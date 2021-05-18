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Местное время в Геленджике
21:3409
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаГеленджик
По-английскиGelendzhik
Население города50 715 чел.
АэропортГеленджик GDZ
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота22 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Геленджике

Джиппинг на водопады, дольмены, «Грозовые ворота»
Джиппинг на водопады, дольмены, «Грозовые ворота»
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Самые живописные места горного Геленджика — в одной увлекательной экскурсии! На джипе вы подниметесь на смотровые площадки с лучшими видами, побываете...
Экскурсии на квадроциклах к озеру
Экскурсии на квадроциклах к озеру
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1 отзыв
2500
за чел.
Идеальным видом транспорта для увлекательной и захватывающей поездки к озеру «Церковное» одному из немногих, озер, расположенных на территории Гелендж...
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
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5
1 отзыв
990
за чел.
Геленджик — это необыкновенно притягательное место, которое природа щедро одарила не только красотой, но и «врачующим» климатом. Вы познакомитесь с ег...
На джипах в горы к Грозовым воротам
На джипах в горы к Грозовым воротам
5
2 отзыва
1600
за чел.
«Грозовые ворота» — историческое место, которое Вы могли ранее видеть во многих фильмах о войне. Величественная крепость, способная покорить каждого, ...
Вечерний променад по Геленджику
Вечерний променад по Геленджику
5
10 отзывов
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за чел.
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
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