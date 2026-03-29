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Экскурсии в Форосе

Найдено 7 экскурсий в Форосе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Фороса
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Фороса
Начало: Ваше адрес
Расписание: Ежедневно в 03:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Пешая
9 часов
3 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: Южнобережная трасса: остановка Форос
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
2000 ₽ за человека
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Джиппинг
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ай-Петри и Ялта
Пешая
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Южнобережная трасса, остановка Форос
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Персональный гид к Вам в авто: Бахчисарай
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Персональный гид к Вам в авто: Бахчисарай
Начало: Форос автостанция или Ялтинское кольцо
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
14 400 ₽ за человека
Лучшие места на побережье Севастополя: Херсонес и мыс Фиолент
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие места на побережье Севастополя: Херсонес и мыс Фиолент
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
17 900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Хорошая организация. Все информативно, не напряжно. Очень комфортная экскурсия. Спасибо, Виктория
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Ш
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
Спасибо Александру за интересную познавательно экскурсию. Мы отлично провели время на вершине горы над Ялтой, встретили рассвет, сделали атмосферные фото.
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Александр поделился исторической информацией о своём родном крае, о различных горных вершинах, ответил на наши вопросы. От всей нашей компании выражаем благодарность Александру!
Нам хотелось уйти от стандартных форм экскурсии, хотелось индивидуальности в подходе к нашим запросам. Все получилось!!! Спасибо.

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Г
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Все хорошо
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Т
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
Очень тихое и красивое утро. Такое ощущение, что время на какое-то мгновение останавливается.
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Н
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
Красивое, спокойное утро. Всё плавно: от темноты к свету, и горы постепенно оживают.
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Т
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Фороса
Эмоции сложно описать. Просто стоишь и смотришь, как рождается день над горами.
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К
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
Это не просто экскурсия, а полноценное впечатление, которое остаётся в памяти.
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С
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Фороса
Было холодно и сонно, но вид с вершины перекрыл вообще всё. Это тот случай, когда фото не передают и 10% реальности.
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А
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
Рассвет в горах над Ялтой — это один из самых сильных моментов всей поездки в Крым. Подъём ранний, но когда видишь, как солнце выходит из-за моря и заливает горы светом, всё забывается. Александр всё организовал спокойно и профессионально.
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Ю
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Фороса
Всё было идеально по времени и настроению. Рассвет над горами и морем одновременно — редкое зрелище. Спасибо Александру за атмосферу.
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Всего 45 отзывов в Форосе

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Ответы на вопросы от путешественников по Форосу

Самые популярные экскурсии в Форосе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса;
  2. Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Фороса;
  3. Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский;
  4. На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы;
  5. Ай-Петри и Ялта.
Сколько стоит экскурсия по Форосу в августе 2026
Сейчас в Форосе можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2000 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя Форос с его уникальными экскурсиями! Исследуйте крымскую жемчужину, где каждый уголок наполнен историей и красотой. Наша подборка экскурсий по Форосу предлагает вам погрузиться в атмосферу этого чарующего места. Отправляйтесь в путешествие по зелёным просторам парка Форос, где природа встречается с историей. Читайте отзывы, выбирайте и бронируйте экскурсии, чтобы увидеть все сокровища Фороса и Крыма. Насладитесь каждым моментом – откройте для себя настоящий Форос!