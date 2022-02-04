Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00

Об экскурсии

Экскурсия проведет вас по основной экспозиции Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

За час вы узнаете все о создателях Воронцовского дворца. Послушаете о его архитектурных особенностях и познакомитесь с интерьерами. Вы пройдете через парадные залы дворца, увидите Парадный и Китайский кабинеты, Парадную столовую. Прогуляетесь по Зимнему саду и узнаете, какие необычные растения там выращиваются до сих пор. В бильярдной вы не только послушаете о развлечениях обитателей дворца, но и рассмотрите шедевры западноевропейского искусства XVI–XVIII веков.

Экскурсия так же включает в себя описание корпуса библиотеки Воронцова, которая создавалась на протяжении десятков лет и насчитывала около 25 тысяч томов.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Важно знать:

Трансфер не входит в стоимость

Организационные моменты: