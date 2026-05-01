Выходные в Гатчине: дворцы, парки, музыка и сыр

Последуете за тенью самого романтичного императора Павла I — под своды Гатчинского дворца, в тайный подземный ход к Серебряному озеру и по первому в России пейзажному парку.

А после — превратитесь
в придворного сыровара: на Императорской ферме своими руками приготовите нежнейший шевр и раскроете секреты старинной молочной кухни.

Под мелодии Исаака Шварца окунетесь в гостеприимную атмосферу его дома-музея, где музыка стала жизнью.

Затем — в усадьбе Дылицы разгадаете тайны русских императриц, полюбуетесь живыми цветочными часами XIX века и лебединым прудом, а завершите день душевным чаепитием в старинной усадьбе.

4.9
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия в Гатчину. Посещение Дворцовой фермы с мастер-классом по изготовлению сыра

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» Лиговский, 10 (напротив Московского вокзала и метро «Площадь Восстания»), табличка «Петербург встречает».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

12:15 Экскурсия в Гатчинский дворец. Память о Павле I и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.

А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

14:00 Обед в кафе за доп. плату 850 руб.

15:30-17:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине с экскурсией «Императорская сыроварня»и мастер-классом по изготовлению сыра. Вы познакомитесь с ее обитателями и узнаете массу интересного: чем отличается молоко коз от овечьего и как использовали молочные продукты в старину.

А в завершение вас ждет творческий мастер-класс, где вы собственноручно приготовите нежнейший французский сыр шевр.

Прогулка по Гатчинскому парку. Свободное время. Дворцовый парк Гатчины – один из самых красивых и загадочных пригородных парков Санкт-Петербурга.

Создавая рукотворные ландшафты на основе естественных хвойных массивов, возводя парковые павильоны, архитекторы и садовые мастера прошлого сумели вдохнуть образы европейского зодчества в императорские владения и преобразить суровую северную природу.

Задуманные мастерами пейзажи с любовью и заботой сохраняются сотрудниками музея с 1918 года и до наших дней.

18:00 Трансфер в отель «Гатчина».

Ориентировочно в 18:30 заселение в гостиницу. Свободное время для ужина.

Рекомендуем посетить:

  • Кафе «Буфетъ» (Красная ул., 5/1) открыто до 20:00; Ресторан «ПхалиХинкали» (Соборная ул., 3А) открыт до 23:00; Пиццерия «Некруглая» (Соборная ул., 12) открыто до 23:00.
2 день

Автобусная экскурсия по Гатчине. Экскурсия дому-музею Исаака Шварца. Экскурсия Усадьба в Елизаветино

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд с вещами на программу.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Гатчина».

Автобусная экскурсия по Гатчине. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

Посещение Егерской слободы.

10:00 Трансфер в посёлок Сиверский.

11:00 Экскурсия «и музыка стала жизнью…» по мемориальному дому-музею Исаака Шварца. Дом-музей Исаака Шварца сохранил атмосферу гостеприимства, царившую при жизни композитора.

Его двери, всегда открытые для гостей — будь то знаменитые друзья или совершенно незнакомые люди, — открыты и сегодня.

Каждого посетителя встречает музыка… Музыка самого Исаака Шварца… И это бессмертное наследие будет жить вечно.

Переезд в деревню Дылицы.

14:00 Экскурсия «Усадьба в Елизаветино. Прошлое и настоящее». На этой экскурсии вас ждет знакомство с богатой историей усадьбы, возведенной в XVIII столетии. Вы раскроете тайну названия «Дылицы», погрузитесь в местные легенды и приоткроете завесу над дворцовыми секретами русских императриц.

Помимо изучения великолепной архитектуры и интерьеров дворца, вы сможете прогуляться по двухъярусному пейзажному парку, увидеть живописный Лебединый пруд, оранжерею и яблоневый сад.

Особое внимание приковывают уникальные «цветочные часы», созданные по задумке хозяйки имения — княгини Трубецкой — еще в XIX веке.

15:30 Чаепитие в кафе на территории усадьбы Дылицы (включен в стоимость тура).

16:30 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 18:30 на Московский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание гостинице.

Стоимость указана на 1 человека, руб:

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер01.05.2026-23.08.2026199002350018300
Стандартный номер05.09.2026-25.10.2026193002230018300

Скидка детям 900 руб., студентам и пенсионерам 200 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Гатчина»

1 ночь

Отель «Гатчина» расположился на тихой улице в историческом центре города — в 27 км от аэропорта Пулково и в 33 км от станции метро «Московская» в Санкт‑Петербурге. Рядом с гостиницей можно найти главные достопримечательности Гатчины: величественный Большой Гатчинский дворец, некогда служивший излюбленным местом отдыха императорской семьи, уникальный Приоратский дворец — единственное в России землебитное сооружение с богатой историей, очаровательный Дворцовый парк с живописными озёрами и речными руслами, а также Гатчинский кафедральный и Покровский соборы и другие интересные места.

Здание отеля выполнено в стиле петровского барокко и внешне напоминает городские усадьбы петербургской знати середины XVIII века. В гостинице доступно 44 номера разных категорий с классическим интерьером. Гостям предлагают завтрак, включённый в стоимость проживания, а также ряд удобств: Wi‑Fi на всей территории, бесплатную охраняемую парковку, холодильник, чайник, фен, туалетные принадлежности и телевизор с плоским экраном в каждом номере. Кроме того, в отеле ежедневно проводится уборка.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтрак и чаепитие
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обед (1 обед за 850 руб.) и ужин
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какие скидки есть в туре?

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

