дек
Программа тура по дням
Встреча группы. Бахчисарай - Инкерман
12:00-12:30 Встреча гостей на ж/д г. Симферополя (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).
Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Путевая информация о Ханском дворце — единственном в мире образце крымско-татарской архитектуры и быта.
Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.
Посещение Ханского дворца с осмотром бани «Сары Гузель», ханского кладбища, центральной площади, персидского и гаремного сада (показ со стороны), портал «Демир-Капы» — фонтана слёз (экскурсия под открытым небом, дворец на реконструкции).
Обед (с элементами крымско-татарской кухни). По желанию предлагаем посетить дегустацию крымских вин (за доп. плату — стоимость уточняется).
Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.
Размещение в одной из гостиниц города.
Обзорная экскурсия по Севастополю. Празднование Нового года
Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя — «города русских моряков», привлекающего гостей своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому — первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Знакомство с Музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес», где «оживает» многовековая история города-государства у моря (самостоятельно, без экскурсии). На территории более 20 Га расположились музеи Христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии.
Единственный в мире храм-парк, археологический парк, Екатерининский парк с рекой Героон, первый в России амфитеатр «Грифон Арена» и воссозданный Византийский квартал (монетный двор, античная усадьба, ремесленные мастерские и усадьба винодела).
По желанию, на выбор, за доп. плату (расписание уточняется):
- экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» — 1000 руб. /чел.;
- посещение Музея Крыма и Новороссии — 600 руб. /чел.;
- посещение Музея Христианства — 1000 руб. /чел.;
- посещение историко-археологического музей «Херсонес Таврический» — 700 руб. /чел.
Ожидание группы – 2 часа и возвращение в гостиницу или самостоятельное возвращение в гостиницу.
Празднование Нового года в обстановке уличного гулянья в центре Севастополя на площади Нахимова (самостоятельно) или Новогодняя программа (за доп. плату — стоимость уточняется).
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Транспортное и экскурсионное обслуживание не предоставляется.
Предлагаем отдых в СПА-отеле Аква-делюкс (самостоятельно, 2 часа — от 2000 руб/чел, безлимит — от 3000 руб/чел).
Предлагаем посетить один из театров города (самостоятельно, в любой день тура).
Южный берег Крыма - Ялта
Завтрак.
Поздний выезд на экскурсию.
Переезд в регион Большой Ялты, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями Южного берега Крыма, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).
Знакомство с Ливадийским дворцом — летней резиденцией российского императора Николая II и местом проведения Ялтинской конференции 1945 г: Большой белый дворец, внутренние покои, осмотр памятника лидерам «Большой тройки» и Александру III, знакомство с парком и Крестовоздвиженским храмом.
Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера». Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города — гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы увидите памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, ставшие украшением курортной столицы Крыма.
Позднее возвращение в гостиницу (после 20:00).
Мыс Фиолент - Балаклава - Шампанерия «ТерруАРТ». Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд на мыс Фиолент, прогулка через Георгиевский парк (открытый в 2019 году) к Свято-Георгиевскому монастырю — одному из старейших в Крыму, расположенному на обрывистом берегу, откуда открываются великолепные виды на Черное море, скалы «Святого Явления», «Орест», «Пилат» и Яшмовый пляж.
Переезд в Балаклаву — удивительный «городок», прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, откуда открывается обзор Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
По возможности (расписание уточняется) предлагаем посетить Балаклавский подземный музейный комплекс объект 825 ГТС, расположенный на бывшей подземной базе подводных лодок (самостоятельно, за доп. плату, от 700 руб. /чел.).
Знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма — Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая Балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина. История предприятия начинается с 1889 года.
Сегодня производство основано на использовании самого современного европейского оборудования, а продукция изготавливается исключительно из собственного винограда, выращенного на территории уникального севастопольского терруара.
Переезд на ж/д вокзал г. Симферополя к 16:30 — 17:00. Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Атлантика» 3* (номера racio).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|31 900
|38 900
Скидки:
- для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%;
- для пенсионеров 60+ скидка — 5%;
- скидка 3000 руб. при бронировании и оплате до 01.11.2025. Цены в таблице указаны без скидки.
Возможна замена объекта размещения на аналогичный по уровню.
Варианты проживания
Отель Атлантика
Отель «Атлантика Севастополь» расположен в 10 минутах ходьбы от моря. К услугам гостей номера с кондиционером. В отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Номера с собственной ванной комнатой оснащены телевизором с плоским экраном. В числе удобств рабочий стол.
По утрам для гостей отеля «Атлантика Севастополь» сервируют завтрак «шведский стол». Гости могут посетить бар и отдохнуть на террасе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами
- Питание, указанное в программе тура:4 завтрака1 обед
- 4 завтрака
- 1 обед
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи (Дегирмен, Ханский и Ливадийский дворцы, Новый Херсонес, Золотая балка)
- Обзорные экскурсии по Севастополю, Балаклаве, Ялте, Фиоленту
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание по всему маршруту
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Симферополь и обратно
- Питание, не указанное в программе тура:4 обедаужины
- 4 обеда
- Ужины
- Новогодняя программа - стоимость уточняется
- Дополнительные (факультативные) экскурсии: дегустация крымских вин - стоимость уточняетсяэкскурсия по комплексу "Новый Херсонес" - 1000 руб. /чел. посещение Музея Крыма и Новороссии - 600 руб. /чел. посещение Музея Христианства - 1000 руб. /чел. посещение историко-археологического музей "Херсонес Таврический" - 700 руб. /чел. отдых в СПА-отеле Аква-делюкс:2 часа - от 2000 руб. /чел. безлимит - от 3000 руб. /чел. Балаклавский подземный музейный комплекс - от 700 руб. /чел
- Дегустация крымских вин - стоимость уточняется
- Экскурсия по комплексу «Новый Херсонес» - 1000 руб. /чел
- Посещение Музея Крыма и Новороссии - 600 руб. /чел
- Посещение Музея Христианства - 1000 руб. /чел
- Посещение историко-археологического музей «Херсонес Таврический» - 700 руб. /чел
- Отдых в СПА-отеле Аква-делюкс:2 часа - от 2000 руб. /чел. безлимит - от 3000 руб. /чел
- 2 часа - от 2000 руб. /чел
- Безлимит - от 3000 руб. /чел
- Балаклавский подземный музейный комплекс - от 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы нужны с собой?
- общегражданский или загранпаспорт;
- свидетельство о рождении для детей до 14-ти лет;
- для детских групп — нотариально заверенная доверенность от родителей на руководителя группы;
- медицинский полис.
Есть ли ограничения по возрасту для участия в туре?
Участие в туре возможно для детей от 5 лет и взрослым до 80 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой).
Есть ли скидки в туре?
Да, в нашем туре предусмотрены скидки:
- Для детей до 12 лет на основном месте — 10%, на дополнительном — 30%.
- Для пенсионеров 60+ скидка — 5%.
- Скидка 3000 руб. при бронировании и оплате до 01.11.2025.
Что еще важно знать?
Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий, изменения графика работы музеев.
К месту проведения дополнительных (факультативных) экскурсий туристы добираются самостоятельно.