Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Фороса
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Фороса
Начало: Ваше адрес
Расписание: Ежедневно в 03:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: Южнобережная трасса: остановка Форос
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10.00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Южнобережная трасса, остановка Форос
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Персональный гид к Вам в авто: Бахчисарай
Начало: Форос автостанция или Ялтинское кольцо
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
14 400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучшие места на побережье Севастополя: Херсонес и мыс Фиолент
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
17 900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Хорошая организация. Все информативно, не напряжно. Очень комфортная экскурсия. Спасибо, Виктория
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Ш
Спасибо Александру за интересную познавательно экскурсию. Мы отлично провели время на вершине горы над Ялтой, встретили рассвет, сделали атмосферные фото.
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Г
Все хорошо
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Т
Очень тихое и красивое утро. Такое ощущение, что время на какое-то мгновение останавливается.
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Н
Красивое, спокойное утро. Всё плавно: от темноты к свету, и горы постепенно оживают.
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Т
Эмоции сложно описать. Просто стоишь и смотришь, как рождается день над горами.
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К
Это не просто экскурсия, а полноценное впечатление, которое остаётся в памяти.
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С
Было холодно и сонно, но вид с вершины перекрыл вообще всё. Это тот случай, когда фото не передают и 10% реальности.
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А
Рассвет в горах над Ялтой — это один из самых сильных моментов всей поездки в Крым. Подъём ранний, но когда видишь, как солнце выходит из-за моря и заливает горы светом, всё забывается. Александр всё организовал спокойно и профессионально.
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Ю
Всё было идеально по времени и настроению. Рассвет над горами и морем одновременно — редкое зрелище. Спасибо Александру за атмосферу.
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Всего 45 отзывов в Форосе
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Ответы на вопросы от путешественников по Форосу
Самые популярные экскурсии в Форосе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Форосу в августе 2026
Сейчас в Форосе можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2000 до 17 900. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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