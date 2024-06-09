Обзорная экскурсия по Глазову

Погулять по уютным улицам «атомного» города и узнать его секреты
Глазов — самый северный город Удмуртии.

На экскурсии вы услышите его историю, узнаете, чем он отличается от Глазго, почему в нём нет панельных домов и как здесь зарождалась атомная промышленность. Я расскажу, где продают знаменитые «глазовские чебуреки» и чей дух приходит сюда в праздник Вожодыр. Один из классиков назвал Глаз-город ненастоящим. Докажу вам обратное!
Обзорная экскурсия по Глазову
Обзорная экскурсия по Глазову
Обзорная экскурсия по Глазову
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по городу

Мы встретимся на центральной площади и рассмотрим радиально-веерную планировку улиц. Пройдёмся по кусочку знаменитого Сибирского тракта (на минуточку — самой длинной дороги в мире!). Попутно вы услышите, как дедушка композитора Чайковского боролся здесь с организованной преступностью.

Наследие сталинской эпохи

Погуляем по зелёным улочкам старого района, в котором самое большое в республике количество «сталинок». Почему их строили именно здесь? Расскажу вам на экскурсии. Вместе разгадаем тайны культурного центра «Россия» в стиле сталинского ампира и полюбуемся белоснежными скульптурами рядом.

Главный завод и мечты о будущем

Я покажу вам глазовский «небоскрёб» — офис пионера атомной промышленности — Чепецкого механического завода. ЧМЗ занимает треть Глазова. Много ли городов с такой степенью «заводизации»? Вы услышите, как благодаря заводу Глазов мог стать мегаполисом со своим «бродвеем», «домиком Карлсона» и «гиперболическим параболоидом» и что пошло не так.

Вы узнаете:

  • Отчего вместо «почему» глазовчане говорят «зачем»
  • Как местный театр стал общероссийским феноменом и одним из брендов Удмуртии
  • Кто такая Ольга Книппер и чем она покорила Антона Чехова
  • Прилетала ли Фрекен Бок к глазовскому Карлсону
  • О финно-угорском городище Иднакар, которое находится на горе вблизи города. И о средневековой драме между Донды-батыром и его невесткой Эбгу, которая разыгралась на этих землях.
  • Когда в городе появилась «стена Цоя». Кстати, рядом со «стеной» на московском Арбате проходит улица Глазовская. Совпадение?
  • Как пить знаменитое чепецкое пиво и есть не менее знаменитые «глазовские чебуреки»!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, по запросу я могу арендовать машину
  • По желанию можем доехать до городища Иднакар на горе Солдырь — на вашем либо арендованом транспорте

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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