Выездные экскурсии из Фороса

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» в Форосе, цены от 390 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 4 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
980 за человека
Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта
🚶 Пешая
Групповая
9 часов
Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 250 за человека
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
390 за человека
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Начало: Площадь Нахимова 1 (у памятника Нахимову)
Расписание: понедельник, четверг в 8-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
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    и дикие орхидеи, храм на вершине горы и красивый закат. Алексей профессионал своего дела-познакомил нас с красотами и историей Крыма в непринужденной обстановке. 8часов просто "пролетели" Мы получили массу положительных эмоций и фото с великолепными локациями!

  • В
    Владимир
    4 августа 2022
    По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
    На 5 баллов

Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
  2. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  3. Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта
  4. Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
  5. Пещеры Байдарской долины и Форосский парк
Сколько стоит экскурсия по Форосу в июне 2024
Сейчас в Форосе в категории "Выездные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 390 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Фороса и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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