта.

Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.

Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).

Обед (с элементами крымско-татарской кухни).

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.

Встреча группы. Бахчисарай, Инкерман, пещерные монастыриВстреча группы. Бахчисарай, Инкерман, пещерные монастыриВстреча группы. Бахчисарай, Инкерман, пещерные монастыриВстреча группы. Бахчисарай, Инкерман, пещерные монастыри
2 день

Обзорная экскурсия по Севастополю, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и экскурсии по желанию

Завтрак в гостинице. Сбор на экскурсию.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Знакомство с Музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес»,где «оживает» многовековая история города-государства у моря (самостоятельно). По желанию, на выбор, за доп. плату:

  • экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» — 500 руб. с чел.;
  • экскурсия в Музей Крыма и Новороссии — 500 руб. с чел.;
  • экскурсия в историко-археологический музей «Херсонес Таврический» — 700 руб. с чел.

Ожидание группы – 1 час и возвращение в гостиницу или самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по Севастополю, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и экскурсии по желаниюОбзорная экскурсия по Севастополю, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и экскурсии по желаниюОбзорная экскурсия по Севастополю, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и экскурсии по желаниюОбзорная экскурсия по Севастополю, музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» и экскурсии по желанию
3 день

Форосская церковь, замок «Ласточкино гнездо», Ливадийский дворец, экскурсия по набережной Ялты

Завтрак. Сбор на экскурсию. Поздний выезд.

Переезд в регион Большой Ялты, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».

Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.

Позднее возвращение в гостиницу.

Форосская церковь, замок «Ласточкино гнездо», Ливадийский дворец, экскурсия по набережной ЯлтыФоросская церковь, замок «Ласточкино гнездо», Ливадийский дворец, экскурсия по набережной ЯлтыФоросская церковь, замок «Ласточкино гнездо», Ливадийский дворец, экскурсия по набережной ЯлтыФоросская церковь, замок «Ласточкино гнездо», Ливадийский дворец, экскурсия по набережной Ялты
4 день

Малахов курган, Сапун-гора, Балаклава

Завтрак. Сбор на экскурсию.

Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.

В 2018 году на Малаховом кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса (без посещения оборонительной башни).

Знакомство с мемориальным комплексом Сапун-гора — место решающего сражения за Севастополь периода Великой Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники.

Переезд в Балаклаву — удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Возвращение в гостиницу.

Малахов курган, Сапун-гора, БалаклаваМалахов курган, Сапун-гора, БалаклаваМалахов курган, Сапун-гора, БалаклаваМалахов курган, Сапун-гора, Балаклава
5 день

Экскурсия «Малый Иерусалим». Отъезд

Завтрак. Освобождение номеров.

Переезд на Западный берег Крыма. Прибытие в Евпаторию.

Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей — единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс — храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» — главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).

По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.

Переезд на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30-17:00.

Отъезд

Экскурсия «Малый Иерусалим». ОтъездЭкскурсия «Малый Иерусалим». ОтъездЭкскурсия «Малый Иерусалим». ОтъездЭкскурсия «Малый Иерусалим». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика» 3* (номера racio).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное Одноместное
29 90032 900

Скидки:

  • для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
  • для пенсионеров 60+ скидка — 5%;
  • скидка 2000 руб. при бронировании до 01.11.2024. Цены в таблице указаны без скидки.

Возможна замена объекта размещения на аналогичный по уровню.

Варианты проживания

Отель «Атлантика» 3

4 ночи

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

Отель «Атлантика» 3Отель «Атлантика» 3Отель «Атлантика» 3Отель «Атлантика» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание (1 обед, 4 завтрака)
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи (Дегирмен, Ливадийский дворец, Новый Херсонес, обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Евпатории, Ялте, Сапун-горе и Малахову кургану)
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • 4 обеда и ужины
  • Сувениры
  • Дополнительные экскурсии: экскурсия по комплексу "Новый Херсонес" - 500 руб. с чел. экскурсия в Музей Крыма и Новороссии - 500 руб. с чел. экскурсия в историко-археологический музей "Херсонес Таврический" - 700 руб. с чел
  • Экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» - 500 руб. с чел
  • Экскурсия в Музей Крыма и Новороссии - 500 руб. с чел
  • Экскурсия в историко-археологический музей «Херсонес Таврический» - 700 руб. с чел
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимые документы
  • Общегражданский или загранпаспорт,
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет,
  • для детских групп - нотариально заверенная доверенность от родителей на руководителя группы,
  • медицинский полис.
Есть ли скидки в туре?

Да, в нашем туре предусмотрены скидки:

  • Для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
  • Скидка 2000 руб. при бронировании и оплате до 01.11.2024.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
10 янв 2022
Поездка была познавательная, для нас весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! А это - звенья одной цепи
А
10 янв 2022
Доброго времени суток. Поделюсь впечатлениями от тура, который включал в себя Севастополь с Херсонесом и Балаклавой, Ялту, Воронцовский и Ливадийский дворцы, Феодосию с Судакской крепостью. Поездка была познавательная, для нас
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весёлая, потому как это была "семья" из 12 человек (давно дружим и катаемся). Повезло с гидом, водителем и погодой! Гостиницы соответствовали своей "звёздности". Единственное, я так и не поняла, почему мы не остались ночевать в Ялте, как было заявлено в программке; а мы ведь ехали с мечтой посидеть на набережной с вкусным вином и/или кофе и звёздами))). И на табличке на автобусе тур обозначался как Праздничный Крым. За остальное - спасибо. Желающим ехать - рекомендую, особенно, если вы туда в первый раз. С уважением Анна.

Р
12 янв 2021
Отличный тур. Насыщенный, динамичный и интересный. Проживание хорошее

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