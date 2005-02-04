Крымский Новый Год в альпийском стиле

Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта

Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта.

Ежедневные экскурсии в горы по самым красивым и интересным маршрутам Крыма! Уютные номера в эко-гостинице из соснового бруса у подножия гор.

Здоровое питание из высококачественных крымских продуктов.

Трансфер из аэропорта Симферополя, все переезды по экскурсиям во время тура.

Праздничный банкет в Новогоднюю ночь.

Это всё включено в стоимость.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Крымский Новый Год в альпийском стиле

Что вы увидите 🤩

  • Значимые вершины
  • Реки и водопады
  • Места Силы
  • Пещерные города
  • Каньоны
Тур на Новый Год 2022 в Крым! 31 декабря — 4 января
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта. Активный тур на Новый Год! Ежедневные экскурсии в горы по самым красивым и интересным маршрутам Крыма! Уютные номера в эко-гостинице из соснового бруса у подножия гор. Альпийский стиль, шале. Здоровое питание из высококачественных крымских продуктов. Трансфер из аэропорта Симферополя, все переезды по экскурсиям во время тура. Праздничный банкет в Новогоднюю ночь. Это всё включено в стоимость.
Что вас ждет
1 день — Добро пожаловать в Крым!
Всех гостей нашего мероприятия будет ожидать комфортабельный автобус Mersedes на парковке международного аэропорта Симферополь. В 12:00 он отправится к месту размещения в живописную Байдарскую долину, по дороге забрав гостей, приехавших на железнодорожный вокзал Симферополя. Трансфер включен в стоимость. Сразу после расселения Вас ожидает обед в нашем уютном и вкусном кафе и первая экскурсия! Это будет, конечно же, море! Автобус отвезет Вас в Форос на набережную, где самые смелые смогут искупаться, ведь температура моря в это время около 10-12 градусов! Потом Вы прогуляетесь по красивому, аутентичному Форосскому парку, в то время, пока мы будем готовить для Вас Новогодний банкет! Банкет включен в стоимость.
2 день — Храм Солнца — место Силы
В первый день Нового Года вы с гидами отправитесь загадывать желания и заряжаться энергией на весь 2022 год! Делать мы это будем в месте Силы — храме Солнца! Это уникальное природное творение с богатейшей историей, от древних кровожадных Тавров, Греческого владычества, Римской империи, Крымского Ханства и до наших дней. Загаданные здесь желания непременно сбудутся Те же из гостей, кто хочет в первый день года сразу проникнутся духом экстрима, смогут подняться на Ильяс Кая по Виа-Феррате — скалолазание по железным скобам со страховкой в сопровождении гида. Доставка туда и обратно до места начала пешей части на нашем автобусе.
3 день —Большой каньон Крыма!
Сегодня мы оправимся к одному из самых известных мест полуострова — Большому каньону Крыма! Голубое озеро, ванна молодости, красивейшие локации и множество смотровых площадок! Вы с нашими гидами пройдёте по каньону дальше, чем обычно ходят организованные группы и увидите больше! Фото-локации здесь на каждом шагу. На обратном пути посетим еще одну достопримечательность — водопад Серебряные струи. Доставка туда и обратно до места начала пешей части на нашем автобусе.
4 день — Пещерный город Мангуп Кале
Богатая история этого места никого не оставит равнодушным! Пещерный город Мангуп Кале — памятник генуэзского могущества, противостояния европейцев и Османской империи и музей живой истории под открытым небом! Он огромен и занимает вершину целой горы, где когда-то кипела жизнь, проходили торговые и военные пути древних народов. Осмотр локации с нашими гидами займет полдня, да и рассказов вы услышите немало. Доставка туда и обратно до места начала пешей части на нашем автобусе.
5 день — Форосский кант
Вы посетите одно из самых панорамных мест Крымских гор с захватывающими дух видами! Форосский кант привлекает романтиков и художников, людей неравнодушных к масштабной красоте Крыма. Отсюда открывается вид на бОльшую часть Южного побережья полуострова. К сожалению, сегодня день, когда нам пора расставаться. После обеда Вас заберет автобус и отвезет в Симферополь и аэропорт. До новых встреч, друзья!
Гостиничный комплекс в Байдарской долине
  • Эко-гостиница в альпийском стиле шале, построенная из соснового бруса.
  • Очень хорошие двухместные номера с одной большой кроватью или двумя односпальными, вся необходимая мебель, телевизор, кондиционер, собственный санузел с душевой кабиной.
  • Отдельно стоящее здание кафе и бильярдный зал.
  • Срубовая русская баня на дровах.
  • Расположение: Подгорное, Орлиновского р-на, тихое и уютное место прямо у подножия гор.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Стандартный билет
26 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • <b> Размещение в гостинице</b>
  • Одно место в двухместном номере с одной большой кроватью или двумя односпальными, вся необходимая мебель, телевизор, кондиционер, собственный санузел с душевой кабиной, 5 дней/4 ночи.
  • <b> Праздничный банкет — 31 декабря</b>
  • <b> Питание в кафе гостиницы</b>
  • <i>завтрак</i> — шведский стол
  • <i>обед </i>— салат, первое и второе блюдо, на выбор 2-3 варианта
  • <i>ужин </i>— салат, второе блюдо, на выбор 2-3 варианта.
  • <i>Чай, кофе, сладости</i> — всегда в свободном доступе в зале кафе.
  • <i>В походах: </i>чай и перекус из бутербродов, сухофруктов, орехов и сладостей.
  • <i>Всегда в наличии варианты вегетарианских блюд. </i>
  • <b> Трансфер </b>
  • На нашем автобусе Mersedes Sprinter из аэропорта и ж/д Симферополя и обратно. Все переезды в рамках проведения экскурсий.
  • <b> Ежедневные экскурсии </b>
  • Вы посетите за 5 дней 5 интереснейших локаций! Вершины, реки, водопады, места Силы, пещерные города, каньоны. Тщательно проработанная программа экскурсий-походов под руководством профессиональных гидов составлена с учётом разного уровня физподготовки участников и одинаково доступна для всех!
  • <b> Вечерний досуг</b>
  • Ежедневная организация и проведение настольных игр, логических игр, викторин.
Где начинаем и завершаем
Начало: Аэропорт Симферополь, терминал прибытия.
Завершение: Аэропорт Симферополь
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря 2021 — 4 января 2022
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

31 декабря 2021 — 4 января 2022

Олег А.
Олег А.
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