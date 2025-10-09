1 день

Встреча группы. Бахчисарай - Инкерман

12:00-12:30 Встреча гостей на ж/д г. Симферополя (внутренний дворик вокзала, возле фонтана «Голуби»).

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Путевая информация о Ханском дворце — единственном в мире образце крымско-татарской архитектуры и быта.

Посещение кофейни-музея «Дегирмен», где вы увидите макет древнего Бахчисарая, который оживает благодаря эффектам света и звука, а также попробуете вкуснейший восточный кофе.

Посещение Ханского дворца с осмотром бани «Сары Гузель», ханского кладбища, центральной площади, персидского и гаремного сада (показ со стороны), портал «Демир-Капы» — фонтана слёз (экскурсия под открытым небом, дворец на реконструкции).

Обед (с элементами крымско-татарской кухни). По желанию предлагаем посетить дегустацию крымских вин (за доп. плату — стоимость уточняется).

Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор средневековой крепости Каламита.

Размещение в одной из гостиниц города.

Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160