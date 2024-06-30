Эта пешеходная экскурсия посвящена Гатчине – столице Ленинградской области. Мы увидим не только знаменитый Гатчинский парк, но и пройдемся по улицам и площадям города, узнаем интересные истории, увидим православные, лютеранские и католические храмы и другие ключевые места этого великолепного города.

Описание экскурсии

Экскурсия посвящена городу Гатчина – этому знаменитому пригороду Санкт-Петербурга, где находилась царская резиденция династии Романовых. Свою историю Гатчина ведет с начала XVIII века, когда государь Петр I указом повелел построить здесь усадьбу и подарил ее своей любимой сестре. Эта пешеходная экскурсия посвящена Гатчине – столице Ленинградской области. Мы увидим не только знаменитый Гатчинский парк, но и пройдемся по улицам и площадям города, узнаем интересные истории, увидим православные, лютеранские и католические храмы и другие ключевые места этого великолепного города. Важная информация: Экскурсия состоится при записи от 3-х человек.