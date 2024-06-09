На экскурсии вы услышите его историю, узнаете, чем он отличается от Глазго, почему в нём нет панельных домов и как здесь зарождалась атомная промышленность. Я расскажу, где продают знаменитые «глазовские чебуреки» и чей дух приходит сюда в праздник Вожодыр. Один из классиков назвал Глаз-город ненастоящим. Докажу вам обратное!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Прогулка по городу
Мы встретимся на центральной площади и рассмотрим радиально-веерную планировку улиц. Пройдёмся по кусочку знаменитого Сибирского тракта (на минуточку — самой длинной дороги в мире!). Попутно вы услышите, как дедушка композитора Чайковского боролся здесь с организованной преступностью.
Наследие сталинской эпохи
Погуляем по зелёным улочкам старого района, в котором самое большое в республике количество «сталинок». Почему их строили именно здесь? Расскажу вам на экскурсии. Вместе разгадаем тайны культурного центра «Россия» в стиле сталинского ампира и полюбуемся белоснежными скульптурами рядом.
Главный завод и мечты о будущем
Я покажу вам глазовский «небоскрёб» — офис пионера атомной промышленности — Чепецкого механического завода. ЧМЗ занимает треть Глазова. Много ли городов с такой степенью «заводизации»? Вы услышите, как благодаря заводу Глазов мог стать мегаполисом со своим «бродвеем», «домиком Карлсона» и «гиперболическим параболоидом» и что пошло не так.
Вы узнаете:
- Отчего вместо «почему» глазовчане говорят «зачем»
- Как местный театр стал общероссийским феноменом и одним из брендов Удмуртии
- Кто такая Ольга Книппер и чем она покорила Антона Чехова
- Прилетала ли Фрекен Бок к глазовскому Карлсону
- О финно-угорском городище Иднакар, которое находится на горе вблизи города. И о средневековой драме между Донды-батыром и его невесткой Эбгу, которая разыгралась на этих землях.
- Когда в городе появилась «стена Цоя». Кстати, рядом со «стеной» на московском Арбате проходит улица Глазовская. Совпадение?
- Как пить знаменитое чепецкое пиво и есть не менее знаменитые «глазовские чебуреки»!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, по запросу я могу арендовать машину
- По желанию можем доехать до городища Иднакар на горе Солдырь — на вашем либо арендованом транспорте