1 день

Автобусная экскурсия в Гатчину. Посещение Дворцовой фермы с мастер-классом по изготовлению сыра

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» Лиговский, 10 (напротив Московского вокзала и метро «Площадь Восстания»), табличка «Петербург встречает».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

12:15 Экскурсия в Гатчинский дворец. Память о Павле I и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

14:00 Обед в кафе за доп. плату 850 руб.

15:30-17:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине с экскурсией «Императорская сыроварня»и мастер-классом по изготовлению сыра. Вы познакомитесь с ее обитателями и узнаете массу интересного: чем отличается молоко коз от овечьего и как использовали молочные продукты в старину.

А в завершение вас ждет творческий мастер-класс, где вы собственноручно приготовите нежнейший французский сыр шевр.

Прогулка по Гатчинскому парку. Свободное время. Дворцовый парк Гатчины – один из самых красивых и загадочных пригородных парков Санкт-Петербурга.

Создавая рукотворные ландшафты на основе естественных хвойных массивов, возводя парковые павильоны, архитекторы и садовые мастера прошлого сумели вдохнуть образы европейского зодчества в императорские владения и преобразить суровую северную природу.

Задуманные мастерами пейзажи с любовью и заботой сохраняются сотрудниками музея с 1918 года и до наших дней.

18:00 Трансфер в отель «Гатчина».

Ориентировочно в 18:30 заселение в гостиницу. Свободное время для ужина.

Рекомендуем посетить:

Кафе «Буфетъ» (Красная ул., 5/1) открыто до 20:00; Ресторан «ПхалиХинкали» (Соборная ул., 3А) открыт до 23:00; Пиццерия «Некруглая» (Соборная ул., 12) открыто до 23:00.

