1 день

Встреча группы. Бахчисарай, Инкерман, пещерные монастыри

Встреча гостей на ж/д вокзале Симферополя с 12:00 до 12:30 (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби», руководитель группы встречает с табличкой «Крымская кругосветка»).

Трансфер в Бахчисарай — историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. Путевая информация о Ханском дворце — единственный в мире образец крымско-татарской архитектуры и быта.

Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.

Знакомство со Свято-Успенским пещерным монастырем и святым источником в ущелье Марьям-Дере (без экскурсовода).

Обед (с элементами крымско-татарской кухни).

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.