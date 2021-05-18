Полезная информация о Геленджике
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Популярные экскурсии в Геленджике
1600
₽
за чел.
Самые живописные места горного Геленджика — в одной увлекательной экскурсии! На джипе вы подниметесь на смотровые площадки с лучшими видами, побываете...
5
1 отзыв
2500
₽
за чел.
Идеальным видом транспорта для увлекательной и захватывающей поездки к озеру «Церковное» одному из немногих, озер, расположенных на территории Гелендж...
5
1 отзыв
990
₽
за чел.
Геленджик — это необыкновенно притягательное место, которое природа щедро одарила не только красотой, но и «врачующим» климатом. Вы познакомитесь с ег...
5
2 отзыва
1600
₽
за чел.
«Грозовые ворота» — историческое место, которое Вы могли ранее видеть во многих фильмах о войне. Величественная крепость, способная покорить каждого, ...
5
10 отзывов
6525
₽
за чел.
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