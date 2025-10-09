Мои заказы

Крымская кругосветка на Новый год

Приглашаем отправиться с нами в удивительное путешествие по новогоднему Крыму! Невероятные пейзажи морских городов, древние храмовые комплексы и объекты наследия ЮНЕСКО, уютные улочки и величественные утёсы — лишь малая часть впечатлений, которые вас ждут в этой программе.
5
3 отзыва
Крымская кругосветка на Новый годФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Крымская кругосветка на Новый годФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Крымская кругосветка на Новый годФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Бахчисарай - Инкерман

12:00-12:30 Встреча гостей на ж/д г. Симферополя (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Путевая информация о Ханском дворце — единственном в мире образце крымско-татарской архитектуры и быта.

Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.

Посещение Ханского дворца с осмотром бани «Сары Гузель», ханского кладбища, центральной площади, персидского и гаремного сада (показ со стороны), портал «Демир-Капы» — фонтана слёз (экскурсия под открытым небом, дворец на реконструкции).

Обед (с элементами крымско-татарской кухни). По желанию предлагаем посетить дегустацию крымских вин (за доп. плату — стоимость уточняется).

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.

Встреча группы. Бахчисарай - ИнкерманВстреча группы. Бахчисарай - ИнкерманВстреча группы. Бахчисарай - ИнкерманВстреча группы. Бахчисарай - Инкерман
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Севастополю. Празднование Нового года

Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсию.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Знакомство с Музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес», где «оживает» многовековая история города-государства у моря (самостоятельно, без экскурсии). На территории более 20 Га расположились музеи Христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии.

Единственный в мире храм-парк, археологический парк, Екатерининский парк с рекой Героон, первый в России амфитеатр «Грифон Арена» и воссозданный Византийский квартал (монетный двор, античная усадьба, ремесленные мастерские и усадьба винодела).

По желанию, на выбор, за доп. плату (расписание уточняется):

  • экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» — 1000 руб. /чел.;
  • посещение Музея Крыма и Новороссии — 600 руб. /чел.;
  • посещение Музея Христианства — 1000 руб. /чел.;
  • посещение историко-археологического музей «Херсонес Таврический» — 700 руб. /чел.

Ожидание группы – 2 часа и возвращение в гостиницу или самостоятельное возвращение в гостиницу.

Празднование Нового года в обстановке уличного гулянья в центре Севастополя на площади Нахимова (самостоятельно) или Новогодняя программа (за доп. плату — стоимость уточняется).

Обзорная экскурсия по Севастополю. Празднование Нового годаОбзорная экскурсия по Севастополю. Празднование Нового годаОбзорная экскурсия по Севастополю. Празднование Нового года
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Транспортное и экскурсионное обслуживание не предоставляется.

Предлагаем отдых в СПА-отеле Аква-делюкс (самостоятельно, 2 часа — от 2000 руб/чел, безлимит — от 3000 руб/чел).

Предлагаем посетить один из театров города (самостоятельно, в любой день тура).

Свободный деньСвободный день
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Южный берег Крыма - Ялта

Завтрак.

Поздний выезд на экскурсию.

Переезд в регион Большой Ялты, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).

Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.

Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера». Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.

Позднее возвращение в гостиницу (после 20:00).

Южный берег Крыма - ЯлтаЮжный берег Крыма - ЯлтаЮжный берег Крыма - Ялта
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Мыс Фиолент - Балаклава - Шампанерия «ТерруАРТ». Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Переезд на мыс Фиолент, прогулка через Георгиевский парк (открытый в 2019 году) к Свято-Георгиевскому монастырю — одному из старейших в Крыму, расположенному на обрывистом берегу, откуда открываются великолепные виды на Черное море, скалы «Святого Явления», «Орест», «Пилат» и Яшмовый пляж.

Переезд в Балаклаву — удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, откуда открывается обзор Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

По возможности (расписание уточняется) предлагаем посетить Балаклавский подземный музейный комплекс объект 825 ГТС, расположенный на бывшей подземной базе подводных лодок (самостоятельно, за доп. плату, от 700 руб. /чел.).

Знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма — Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая Балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина. История предприятия начинается с 1889 года.

Сегодня производство основано на использовании самого современного европейского оборудования, а продукция изготавливается исключительно из собственного винограда, выращенного на территории уникального севастопольского терруара.

Переезд на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 — 17:00. Отъезд.

Мыс Фиолент - Балаклава - Шампанерия «ТерруАРТ». ОтъездМыс Фиолент - Балаклава - Шампанерия «ТерруАРТ». ОтъездМыс Фиолент - Балаклава - Шампанерия «ТерруАРТ». ОтъездМыс Фиолент - Балаклава - Шампанерия «ТерруАРТ». Отъезд
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика» 3* (номера racio).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное Одноместное
31 90038 900

Скидки:

  • для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
  • для пенсионеров 60+ скидка — 5%;
  • скидка 3000 руб. при бронировании и оплате до 01.11.2025. Цены в таблице указаны без скидки.

Возможна замена объекта размещения на аналогичный по уровню.

Варианты проживания

Отель Атлантика

4 ночи

Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.

По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.

Отель АтлантикаОтель АтлантикаОтель АтлантикаОтель Атлантика

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами
  • Питание, указанное в программе тура:4 завтрака1 обед
  • 4 завтрака
  • 1 обед
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты в музеи (Дегирмен, Ханский и Ливадийский дворцы, Новый Херсонес, Золотая балка)
  • Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Ялте, Фиоленту
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура:4 обедаужины
  • 4 обеда
  • Ужины
  • Новогодняя программа - стоимость уточняется
  • Дополнительные (факультативные) экскурсии: дегустация крымских вин - стоимость уточняетсяэкскурсия по комплексу "Новый Херсонес" - 1000 руб. /чел. посещение Музея Крыма и Новороссии - 600 руб. /чел. посещение Музея Христианства - 1000 руб. /чел. посещение историко-археологического музей "Херсонес Таврический" - 700 руб. /чел. отдых в СПА-отеле Аква-делюкс:2 часа - от 2000 руб. /чел. безлимит - от 3000 руб. /чел. Балаклавский подземный музейный комплекс - от 700 руб. /чел
  • Дегустация крымских вин - стоимость уточняется
  • Экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» - 1000 руб. /чел
  • Посещение Музея Крыма и Новороссии - 600 руб. /чел
  • Посещение Музея Христианства - 1000 руб. /чел
  • Посещение историко-археологического музей «Херсонес Таврический» - 700 руб. /чел
  • Отдых в СПА-отеле Аква-делюкс:2 часа - от 2000 руб. /чел. безлимит - от 3000 руб. /чел
  • 2 часа - от 2000 руб. /чел
  • Безлимит - от 3000 руб. /чел
  • Балаклавский подземный музейный комплекс - от 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Г. Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы нужны с собой?
  • общегражданский или загранпаспорт;
  • свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
  • для детских групп — нотариально заверенная доверенность от родителей на руководителя группы;
  • медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?

Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой).

Есть ли скидки в туре?

Да, в нашем туре предусмотрены скидки:

  • Для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%.
  • Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
  • Скидка 3000 руб. при бронировании и оплате до 01.11.2025.
Что еще важно знать?

Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий, изменения графика работы музеев.

К месту проведения дополнительных (факультативных) экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Галина
9 окт 2025
Отличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашего маршрута, рекомендовала лучшие места к посещению, заботилась о нашем благополучии во время путешествия. Водитель,
читать дальше

Владимир Анатольевич, обеспечивал комфортное и безопасное передвижение по маршруту.
Благодаря "Большой стране" я впервые побывала в Крыму, при этом за неделю увидела и восточное, и южное, и западное побережье. Полюбовалась захватывающими дух просторами, горными ландшафтами всех трёх горных гряд, предгорий, скалистыми и лесистыми вершинами гор и бескрайними пространствами степного Крыма.
Организация тура в полном соответствии с заявленной программой.
И, конечно, рекомендую брать именно 8 дневный тур, чтобы познакомиться с Севастополем и его окрестностями, посетить Балаклавскую бухту, почтить память защитников Севастополя на мемориале Сапун-горы и 35 батареи, посетить древнюю и загадочную Евпаторию.
Большое спасибо "Большой стране" и ее партнёрам за мое "Большое путешествие по Крыму"!

Отличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашегоОтличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашегоОтличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашегоОтличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашегоОтличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашегоОтличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашегоОтличное путешествие по полуострову! Наш гид, Виктория Евгеньевна, доступно и позитивно освещала особенности и достопримечательности нашего
Л
Лидия
4 окт 2025
У нас была замечательный гид Виктория Евгеньевна. И очень профессиональный водитель Владимир Анатольевич. Низкий им поклон с наилучшими пожеланиями!
К
Кристина
3 окт 2025
Все супер!
Н
Наталья
28 июн 2023
Поездка прекрасно организована. Наш гид Галина Ивановна- человек искренне влюбленный в Крым и в свое дело. Получили массу интересной информации. Всё очень эмоционально, с душой и с заботой о туристах. Огромное ей спасибо!!!
М
Макарцев
4 мая 2023
Организаторы молдодцы!
М
Москалева
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне, водителям и менеджеру.
М
Москалева
23 мая 2022
Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне и менеджеру.

Тур входит в следующие категории Евпатории

Похожие туры из Евпатории

Крымская кругосветка на Рождество
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Крымская кругосветка на Рождество
Начало: Г. Симферополь
5 янв в 10:00
от 31 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Евпатории
Все туры из Евпатории