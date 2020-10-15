Как добраться до Геленджика на самолёте
В Геленджике 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gelendzik Airport» вам не избежать
Список аэропортов Геленджика
- Геленджик GDZGelendzik Airport
Самые дешёвые билеты в Геленджик из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|2 095
|3ч 30м
|24.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 062
|2ч 30м
|21.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|3 373
|15ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|3 452
|9ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|3 460
|16ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|3 470
|6ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|3 920
|8ч 30м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|4 067
|10ч 25м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|4 210
|10ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 329
|37ч 5м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|4 477
|9ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|4 520
|10ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|4 662
|17ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|4 930
|39ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|4 930
|55ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из Ялты
|4 990
|6ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|5 078
|48ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|5 364
|30ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|5 370
|17ч 35м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 400
|10ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|5 438
|16ч 15м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|5 466
|37ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 469
|16ч 15м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|5 592
|29ч 30м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|5 778
|17ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|5 850
|26ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|5 858
|15ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|5 888
|31ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 915
|32ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|5 955
|15ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|5 963
|50ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|5 980
|39ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|5 980
|55ч 20м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|6 079
|43ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|6 120
|15ч 10м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|6 169
|20ч 10м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|6 505
|17ч 50м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 548
|22ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|6 615
|46ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|6 663
|24ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|6 664
|23ч 15м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|6 876
|7ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|6 930
|30ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 051
|9ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|7 054
|22ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|7 084
|15ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|7 472
|15ч 15м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|7 670
|41ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|7 786
|20ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|7 861
|32ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|8 251
|47ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ухты
|8 415
|26ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|8 517
|23ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|8 579
|55ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Йошкар-Олы
|8 728
|52ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|8 750
|30ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|8 816
|50ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|8 816
|46ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|8 884
|27ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|9 218
|34ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|9 285
|24ч 35м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|9 386
|23ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|9 517
|52ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|9 835
|41ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Белоярского
|9 919
|47ч 40м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|9 949
|58ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|10 195
|22ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|10 337
|50ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|10 417
|27ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Надыма
|10 433
|29ч 15м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Вологды
|11 178
|52ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|11 920
|20ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|12 315
|25ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|12 752
|55ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|13 456
|52ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|13 601
|53ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|13 948
|40ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|14 003
|46ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|14 034
|20ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|15 942
|35ч (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|16 650
|12ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|17 095
|30ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|17 370
|26ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|18 191
|29ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Усинска
|18 380
|25ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|18 476
|30ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|18 732
|24ч 15м (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇰🇿Алматы
|19 039
|48ч 25м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|19 237
|30ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Полярного
|19 262
|56ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|19 617
|47ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Мирного
|20 072
|34ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Воркуты
|20 344
|43ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|20 973
|31ч (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|21 144
|61ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|21 423
|27ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|22 387
|53ч 5м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|23 027
|32ч 50м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇰🇬Оша
|23 971
|8ч 15м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|25 612
|45ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Геленджика
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Геленджика, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Стамбул, Калининград и Санкт-Петербург
- 16.10.202026.10.2020
- 19.10.202024.10.2020
- 14.10.202015.10.2020
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