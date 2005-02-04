Все экскурсии в Форосе
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Форосе на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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8ч
1 700₽
за 1 чел.
Восточный турист - Бахчисарай
Бахчисарай - сердце Крыма, в чем вы убедитесь на нашей экскурсии
ежедневно
9ч
2 000₽
за 1 чел.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Ежедневно в 8:30
9ч
2 000₽
за 1 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично!...
ежедневно в 08:30 утра
7ч
2 000₽
за 1 чел.
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите вершину...
По пятницам и субботам в 8:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000₽
за 1-4 чел.
ежедневно 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
390₽
за 1 чел.
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Вас ждет познавательная аудиэкскурсия, которая проведет вас по основной экспозиции Алупкинского дворцово-паркового...
Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
7ч
850₽
за 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...
По вторникам и субботам в 11:00
7ч
1 800₽
за 1 чел.
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета? Или уже знаете, как...
12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022