Эта пешеходная экскурсия посвящена Гатчине – столице Ленинградской области.
Мы увидим не только знаменитый Гатчинский парк, но и пройдемся по улицам и площадям города, узнаем интересные истории, увидим православные, лютеранские и католические храмы и другие ключевые места этого великолепного города.
Мы увидим не только знаменитый Гатчинский парк, но и пройдемся по улицам и площадям города, узнаем интересные истории, увидим православные, лютеранские и католические храмы и другие ключевые места этого великолепного города.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что вас ожидает:
- Гатчинский парк
- Приоратский парк
- Достопримечательности Гатчины
Описание экскурсии
Экскурсия посвящена городу Гатчина – этому знаменитому пригороду Санкт-Петербурга, где находилась царская резиденция династии Романовых. Свою историю Гатчина ведет с начала XVIII века, когда государь Петр I указом повелел построить здесь усадьбу и подарил ее своей любимой сестре. Эта пешеходная экскурсия посвящена Гатчине – столице Ленинградской области. Мы увидим не только знаменитый Гатчинский парк, но и пройдемся по улицам и площадям города, узнаем интересные истории, увидим православные, лютеранские и католические храмы и другие ключевые места этого великолепного города. Важная информация: Экскурсия состоится при записи от 3-х человек.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский парк
- Приоратский парк
- Достопримечательности Гатчины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Григорина 12 (Гатчина-Балтийская)
Завершение: Площадь Варшавского вокзала 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в форме прогулки. Возьмите с собой еду
- Питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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