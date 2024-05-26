1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
7 часов
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980₽ за человека
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 250₽ за человека
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390₽ за человека
Групповая
6 часов
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: понедельник, четверг в 8-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
- ВВладимир4 августа 2022На 5 баллов
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Форосу в июне 2024
Сейчас в Форосе в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 390 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Фороса и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август